横浜生まれの三宅健がFMヨコハマからお届けする新番組が12月1日(日)からスタート！
横浜エフエム放送株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/34658/362/resize/d34658-362-599c44ab5dbb51c0e920-0.jpg ]【番組概要】■タイトル ：ヤマハ発動機 presents Sunday Ride with Ken■放送時間 ：毎週日曜日 12:00～12:30 (※初回放送は、12月1日(日))■ＤＪ ：三宅健 ■メール ：kenmiyake@fmyokohama.jp■ハッシュタグ：#三来軒 #三宅健_ラジオ■提供 ：ヤマハ発動機株式会社■放送局 ：FMヨコハマ(84.7MHz)FMヨコハマ[画像2: https://prtimes.jp/i/34658/362/resize/d34658-362-d993beb1ea38752d18d3-1.jpg ]FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。周波数84.7MHz、関東一円でお聴きいただけます。パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/