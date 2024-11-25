¸¤ÍÑ¤ÎÎÅË¡¿©Vet Life ÂÎ½Å¥±¥¢ ¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¿·È¯Çä

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[»²¹ÍÊ¸¸¥] Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (2): common food allergen sources in dogs and cats. Ralf S. Mueller, Thierry Olivry and Pascal Prelaud. BMC Veterinary Research 2016
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