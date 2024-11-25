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¢¨£±¡§ Enhanced Gas Recovery¤ÎÎ¬¡£Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÁý¿Ê²ó¼ýµ»½Ñ¡£
¢¨£²¡§ Carbon Capture, Utilization and Storage¤ÎÎ¬¡£ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤Î²ó¼ý¡¢ÍøÍÑ¡¢ÃùÎ±¤Ë¤è¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ëµ»½Ñ¡£
¢¨£³¡§ Million Standard Cubic Feet Per Day¤ÎÎ¬¡£É´ËüÎ©Êý¥Õ¥£ー¥È/Æü¤ò°ÕÌ£¤·¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹À¸»º¡¦¶¡µëÎÌ¤ÎÃ±°Ì¡£