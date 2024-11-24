【岡山大学】CLTリカレント講座2024「CLT Struct Works」&「鉄⾻床梁を用いたCLT パネル工法の構造設計マニュアル」〔12/14, 土 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 24日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-eb0e292cd05fb16e14ca-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）のグリーンイノベーションセンターでは、2022年度より毎年1回、一般社団法人日本CLT協会と共催でCLTリカレント講座を開講しています（CLT=Cross Laminated Timber）。 今年度は、最新のCLT に関する実務的な情報を提供するため、「鉄⾻床梁を用いたCLTパネル工法の構造設計マニュアル」及び、CLTパネル工法の一貫構造計算プログラム「CLT Struct Works」に関連する講習会を開催いたします。 ぜひこの機会にご参加ください。【日 時】 2024年12月14日（土）13:00～16:45【場 所】 岡山大学津島キャンパス 環境理工棟 104号講義室 （〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1）[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-216af6fd15ef97b27a3d-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-3a7a9c802a575f9f816f-3.jpg ]【プログラム】「鉄⾻床梁を用いたCLT パネル工法の構造設計マニュアル」「CLT Struct Works」 詳細は下記のポスターをご覧ください。[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-239b4bafac60c1b9277d-4.jpg ]【オーガナイザー】 岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域 福本晃治 准教授【対象者】 社会人・一般の方、学生【参加費】 3,000円（ただし、学生は無料）【定 員】 100人【お申込み方法】 下記のURLからお申込みください（先着順）。 https://forms.office.com/r/a4Px9Sw6HJ【ポスター】 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241214flyer2.pdf[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-5ec13c02a7b00187d0f7-1.jpg ]【主 催】 岡山大学グリーンイノベーションセンター【共 催】 一般社団法人日本CLT協会 公益財団法人日本住宅・木材技術センター◆参 考・岡山大学グリーンイノベーションセンター https://www.gic.okayama-u.ac.jp/・一般社団法人日本CLT協会 https://clta.jp/・公益財団法人日本住宅・木材技術センター https://www.howtec.or.jp/参考イベント【岡山大学】日中の木材利用研究の交流に向けた講演会「中国における木材産業と木造建築の現状」〔12/11,水 岡山大学津島キャンパス〕https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002692.000072793.html[画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-859e1e3610c7c4de5755-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-c05121d0a4d0a5a903bd-6.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-40b91a5fcf391735f550-7.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学自然系研究科等総務課（担当：山崎） 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス TEL: 086-251-8004 E-mail: gicenter8004◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3521.html＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-f1fa4be552af7eb4a2b7-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/72793/2711/resize/d72793-2711-926dac74a60a2bb92edd-9.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html