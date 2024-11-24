【岡山大学】オンライン・女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト交流会〔12/14,土〕

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 24日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-dd9f0a9b899f29647971-0.jpg ]◆概 要 岡山で地域の企業の協力等も得ながら、継続的に国際セミナーを開催している岡山大学総合技術部の中村有里技術専門職員を講師に、ノウハウや成果、企画にかける想いをお届けします。 中村さんは、1999年から材料化学に関する研究に携わる傍ら、国際化 学実験教室・日中サマースクール・東アジア連携セミナーを継続的に実施しています。これら交流事業における参加者は6歳から75歳と幅広く、現在までに1,240人を超えています。コロナ禍においては、化学実験を含んだオンライン交流にも取り組み、次世代育成に注力されています。 岡山の地で、地域の企業の協力も得ながら、継続的にセミナーを開催されているノウハウや成果、企画にかける中村さんの想いをお話しいただく予定です。 交流会の後半は、中村さんのお話を伺った感想や、それぞれが抱える課題、今後の連携や展望などについて、みなさんと語る時間にしたいと思います。 どなたでも参加歓迎です！ 奮ってご参加ください。【日 時】 2024年 12月 14日（土）10:00～11:50【開催形式】 オンライン【プログラム（予定）】 10:00～ オープニング、NPO法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクトの活動紹介 10:15～ 中村有里さんから話題提供 10:40～ 質疑応答 11:00～ グループディスカッション 11:30～ 全体共有 11:45～ クロージング【講 師】 岡山大学 総合技術部 中村有里 技術専門職員【対象者】 どなたでもご参加いただけます。【参加費】 無 料【お申込み方法】 下記のフォームよりご登録ください。 https://forms.gle/3BsBzCJFfNPsLRDH6【ポスター】 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20241214flyer.pdf【主 催】 NPO法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト〇岡山大学総合技術部 中村有里さん 1999年3月岡山大学工学部生物機能工学科・卒業。1999年4月～岡山大学・教室系技術スタッフとして勤務。教育士（工学・技術）やサイエンスコミュニケーターの資格を取得。岡山と東アジアを中心とした世界を化学でつなぐ活動に従事している。「化学コミュニケーション賞2022（個人）」、「第10回女性技術者育成功労賞」等を受賞。 2024年10月～岡山大学大学院社会文化科学研究科で組織経営を学ぼうとリスキリング中。MBA取得を目指している。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-02f1e807d12fa545816f-3.jpg ]◆参 考・岡山大学総合技術部 https://www.okayama-u.ac.jp/user/techall/・NPO法人女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト https://gstem-cpp.or.jp/◆参考情報・【岡山大学】岡山大学総合技術部の中村有里技術専門職員が「第10回女性技術者育成功労賞」を受賞～女性技術職員のキャリア形成と次世代人材育成の諸活動が高く評価～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002452.000072793.html・【岡山大学】総合技術部 中村有里技術専門職員がTCカレッジ技術・研究支援発表会で「TCカレッジ長賞」を受賞 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002409.000072793.html・【岡山大学】第6回金光功労賞授賞式、第3回金光奨励賞授賞式を執り行いました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001780.000072793.html・【岡山大学】総合技術部の中村有里技術専門職員が「中国・四国工学教育協会賞」を受賞！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001550.000072793.html・【岡山大学】工学部 中村有里技術専門職員「化学コミュニケーション賞2022（個人）」受賞 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001283.000072793.html・【岡山大学】工学部「日本工学教育協会 2022 International Session Award」を受賞 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001042.000072793.html[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-ebf5edbeb9c0176e9553-4.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-97e6440d01f7dbce7f83-3.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-627038a41ec471aaac74-2.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学総合技術部 技術専門職員・SDGsアンバサダー 中村有里 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL：086-251-8263 E-mail: yuri◎okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3518.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-c32ebec553b38aadc92e-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2713/resize/d72793-2713-c532da2dc872c800c2e3-6.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html