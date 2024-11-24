マンション管理士試験【解答速報】がスタートいたしました！

株式会社アガルート2024年 マンション管理士試験 解答速報＆合格ライン予想【令和6年度】

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、マンション管理士試験当日の11月24日（日）に 「解答速報」「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたします。

2024年マンション管理士試験解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

2024年 マンション管理士試験 解答速報＆合格ライン予想【令和6年度】

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アガルートアカデミーは2024年マンション管理士試験の試験当日に「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。

ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

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11月24日（日）19時00分公開予定となっていた、本日実施のマンション管理士試験の解答速報を時間を変更し公開開始いたしました。

ぜひご覧ください！

■当日のスケジュール

・解答速報：公開中！

・総評：19時30分

・合格ライン・合格点予想：21時00分

■「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信決定！超速！令和6年度 解答速報＆総評（LIVE配信）工藤美香講師による合格ライン・合格点予想（LIVE配信）

解答速報に加えて、

・工藤美香講師による解答速報＆総評

・藤美香講師による合格ライン・合格点予想

の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。

2024年マンション管理士試験解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」