¡Ú12/13³«ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÛºÎÍÑÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡ª～Â¿ÍÍ¤ÊºÎÍÑÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤ÎÈë·í¤ò»öÎã¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ö～
https://growth-dx.com/seminar/meethub-saiyobosyuudan/
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à :
https://growth-dx.com/seminar/meethub-saiyobosyuudan/
ºÎÍÑÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¸õÊä¼ÔÊì½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿Íºà¤ò¸úÎ¨Åª¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¤Î¼êË¡¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÊì½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¡¢¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀ®¸ù»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢BtoB¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØMeet Hub¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGrowth DX¤¬³ÆÎÎ°è¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä»öÎã¤Ê¤É¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/151821/table/9_1_a0188f05d8ba40403366539044fc3999.jpg ]
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¢ºÎÍÑ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ê¤ÉºÎÍÑÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÊý
¡¦¼Á¤Î¹â¤¤¸õÊä¼Ô¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºÎÍÑÊì½¸ÃÄ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤äÀïÎ¬Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ºÎÍÑÊì½¸ÃÄ¤òÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¼êË¡¤äÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦Â¾¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»Üºö¤Ê¤É»öÎã¤ò¾ðÊó¼ý½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à :
https://growth-dx.com/seminar/meethub-saiyobosyuudan/
¹Ö±é¥Æー¥Þ/ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤³¤Á¤é(https://growth-dx.com/seminar/meethub-saiyobosyuudan/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
- »²²Ã¿½¹þ¡§¤³¤Á¤é(https://growth-dx.com/seminar/meethub-saiyobosyuudan/)¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤ª¿½¹þ¸å¡¢ÅöÆü¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ë
- »²²ÃÄê°÷¡§100Ì¾
¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤è¤ê
³§ÍÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¤´ÅÐÃÅ´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤ÆÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºÎÍÑÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGrowth DX¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¹â¶¶ ¸×ÂÀÏº¡Ë