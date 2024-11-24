三宅健

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横浜エフエム放送株式会社
[画像1: https://prtimes.jp/i/34658/362/resize/d34658-362-599c44ab5dbb51c0e920-0.jpg ]【番組概要】■タイトル　　：ヤマハ発動機 presents Sunday Ride with Ken■放送時間　　：毎週日曜日　12:00～12:30　(※初回放送は、12月1日(日))■ＤＪ　　　　：三宅健 ■メール　　　：kenmiyake@fmyokohama.jp■ハッシュタグ：#三来軒 #三宅健_ラジオ■提供　　　　：ヤマハ発動機株式会社■放送局　　　：FMヨコハマ(84.7MHz)FMヨコハマ[画像2: https://prtimes.jp/i/34658/362/resize/d34658-362-d993beb1ea38752d18d3-1.jpg ]FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。周波数84.7MHz、関東一円でお聴きいただけます。パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/