伊藤美来 2024年ライブツアーの模様を収録したLive Blu-ray限定盤・通常盤　ジャケット写真解禁!!

日本コロムビア株式会社左:限定盤右:通常盤

2024年6月23日の名古屋公演を皮切りに全国4都市で開催した伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"。

千秋楽となった7月15日の東京・立川ステージガーデンの模様を収録したLive Blu-rayのジャケット写真が解禁となりました。

限定盤パッケージは、通常盤のパッケージに透明スリーブケースを重ねて装着することで公演の中の映像演出をパッケージでも楽しめる仕様となっております。店頭で手にとっていただきたいデザインとなりました。

12月7日に都内で開催を予定している、全国のアニメイトさんとゲーマーズさん(ともに通販含む)でご予約いただいた方の中から抽選でご招待するトークイベント、タワーレコードオンラインさんでご予約いただいた方の中から抽選でご招待するA4ミニポスターにサイン・お宛名・日付を入れるサイン会の応募〆切は本日11/24(日) 23:59までとなっておりますので、お早めのご予約と応募をお願いいたします。

【商品情報】

タイトル: ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』

発売日: 2024.12.25(水)

内容: 2024年6月から7月にかけて開催された伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"の千秋楽公演

となった東京・立川ステージガーデンのステージのアンコールまで含む全20曲を収録。

さらにメイキング映像には、リハーサルの模様と、全4会場のバックヤードの模様を収録。

公演内容:

1. Now On Air

2. Plunderer

3. all yours

MC

4. らびちゅ

5. ワタシイロ

6. トロイメライ・ミライ

MC

7. 傘の中でキスして

8. あお信号

9. あの日の夢

幕間映像

10. 点と線

11. ガーベラ

12. ルージュバック

MC

13. パスタ

14. 空⾊ミサンガ

15. 閃きハートビート

16. Oh my heart

17. Shocking Blue

MC

18. No.6

EN1. La-Pa-Pa Cream Puff

EN2. Good Song

【商品形態】

ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【限定盤】

品番: COXC-1366

価格: \11,039 (税込)

内容:

・Blu-rayディスク

・60Pオールカラーのライブフォトブック

・両面カラーのリバーシブルジャケット+透明スリーブケース

ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【通常盤】

品番: COXC-1367

価格: \8,580 (税込)

内容: Blu-rayディスク

伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"

【名古屋公演】

2024年6月23日 (日) 会場:名古屋・愛知県芸術劇場 大ホール

【仙台公演】

2024年6月29日 (土) 会場:仙台・東京エレクトロンホール宮城

【大阪公演】

2024年7月13日 (土) 会場:大阪・NHK大阪ホール

【東京公演】

2024年7月15日 (月) 会場:東京・立川ステージガーデン

【購入者特典】

◆伊藤美来 LIVE Blu-ray「ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』」(2024/12/25発売)購入者特典情報!!

◆下記店舗にて、2024/12/25発売・伊藤美来 LIVE Blu-ray「ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』」(【限定盤】COXC-1366 / 【通常盤】COXC-1367)をお買上げの方に以下アイテムを先着でプレゼント!!

※特典は先着順となっており、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございます。予めご了承ください。

※内容は一部変更になる可能性もございます。

※絵柄は後日発表いたします。

・アニメイト:アクリルスタンド+L判ブロマイド3枚セット(複製サイン&コメント入り)

・ゲーマーズ:アクリルスタンド+L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・とらのあな:缶バッジ(57mm) +L判ブロマイド(複製サイン入り&コメント入り)

・ソフマップ・アニメガ:B2タぺストリー(複製サイン入り&コメント入り)+L判ブロマイド(複製サイン入り&コメント入り)

・楽天ブックス:A4クリアファイル(複製サイン入り&コメント入り)

・Amazon.co.jp:

限定盤…複製サイン入りL版ビジュアルシート5枚セット(通常盤特典のL版ビジュアルシート3種絵柄+限定盤2種絵柄)

通常盤…複製サイン入りL版ビジュアルシート3枚セット

・コロムビアミュージックショップ:缶バッジ(57mm)+2L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

・タワーレコード:A4ミニポスター(複製コメント入り)

◆グッズ付き限定盤販売情報!!

アニメイト限定セット:B2ブランケット(複製サイン&コメント入り)価格:3,000円(税抜)

ゲーマーズ限定セット:A5アクリルパネル(複製サイン&コメント入り)価格:3,000円(税抜)

ゲーマーズ超限定盤セット:ミニ栽培キット(ひまわり)&A5アクリルパネル(複製サイン&コメント入り)価格:4,600円(税抜)

【応募特典】

◆伊藤美来 LIVE Blu-ray「ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』」(2024/12/25発売)発売記念イベント&プレゼント施策情報!!

◆伊藤美来 LIVE Blu-ray「ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』」発売記念イベント&プレゼント施策が決定しました!

対象店舗にて対象商品をご予約(内金全額)いただいた方に、「応募シリアル」をお渡しいたします。

【アニメイト・ゲーマーズ対象施策】と【タワーレコード対象施策】で応募方法が異なります。下記の内容をよく読んで、ご希望の施策にご応募ください。

※「応募シリアル」はなくなり次第終了となりますので、お早めのご予約をお願いいたします。

【アニメイト・ゲーマーズ対象施策】

1:トークイベントご招待

<トークイベント開催概要>

■イベント内容

伊藤美来のトークイベントに抽選でご招待いたします。

イベント中にライブのダイジェスト映像をご本人と一緒にご覧いただけます。

イベント終了後、当日限定絵柄ブロマイドを伊藤美来ご本人よりお渡しいたします。

■開催日程 2024年12月7日(土) 開演13:00~

■会場 都内某所 ※当選された方にのみご案内します。

2:みっくからあなただけに送るメッセージボイス

伊藤美来がお名前をお呼びする、ボイスメッセージを録りおろしてお送りします。

3:みっくの直筆クリスマスメッセージ入りポストカード

「from now on」のライブ写真を使用したポストカードに、お名前・日付・サイン・クリスマスメッセージを入れてプレゼントします。

【応募方法】

対象店舗で商品をご予約(内金全額)いただいた際にシリアルと応募サイトURLをお渡ししますので、応募サイトでシリアルナンバーを入力し、応募期間内にご応募ください。

※この応募では、シリアル1つにつき、3つの施策から一つ選んでご応募頂けます。

※応募期間内にご応募くださった方が、抽選対象となります。

※応募シリアルはなくなり次第終了となりますので、お早目のご予約・ご購入をお願いします。

【対象店舗】

全国アニメイト(通販含む)

全国ゲーマーズ(通販を含む) ※一部店舗を除く

【応募期間】

2024/10/20(日)~11/24(日) 23:59応募受付終了

※応募受付後シリアルナンバーは無効となりご利用頂けません。

※応募後の取り消しや変更はできません。

【タワーレコード対象施策】

サイン会ご招待

<サイン会開催概要>

■イベント内容

伊藤美来のサイン会に抽選でご招待いたします。

イベント当日、A4ミニポスター(タワーレコード購入者特典と同絵柄)にサイン・お宛名・日付をお入れします。

※サインをお入れする色紙とペンは主催者側で用意したものに限らせていただきます。

■開催日程 2024年12月7日(土) 開演16:00~

■会場 都内某所 ※当選された方にのみご案内します。

【対象店舗】

タワーレコードオンライン

【応募期間】

2024/10/20(日)~11/24(日) 23:59 応募受付終了

※応募受付後シリアルナンバーは無効となりご利用頂けません。

※応募後の取り消しや変更はできません。

伊藤美来オフィシャルファンクラブ 会員受付中!!

【ファンクラブ名】伊藤美来Official Fanclub「all yours」

https://itomiku-fc.jp/

【料金】年額6,050円(税込)/月額550円(税込)

【運営】株式会社ドワンゴ

■伊藤美来 プロフィール

10 月12 日生まれ。スタイルキューブ所属。 2012年、第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格。2013年ゲーム『アイドルマスターミリオンライブ』の七尾百合子役で声優デビューを果たした後、2014年『普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。』の宇佐美奈々子役でテレビアニメに初主演を果たす。以降、『BanG Dream!』シリーズ 弦巻こころ役、TVアニメ『五等分の花嫁』では中野三玖役、『プリンセスコネクト!Re:Dive』コッコロ役などに出演。2024年10月TVアニメ『魔王2099』マキナ=ソレージュ役、『アクロトリップ』伊達地図子役、劇場アニメーション『がんばっていきまっしょい』佐伯姫役。

アーティストとしては2016年10月12日のハタチの誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年 TVアニメ『武装少女マキャヴェリズム』のOPテーマ「Shocking Blue」、2018年TVアニメ『りゅうおうのおしごと!』EDテーマ「守りたいもののために」、2019年 TVアニメ『上野さんは不器用』のOPテーマ「閃きハートビート」、TVアニメ『プランダラ』の第1クールOPテーマ「Plunderer」に続いて、第2クールOPテーマ「孤高の光 Lonely dark」、2021年TVアニメ『戦闘員、派遣します!』のOPテーマ「No.6」、2022年TVアニメ『古見さんは、コミュ症です。』2期OP「青100色」、2023年10月TVアニメ『星屑テレパス』OP「点と線」を担当。 2023年2月には、4枚目のフルアルバム「This One’s for You」をリリース。