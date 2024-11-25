Helpfeel¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤ÎÀ¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò À¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã Helpfeel AI
³ô¼°²ñ¼ÒHelpfeel¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO¡§ÍìÀ¾ °ì¼þ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÀ¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀ©¸æ²ÄÇ½¤ÊAI¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢FAQ¤Î¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHelpfeel¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Õ¥£ー¥ë¡Ë(https://www.helpfeel.com)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëAIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤Î¡ÖÀ¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊAIµ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¦³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²ÃÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÀ©¸æ²ÄÇ½¤ÊAI¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢AIÍøÍÑ¼Ô¤ËÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤À®½Ï¤ÊAI¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¤«¤é´ë¶È¤Î¿®ÍÑÄã²¼¥ê¥¹¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢AI¤Î¤¿¤á¤ÎÅý¹çÅª¤Ê¥Çー¥¿ÊÔ½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±´Ä¶¤Î³«È¯¡¢¤ª¤è¤Ó»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢FAQ¤Î¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHelpfeel¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿µ¡Ç½³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤Î¡ÖÀ¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÀ¸À®AI¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAIµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI»ö¶È²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡§
https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/find-new-value-on-azure/ai-biz
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Microsoft¡¢Azure¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£Helpfeel AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Õ¥§¥íー¤ÎÁý°æ¤ä¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖÌ¤Æ§IT¿ÍºàÈ¯·¡¡¦°éÀ®»ö¶È¡×¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤Æ§¥¹ー¥Ñー¥¯¥ê¥¨ー¥¿¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÊ£¿ôÍÊ¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹âÅÙ¤Ê¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI³èÍÑ¡Êµ¡³£³Ø½¬¡¦¿¼ÁØ³Ø½¬µ»½Ñ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖHelpfeel AI¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë6¤Ä¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¿ï»þAIµ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Helpfeel AI ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000334.000027275.html
Helpfeel AI ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.helpfeel.com/helpfeel-ai
Helpfeel AI À©¸æ²ÄÇ½¤ÊAI¤Ç¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò²óÈò
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHelpfeel ³µÍ×
ÁÏ¶È¡§2007Ç¯12·î21Æü¡Ê2020Ç¯12·î4Æü¤ËÆüËÜË¡¿Í¤òÀßÎ©¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò/CEO ÍìÀ¾ °ì¼þ
µþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©602-0023 µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¸æ½êÈ¬È¨Ä®110－16 ¤«¤ï¤â¤È¥Ó¥ë5³¬
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©105-7105 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-5-2 ¼®Î±¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー5³¬
URL¡§https://corp.helpfeel.com/
³ô¼°²ñ¼ÒHelpfeel¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿SaaS¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£·Ð»º¾ÊIPAÌ¤Æ§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÁÏÂ¤»ö¶ÈÅ·ºÍ¥×¥í¥°¥é¥ÞーÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÍìÀ¾ °ì¼þ¡ÊCEO¡Ë¤È¡¢ÊÆApple¤Ë¾·¤«¤ì¤ÆiPhone¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿UI¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦Áý°æ ½ÓÇ·¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Helpfeel¤Ï¡Ö¾ðÊó³Êº¹¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥®¥ã¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢3¤Ä¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎFAQ¤Î¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ØHelpfeel¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Õ¥£ー¥ë¡Ë(https://www.helpfeel.com)¡Ù
- ¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÊ¸²½¤¬°é¤Ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡ØHelpfeel Cosense¡Ê¥³¥»¥ó¥¹¡Ë(https://cosen.se/product)¡Ù
- ²èÁü¤äÆ°²è¤Î½Ö´Ö¥¥ã¥×¥Á¥ãー/¶¦Í¥Äー¥ë¡ØGyazo¡Ê¥®¥ã¥¾ー¡Ë(https://gyazo.com/about)¡Ù