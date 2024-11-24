Âè2²ó¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¡÷¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤ò12/7¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹～¿Í»ö¤¬»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡©～
³ô¼°²ñ¼ÒTrustyyle¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÍÎ²ð¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¤Ë¤Æ¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅÆü¤Ï2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ～17»þ¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Î©¶µÂç³Ø¤ÎÃæ¸¶½ßÀèÀ¸¤¬¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¸òÎ®¤·¡¢Âç¿Í¤Î³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¡×¤ò¥½ー¥¹¤Ë¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¼çºÅ¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°²óÂçÀ¹¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿Âè1²óÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢Âè2²ó¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿Í»ö¤¬»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¡¢»²²Ã¿½¹þ¥Úー¥¸(https://peatix.com/event/4191522/view)¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¹þ :
https://peatix.com/event/4191522/view
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Âè2²óÌÜ¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¿Í»ö¤¬»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡×¡£
ÀèÆü½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¿Í»ö¤ÎÂç¸¦µæ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼ÔÅÄÃæÁï»á¡¢Ãæ¸¶½ß»á¤¬¤¤¤é¤·¤¿ÆÉ½ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
·Ð±Ä¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏHRBP¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â»ö¶È¤Ë¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í»ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í»ö¤¬·Ð±Ä¡¢»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í»ö¤ÇÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î¥×¥í¤È¤·¤ÆÆü¡¹»î¹Ôºø¸í¡¢³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤È¡¢
Æü¡¹¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¿Í»ö¤¬»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¤ò¸ò¤ï¤é¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëPeopleX¾¡Â¼¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¥á¥ó¥Ðー2Ì¾¤«¤é¤â¼ÂÁ©»öÎã¤ä³ëÆ£¤ò¶¦Í¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í»ö¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë¤É¤¦³Ø¤Ó¡¢¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¶¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/57_1_ac4b3efb4632d0f50fee542414e93be0.jpg ]
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¾¡Â¼ ÂÙµ× »á
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥×¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¼èÄùÌò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÎòÇ¤¤·¡¢Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤Ë¹×¸¥¡£¾å¾ì¸å¤ÏVPoHR¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡¦¿Í»ö´ë²è¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¤òÃ´Åö¡£³ô¼°²ñ¼ÒVoicy¤Ë»²²è¸å¤Ï¡¢CHRO¤È¤·¤Æ¿Í»öÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ»ö¶È³«È¯¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢CS¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤òÃ´¤¤¡¢¥·¥êー¥ºB 27²¯±ßÄ´Ã£¤ò¥êー¥É¡£
¤½¤Î¸å¥µ¥Ð¥Æ¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸ÜÌä¤ä³Ø²ñ¸ø±é¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¤ò¤·¤Ä¤Ä¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤è¤êPeopleX¤Ë»²²è¡£¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±Ç¯10·î¤è¤ê¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¼Ò¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ôー¥×¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Ò¤Ë¤Æ¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£·Ð±ÄµÚ¤ÓPeople Experience Design¤ò¼´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£
X¡§https://x.com/katsumura1123
¡ã¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¤È¤Ï¡ä
Î©¶µÂç³Ø¤ÎÃæ¸¶½ßÀèÀ¸¤¬¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¸òÎ®¤·¡¢Âç¿Í¤Î³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥»¥ß¥Êー¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¹Ö»Õ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¸¶ÀèÀ¸¤Ï¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò£±.Ê¹¤¯£².Ê¹¤¯£³.Ê¹¤¯£´.µ¢¤ë¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤Àµ¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±.Ê¹¤¯£².¹Í¤¨¤ë£³.ÂÐÏÃ¤¹¤ë£´.µ¤¤Å¤¯
¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤â´Þ¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤ä¸òÎ®¡¢³Ø¤Ó¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¤Ï¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸¶ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¾Ò²ðÆ°²è :
https://youtu.be/KX8bJ4o3Q8g?si=TDF_tiIetEouKgYG%20https://amzn.asia/d/051IV9ni
Âè1²ó¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¡÷¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤ÎÍÍ»Ò
2024Ç¯8·î¤ËÂçÀ¹¶·¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿Âè1²ó¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000085868.html
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤È¤Ï
2024Ç¯4·î1Æü¤ËÅìµþ¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿Í»ö´ØÏ¢¿¦¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
2,000ºý°Ê¾å¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤È500Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-12-7¡¡WACROSS NINGYOCHO 6F
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î1Æü
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hr-library.jp/ (https://hr-library.jp/)
¸ø¼°X¡§https://x.com/hr_library0401/