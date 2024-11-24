【先着18名様限定】『十四代』『花陽浴』『而今』好きな銘柄から選べる3種飲み比べプラン｜11月30日(土)まで開催中！｜日本酒原価酒蔵 横浜本店

株式会社ビリオンフーズ

『十四代』『花陽浴』『而今』好きな銘柄から選べる3種飲み比べプランを開催！

『十四代』『花陽浴』『而今』お好きな銘柄から選べる3種飲み比べプランを日本酒原価酒蔵 横浜本店にて、11月30日(土)まで開催中です。



当プランでは日本酒原価酒蔵でも手に入りづらい『十四代』『花陽浴』『而今』の中からご選択された銘柄の日本酒を3種、そして、7品のお料理コースと35種程度の日本酒が含まれたプレミアム飲み放題付きプランとなっております。



横浜本店限定開催の当プランを思う存分ご堪能ください。

プラン内容



※各種50ml程度でのご提供です

※プレミアム飲み放題込みでお席が2時間制となります

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※下記日本酒飲み比べは飲み放題ではありません



１.十四代3種飲み比べプラン（税込\6,600）

・十四代 純米大吟醸 EXTRA 播州白鶴錦

・十四代 純米大吟醸 酒未来 上諸白

・十四代 純米大吟醸 酒未来 大極上



２.花陽浴3種飲み比べプラン（税込\5,500）

・花陽浴 純米大吟醸 山田錦 無濾過原酒

・花陽浴 純米大吟醸 THE PREMIUM 山田錦 無濾過生原酒

・花陽浴 純米吟醸 備前雄町 無濾過生原酒



３.而今3種飲み比べプラン（税込\5,000）

・而今 純米大吟醸 白鶴錦

・而今 純米吟醸 愛山

・而今 純米吟醸 朝日

◆プレミアム飲み放題メニュー



※メニュー内容は予告なしに変更となる場合がございます

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/genkayokohama/#/

プラン概要



◆料金

１.十四代3種飲み比べプラン（税込\6,600）

２.花陽浴3種飲み比べプラン（税込\5,500）

３.而今3種飲み比べプラン（税込\5,000）

※7品のお料理コース&2時間プレミアム飲み放題付き

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

各銘柄18名様

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 横浜本店

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23－8 ルポビル1階





◆ご予約方法

コース選択に『十四代3種飲み比べプラン』『花陽浴3種飲み比べプラン』『而今3種飲み比べプラン』がございますのでお好きなプランをご選択ください。

◆LINEオープンチャット

以下のURLから横浜本店の最新入荷情報を告知しています。

https://line.me/ti/g2/xG2-dMMzOV4metHOAqsW_ds9ex7br-gOFKgOgw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/xG2-dMMzOV4metHOAqsW_ds9ex7br-gOFKgOgw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

その他イベントなどについてはこちらからご確認できます。

https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

◆キャンセルポリシー

・無断キャンセル（全額支払い）

・当日キャンセル（全額支払い）

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・プレミアム飲み放題と料理コース付きのプランとなっております。

・飲み比べの日本酒は各種50ml程の提供となります。

・お席のお時間はプレミアム飲み放題込みで2時間制となりますのでご注意ください。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)



・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja&pli=1)

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/genkayokohama/#/

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

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・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/