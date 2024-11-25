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¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡×¤ÏÇò¤¤ÁÇºà¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥Îー¥Éー¥à¤ò»×¤ï¤»¤ëÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤¿Á°ºÚ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ë¥¹ー¥×¤ä¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥«¥ë¥Ä¥©ー¥Í¡¢ÅßÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÅº¤¨¤¿·§ËÜ¤¢¤«µí¤ÎÏÎ¾Æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡¢°ì»®¤´¤È¤ËÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥à¥ê¥¨¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤âÊÌÅÓ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¡¢ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¤ä¥Ä¥êー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤â½ªÆü¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥ï¥¤¥ó¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ËÄó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)～25Æü(¿å)»þ´Ö¡§17»þ30Ê¬～¡¿19»þ00Ê¬～¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©ÎÁ¶â¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ¡Ë¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tablecheck.com/shops/happoen-thrushcafe/reserve?menu_items[]=672af46b8bdf654c9d591095&utm_source=press_releas¢¨Í×Í½Ìó¡Ê¤´ÍøÍÑÆü¤ÎÁ°Æü12»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤)¡¡¡ÚCHRISTMAS ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/19559/506/resize/d19559-506-13254d48af2f30d8e0a1-6.jpg ]¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤â¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖCHRISTMAS ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥Á¥§¥êー¥«¥Ì¥ì¡×¡¢¥°¥êー¥ó¤È¥ì¥Ã¥É¤Î¿§¹ç¤¤¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥¬¥Èー¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å¡¦¥é¥º¥Ù¥êー¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤ò¹â¤á¤ë°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤È¤È¤â¤ËÄí±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÍÙ¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äó¶¡´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î16Æü¡Ê·î¡Ë～25Æü¡Ê¿å¡Ë»þ´Ö¡§15»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©ÎÁ¶â¡§4,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ¡Ë¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.tablecheck.com/shops/happoen-thrushcafe/reserve?menu_items[]=672af54738a8ae8ee682d1fc&utm_source=press_releas¢¨Í×Í½Ìó¡Ê¤´ÍøÍÑÆü¤ÎÁ°Æü12»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤)¡¡¡Ú¹±Îã¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥Ú¥ë¡×¤âÀ»Ìë¤òºÌ¤ë»Ñ¤Ë¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/19559/506/resize/d19559-506-3ba73e45d2a99cc4092c-7.jpg ]ËèÇ¯¡¢È¬Ë§±à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ëÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬º£Ç¯¤âËÜ´Û¥á¥¤¥ó¥í¥Óー¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î´ê¤¤¤òµ¤·¤¿¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾þ¤ë¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ä¥êー¤¬È¬Ë§±à¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¬Ë§±à¤Î¥Á¥ã¥Ú¥ë¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥Ú¥ë¡×¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ÎÁõ¾þ¤Ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¿ÀÀ»¤Ê»Ñ¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÚÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È È¬Ë§±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÅìµþ¡¦Çò¶âÂæ¤Ë¤Æ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤è¤êÂ³¤¯¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤òÍ¤·¡¢º§Îé¡¦±ã²ñ»ö¶È¤äMICE»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¡¢ÃÏ°è¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡£¡×¤Î¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢Çò¶â¤ÎÃÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¸òÎ®Ê¸²½ÁÏÂ¤¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÎÈ¬Ë§±à¡Ïhttps://www.happo-en.com/¡ÎÈ¬Ë§±à¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¡Ïhttps://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559