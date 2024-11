¡Ø¾®ÁÒ Í£ LIVE TOUR 2024 ～Bloomy ¡ß Meet you¡ª～¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¡ª

日本コロムビア株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-3ae7a732431051896ccc-0.jpg ]声優、そしてアーティストとして活躍する小倉 唯が、2024年11月17日、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、『小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ~Bloomy × Meet you!~』神奈川公演を開催した。小倉にとって約5年ぶりとなる今回のツアーは、10月14日に開催された相模女子大学グリーンホールでの神奈川公演を皮切りに、群馬、福岡、大阪、愛知を巡り、再び神奈川公演でファイナルを迎えた。ライブの開幕を告げるオープニング映像がステージ上のスクリーンに映し出され、観客からの声援が巻き起こる中、白系のガーリーな衣装に身を包んだ小倉がステージに登場。「Lovely Happily Shiny Days」を、客席との掛け合いを交えながら披露する。2曲目の「パンドラ(ハート)ショコラ」ではダンサーズも合流して息のあったダンスを繰り広げ、立て続けに「Baby Sweet Berry Love」を歌い上げる。今回は、2024年9月18日にリリースされたニューアルバム『Bloomy』を引っ提げてのライブツアーとなっており、セットや衣装にも花がふんだんに取り入れられ、まるで“絵本から出てきた女の子”といった世界観でライブは展開。続く「アコガレCollection!」ではダンサーとの掛け合いや舞台アイテムを活用するなど、ステージ全体を使った演出で会場をさらに盛り上げていく。小倉がステージを一旦降りると、スクリーンでは小倉の朗読による映像を上映。ストーリーも小倉自身が初めて書き下ろしたものだという。映像が終わると、少し大人びたエメラルドグリーンのドレスとリボンを組み合わせた衣装にチェンジした小倉が、清 竜人氏が手掛けた新曲「花占いするの(ハート)」を熱唱。今回のアルバムでも「一瞬だから美しい、せつさなさ」を表現したかったという小倉は、「シュガーハートエイク」「恋の秒針」と“切なさ”を感じさせる楽曲と「秘密(ハート)Melody」を続けて披露し、MCを挟んで、新曲の「スターチス」を歌い上げる。[画像2: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-bc1476c03649e9d46f22-0.jpg ]そして公演中盤には、青と黒のチェックを基調とした衣装にチェンジした小倉が「Wild☆Kitty」「ドキドキラビリンス」「Empty//Princess.」を立て続けに披露。マイクをヘッドセットにチェンジしたこともあって、さらにダンスも激しくなっていく。[画像3: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-2ba1b8447c242e1d3bd5-0.jpg ]小倉の朗読による映像が再び上映され、今度はピンクのドレスにカラフルな花々があしらわれた衣装で登場。ここからはラストスパートとばかりに、「Raise ~Bloomy ver.~」「Clear Morning」「One & Only」で客席をさらに盛り上げ、自身が作詞をした「Wind of Bloom」でライブ本編を締めくくった。[画像4: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-6f4241545a88116655d5-0.jpg ]客席からのアンコールを求める「唯ちゃん」コールに導かれるようにステージに小倉が登場。会場が大きな歓声で包まれる中、「わくわくシャンプー&リンス」を披露する。客席をバックに記念撮影を行った後は告知コーナー。「花占いするの(ハート)」のリリックビデオがライブ終了後に公開されるほか、ファンクラブ会員限定で販売が開始されたBlu-ray 「小倉 唯 Birthday Event 2024 “唯涼祭”~Cute or Cool?~」の購入者イベント情報や来年1月11日に開催されるファンクラブイベント「Yui's*Company.社員総会2025~あけおめ Rock you ☆The time has come~」の情報をアップデート。ファンクラブイベントのビジュアルやロゴも公開された。なお、小倉の母校である昭和女子大学で開催されるファンクラブイベントは、自身の単独イベントでは初の生バンドでのライブになるという。[画像5: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-156ee5d973b7f919ba4f-0.jpg ]5年ぶりのツアーもラストを迎え、ファンへの感謝を述べた後、「Look@Me(ハート)」「トキメキWeekend!」「Honey(ハート)Come!!」をメドレーで披露。そして「みんなにとってもキセキの時間を楽しんでください」というメッセージを贈り、「君色のキセキ」でアンコールを締めくくった。しかし、ファイナル公演ということもあって、まだまだ満足できない客席からさらなるアンコールの声が上がると、その声に応えた小倉は、振り付けレクチャーを交えて、「エブリデイ☆ハッピーデイ」を熱唱。およそ2時間30分におよぶ5年ぶりのツアーファイナル公演は、ファンの皆さんの笑顔が満開となり幕を閉じた。[画像6: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-f77dcfdb882c6da2bb07-0.jpg ] ●『小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ~Bloomy × Meet you!~』2024.11.17 パシフィコ横浜 国立大ホール - セットリスト01. Lovely Happily Shiny Days02. パンドラ(ハート)ショコラ03. Baby Sweet Berry Love04. アコガレCollection!~SHORT MOVIE~05. 花占いするの(ハート)06. シュガーハートエイク07. 恋の秒針08. 秘密(ハート)Melody09. スターチス10. Wild☆Kitty11. ドキドキラビリンス12. Empty//Princess.~SHORT MOVIE~13. Raise ~Bloomy ver.~14. Clear Morning15. One & Only16. Wind of Bloom<ENCORE>17. わくわくシャンプー&リンス18~20. (メドレー)Look@Me(ハート)~トキメキWeekend!~Honey(ハート)Come!!21. 君色のキセキ<DOUBLE ENCORE>22. エブリデイ☆ハッピーデイ■セットリストプレイリストが公開中!https://ogurayui.lnk.to/Bloomy_Meet_you_yokohama■Blu-ray情報Blu-ray 「小倉 唯 Birthday Event 2024 “唯凉祭”~Cute or Cool?~」【Blu-ray+ブロマイド付き】 \7,700(税込)【Blu-ray+グッズ(アクリルキーホルダー2 種+ブロマイド付き)】\9,900(税込)・YUI OGURA OFFICIAL.STOREにて販売中https://store.plusmember.jp/shop/products/list.php?category_id=3339・リリースイベント詳細https://ogurayui-official.com/news/detail/35792■イベント情報「 Yui’s*Company. 社員総会2025 ~あけおめ Rock you ☆ The time has come~」2025年1月11日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂[1部]13:30 開場/14:30 開演[2部]17:30 開場/18:30 開演◇TICKET指定席:7,700円(税込)「Yui's*company.」会員チケット2次先行受付中!(抽選)受付期間:11/17(日)21:00~12/1(日)23:59特設サイト:https://ogurayui-official.com/feature/rockyouthetimehascome2025