¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®ÁÒ Í£ LIVE TOUR 2024 ～Bloomy ¡ß Meet you¡ª～¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥È¤¬ÅþÃå¡ª
ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-3ae7a732431051896ccc-0.jpg ]À¼Í¥¡¢¤½¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾®ÁÒ Í£¤¬¡¢2024Ç¯11·î17Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¾®ÁÒ Í£ LIVE TOUR 2024 ～Bloomy ¡ß Meet you!～¡Ù¿ÀÆàÀî¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¾®ÁÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢10·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¿ÀÆàÀî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢·²ÇÏ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤ò½ä¤ê¡¢ºÆ¤Ó¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢Çò·Ï¤Î¥¬ー¥êー¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾®ÁÒ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖLovely Happily Shiny Days¡×¤ò¡¢µÒÀÊ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤¹¤ë¡£2¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é(¥Ïー¥È)¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µー¥º¤â¹çÎ®¤·¤ÆÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖBaby Sweet Berry Love¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯9·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBloomy¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤Ë¤â²Ö¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È³¨ËÜ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏÅ¸³«¡£Â³¤¯¡Ö¥¢¥³¥¬¥ìCollection!¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µー¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤äÉñÂæ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æー¥¸Á´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¾®ÁÒ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ò°ìÃ¶¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Ï¾®ÁÒ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤ò¾å±Ç¡£¥¹¥Èー¥êー¤â¾®ÁÒ¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ó¤¿¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤È¥ê¥Ü¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¾®ÁÒ¤¬¡¢À¶ Îµ¿Í»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¿·¶Ê¡Ö²ÖÀê¤¤¤¹¤ë¤Î(¥Ïー¥È)¡×¤òÇ®¾§¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¡Ö°ì½Ö¤À¤«¤éÈþ¤·¤¤¡¢¤»¤Ä¤µ¤Ê¤µ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾®ÁÒ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¥¬ー¥Ïー¥È¥¨¥¤¥¯¡×¡ÖÎø¤ÎÉÃ¿Ë¡×¤È¡ÈÀÚ¤Ê¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤È¡ÖÈëÌ©(¥Ïー¥È)Melody¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢MC¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥Á¥¹¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-bc1476c03649e9d46f22-0.jpg ]¤½¤·¤Æ¸ø±éÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤È¹õ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¾®ÁÒ¤¬¡ÖWild¡ùKitty¡×¡Ö¥É¥¥É¥¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡×¡ÖEmpty//Princess.¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥ó¥¹¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-2ba1b8447c242e1d3bd5-0.jpg ]¾®ÁÒ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤¬ºÆ¤Ó¾å±Ç¤µ¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²Ö¡¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¡ÖRaise ～Bloomy ver.～¡×¡ÖClear Morning¡×¡ÖOne ¡õ Only¡×¤ÇµÒÀÊ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¤·¤¿¡ÖWind of Bloom¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-6f4241545a88116655d5-0.jpg ]µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤òµá¤á¤ë¡ÖÍ£¤Á¤ã¤ó¡×¥³ー¥ë¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾®ÁÒ¤¬ÅÐ¾ì¡£²ñ¾ì¤¬Âç¤¤Ê´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥ê¥ó¥¹¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£µÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ï¹ðÃÎ¥³ー¥Êー¡£¡Ö²ÖÀê¤¤¤¹¤ë¤Î(¥Ïー¥È)¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Blu-ray ¡Ö¾®ÁÒ Í£ Birthday Event 2024 ¡ÈÍ£ÎÃº×¡É～Cute or Cool¡©～¡×¤Î¹ØÆþ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤äÍèÇ¯1·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYui's¡öCompany.¼Ò°÷Áí²ñ2025～¤¢¤±¤ª¤á Rock you ¡ùThe time has come～¡×¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥í¥´¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾®ÁÒ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½é¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-156ee5d973b7f919ba4f-0.jpg ]5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¤â¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¡ÖLook@Me(¥Ïー¥È)¡×¡Ö¥È¥¥á¥Weekend!¡×¡ÖHoney(¥Ïー¥È)Come!!¡×¤ò¥á¥É¥ìー¤ÇÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥»¥¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤ê¡¢¡Ö·¯¿§¤Î¥¥»¥¡×¤Ç¥¢¥ó¥³ー¥ë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤µÒÀÊ¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¾®ÁÒ¤Ï¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ù¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ç¥¤¡×¤òÇ®¾§¡£¤ª¤è¤½2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ª¤è¤Ö5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤êËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/19470/4069/resize/d19470-4069-f77dcfdb882c6da2bb07-0.jpg ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¡Ø¾®ÁÒ Í£ LIVE TOUR 2024 ～Bloomy ¡ß Meet you!～¡Ù2024.11.17 ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë - ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È01. Lovely Happily Shiny Days02. ¥Ñ¥ó¥É¥é(¥Ïー¥È)¥·¥ç¥³¥é03. Baby Sweet Berry Love04. ¥¢¥³¥¬¥ìCollection!～SHORT MOVIE～05. ²ÖÀê¤¤¤¹¤ë¤Î(¥Ïー¥È)06. ¥·¥å¥¬ー¥Ïー¥È¥¨¥¤¥¯07. Îø¤ÎÉÃ¿Ë08. ÈëÌ©(¥Ïー¥È)Melody09. ¥¹¥¿ー¥Á¥¹10. Wild¡ùKitty11. ¥É¥¥É¥¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹12. Empty//Princess.～SHORT MOVIE～13. Raise ～Bloomy ver.～14. Clear Morning15. One ¡õ Only16. Wind of Bloom¡ãENCORE¡ä17. ¤ï¤¯¤ï¤¯¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥ê¥ó¥¹18～20. (¥á¥É¥ìー)Look@Me(¥Ïー¥È)～¥È¥¥á¥Weekend!～Honey(¥Ïー¥È)Come!!21. ·¯¿§¤Î¥¥»¥¡ãDOUBLE ENCORE¡ä22. ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ù¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ç¥¤¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸ø³«Ãæ¡ªhttps://ogurayui.lnk.to/Bloomy_Meet_you_yokohama¢£Blu-ray¾ðÊóBlu-ray ¡Ö¾®ÁÒ Í£ Birthday Event 2024¡¡¡ÈÍ£ÑÚº×¡É～Cute or Cool¡©～¡×¡ÚBlu-ray+¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤¡Û \7,700(ÀÇ¹þ)¡ÚBlu-ray+¥°¥Ã¥º(¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー2 ¼ï+¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤)¡Û\9,900(ÀÇ¹þ)¡¦YUI OGURA OFFICIAL.STORE¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæhttps://store.plusmember.jp/shop/products/list.php?category_id=3339¡¦¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙhttps://ogurayui-official.com/news/detail/35792¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Ö Yui¡Çs¡öCompany. ¼Ò°÷Áí²ñ2025 ～¤¢¤±¤ª¤á Rock you ¡ù The time has come～¡×2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ) ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²[1Éô]13:30 ³«¾ì¡¿14:30 ³«±é[2Éô]17:30 ³«¾ì¡¿18:30 ³«±é¡þTICKET»ØÄêÀÊ¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)¡ÖYui's¡öcompany.¡×²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö¡§11/17(Æü)21:00～12/1(Æü)23:59ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ogurayui-official.com/feature/rockyouthetimehascome2025