ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ú2024Ç¯»Ä¤ê～2025Ç¯¤Î±¿Àª¡ÛÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤¬Àê¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤È³«±¿¡£¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢±¿µ¤¤òÀ°¤¨¤ë´¨¤¤»þ´ü¡Ö¾®Àã¤ÎÆüÆÃ½¸¡×¤ò³«ºÅÃæ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥µ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Éð°æÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡ØÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¾®Àã¤ÎÆüÆÃ½¸¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ØÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¡ÙURL¡§https://kinoshita-reon.jp(https://kinoshita-reon.jp)
¢£ÆÃ½¸ÆâÍÆ¤Î¤´¾Ò²ð
¾®Àã¤È¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö¾®¤µ¤ÊÀã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤í¤½¤íÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤í¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Îµ¨Àá¤Ï±¿µ¤¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¡ÈËâ¡É¤Î»þ´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Åß¤¬½ù¡¹¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ï²¿»ö¤âÆ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÄäÂÚ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þ´ü¤Ï¥à¥ê¤ËÆ°¤³¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢±¿µ¤¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÀê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤´ÕÄê¤òÆÃ½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ÕÄê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡ØÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¡Ù¤Ç¤´´ÕÄê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¾®Àã¤ÎÆüÆÃ½¸¡×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¡Ù¡Êhttps://kinoshita-reon.jp(https://kinoshita-reon.jp)¡Ë¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ê·î³Û330±ß¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¡×¤Î¤´¾Ò²ð
TVÈÖÁÈ¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¡×¡£»ÍÃì¿äÌ¿¡¦¶åÀ±µ¤³Ø¡¦¿ÀÄÌÎÏ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¼«¿È¤ÎÆÈ¼«Àê½Ñ¡ÚÄë²¦Àê½Ñ¡Û¤òÂÎ·Ï¤Å¤±¤¿¡£¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤¿´ÕÄê¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¤«ÃËÀ¤âÌ¥Î»¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÎº¤Ë¡£TVÊüÁ÷Ëè¤Ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¹æµã¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì ÇîÂ¿½Ð¿È¡£Àê½Ñ²È¡£ÁÎÌ¾:ÌÚ²¼Ë±Í´¡£Àê¤¤»Õ°ì²È¤Ë°é¤Á¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÏÀê¤¤¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò13Ç¯´Ö¶Ð¤á¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤òÀê¤¤´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®¸ù¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«½Ð¤·30ºÐ¤Çµ¯¶È¡¢°û¿©Å¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£Å¹Æâ¤ÇÌó4Ëü¿Í¤ÎÀê¤¤¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¤É¾È½¤ò¸Æ¤Ö¡£º£¤ä¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤«¤é¤âÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£Àê¤¤¤Ç±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÈÅØÎÏ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â¾Ú¤·¡¢Äë²¦Àê½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×
¡¡¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÌ¾¾Î¡§ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¤ÎÀê¤¤
¡¡¡¦ÈÎÇäÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§·î³Û330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦Äó¶¡URL ¡¡¡¡ ¡§https://kinoshita-reon.jp
¢£Îø°¦¡¦Àê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤Î¤ê¡×¤Î¤´¾Ò²ð
2020Ç¯¤«¤éÎø°¦¡¦Àê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤Î¤ê¡×´ë²è±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£ÌµÎÁÀê¤¤¤È¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤ß¤Î¤ê Åö¤¿¤ëÌµÎÁÀê¤¤¡õÎø°¦¥³¥é¥à¡ÙURL¡§https://rensa.jp.net
¢£½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¡õÌµÎÁÀê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤»¤¤é¤é¡×¤Î¤´¾Ò²ð
2022Ç¯¤«¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¡õÌµÎÁÀê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¤»¤¤é¤é-Sekirara-¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï¡£º£¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎËÜ²»¤ä¡¢¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢TV¤ä»¨»ï¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ÎÌµÎÁÀê¤¤¤òËèÆü¹¹¿·¡ª
¡Ø¤»¤¤é¤é-Sekirara-Âç¿Í¤ÎÎø°¦¥³¥é¥à¡õÌµÎÁÀê¤¤¡Ù
URL¡§https://seki-rara.jp
¢£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡¦Áí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Î¤´¾Ò²ð
2021Ç¯¤«¤éIT¶È³¦¤Ç³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³èÆ°¡¦³Ø½¬¤ÎÁí¹ç»Ù±ç¤ò¤·¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿³èÌö¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢ -techmania-¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Ö¥í¥°¤â¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥¢ -techmania-¡×URL¡§https://techmania.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥ó¥µ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
https://rensa.co.jp
¥ì¥ó¥µ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÍ³Íè¤Ï¡ÖÏ¢º¿È¿±þ¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¿´¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÏ¢º¿¡×¡£
²æ¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤²¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ö¡£
¥ì¥ó¥µ¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤Â¿³ÑÅª¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¡£iOS¤äAndroid¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ÎÂ¾¡¢³ÆÂç¼êSNSÇÞÂÎ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿Web¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½÷À¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£