【岡山大学】サイエンス好き、全員集合！「異分野Lab」〔12/17,火 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 24日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-7e8886417f3203067864-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の研究・イノベーション共創機構スタートアップ・ベンチャー創出本部は、岡山大学起業部とともに、サイエンスに興味のある学生（文系理系問わず）、研究者、社会人、企業をつなぐイベント「異分野Lab」を、2024年12月17日（火）に本学津島キャンパスにある共育共創コモンズ（OUX）で開催します。 今回のイベントは、サイエンス好きが集まり、互いの研究シーズを共有し、交流することを目的としています。ぜひご参加ください。【日 時】2024年 12月 17日（火） 18:15 受付開始 18:30 イベント開始【場 所】 岡山大学共育共創コモンズ（OUX：オークス） （岡山県岡山市北区津島中3丁目1-1 岡山大学津島キャンパス） https://www.engr.okayama-u.ac.jp/school/facility/kyoikukyoso/cm-access/[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-bf7d4110551dd03f286f-4.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-f208866a87832f6fef65-1.jpg ]【内 容】 サイエンス好きが集まり、互いの研究シーズを共有や起業を目指す、既に起業している学生、研究者と企業の方との交流【タイムスケジュール】 18:15 受付開始 18:30 イベント開始 18:35～18:45 起業部紹介・登壇者紹介 18:50～19:00 登壇者ピッチ （小野 努 教授） 19:00～19:10 登壇者ピッチ （関本 敦 准教授） 19:10～19:15 登壇者ピッチ （加茂 倫明 （株式会社LabBase）） 19:15～19:20 登壇者ピッチ （藤枝 知希 （起業部員）） 19:20～19:25 登壇者ピッチ （大西 一碧 （Acaridge）） 19:30～20:00 パネルディスカッション 20:00～20:45 交流会 20:45 イベント終了 21:00 懇親会 （@J Terrace Cafeを予定）【対象者】 ・学生（文系理系問わず） ・社会人 ・ベンチャーを設立予定もしくはすでに設立した研究者 ・科学技術に興味・関心のある方 ・大学とつながりたい企業の方【参加費】 無料 交通費は別途自己負担でお願いします。 駐車場がないため、公共交通機関のご利用をお願いいたします。【お申込み方法】 下記のフォームからお申し込みください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTnYJkm6gROl_Ddr7Qe9RuQmdTAB5bGt8RddbaM16R2YwOw/viewform?usp=sf_link【ポスター】 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241217flyer.pdf[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-a3af44e4e52aad28f8f6-2.jpg ]【主 催】 岡山大学起業部【共 催】 株式会社LabBase Acaridge おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start） 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部◆参 考・岡山大学研究・イノベーション共創機構 https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 https://venture.okayama-u.ac.jp/・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口 https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start） https://oistart.okayama-u.ac.jp/[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-4e7f21ff098fc55be44a-3.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-994b939ded182b4e550b-6.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-4973bad027d3dabd4a85-6.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています。 https://venture.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-9edd3d0cede6bcdc900b-8.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2710/resize/d72793-2710-8c485f5298ca6408d6c0-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html