【岡山大学】文部科学省「我が国の大学研究力強化に向けて～国際卓越研究大学制度が拓く研究大学の未来～」に那須保友学長が登壇します〔12/17,火 ハイブリッド開催〕

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 24日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-ca844425cf3bf4f83535-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の那須保友学長が、2024年12月17日（火）開催の文部科学省主催「我が国の大学研究力強化に向けて～国際卓越研究大学制度が拓く研究大学の未来～」（共催：国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、後援：内閣府）に、基調講演の演者とパネルディスカッションのパネリストとして登壇します。 本シンポジウムでは、我が国の大学研究力強化、世界最高水準の研究大学の実現に向けて国際卓越研究大学制度が目指す姿や、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」などの研究大学施策の全体像を示し、パネルディスカッションを通じて、今後の研究大学の姿や機能強化等について議論を行います。 那須保友学長（文部科学省科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員）は、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の挑戦～社会と大学の変革を実現させる～」と題して講演します。またパネルディスカッション「これからの研究大学の機能強化について」にも登壇します。 ぜひこの機会にご参加ください。【日 時】 2024年 12月 17日（火曜日）10:00～13:00【開催方法】 ハイブリッド開催（会場開催とオンライン開催） 会場：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号） https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/【プログラム】 9:15～ 受付開始 10:00～ 開会挨拶（科学技術振興機構、文部科学省） 10:10～ 基調講演 １.我が国の大学の研究力強化に向けて 上山隆大 氏（CSTI常勤議員、国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議座長、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員） ２.変革を先導する東北大学 冨永悌二 氏（東北大学総長） ３.地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の挑戦～社会と大学の変革を実現させる～ 那須保友 氏（岡山大学学長、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員） ４.大学が変われば社会は変わる-信州大学の価値創造ビジョン-（J-PEAKS） 中村宗一郎 氏（信州大学学長） 11:20～ パネルディスカッション 全体テーマ 「これからの研究大学の機能強化について」 モデレーター 上山隆大 氏（CSTI常勤議員、国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議座長、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員） パネリスト 橋本和仁 氏（科学技術振興機構理事長） 冨永悌二 氏（東北大学総長） 那須保友 氏（岡山大学学長、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員） 千葉一裕 氏（東京農工大学学長、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会主査） 高橋真木子 氏（金沢工業大学教授、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会委員） 佐藤康博 氏（CSTI非常勤議員、大学支援フォーラムPEAKS座長、みずほFG特別顧問、地域中核・特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会委員） 12:50～ 閉会 13:00～ ランチブレイク【定 員】 会場150名 オンライン1,000名【お申込み方法】 下記の文部科学省ホームページ内に掲載されているURLからご登録下さい（定員になり次第、募集終了となる場合があります）。 https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenkyuryoku/symposium_00001.html 【ポスター】 https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2708-b3203b228c98e2eaea56e36b41fc3e04.pdf【主 催】 文部科学省【共 催】 国立研究開発法人科学技術振興機構 独立行政法人日本学術振興会【後 援】 内閣府【シンポジウム事務局】 有限責任監査法人トーマツ[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-9f0ea7e865e193048d2e-10.jpg ]◆参 考・我が国の大学研究力強化に向けて～国際卓越研究大学制度が拓く研究大学の未来～（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenkyuryoku/symposium_00001.html・国立大学法人岡山大学 https://www.okayama-u.ac.jp/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/◆参考情報・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html・【岡山大学】「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html・【岡山大学】「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html・【岡山大学】岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度（2024年後期）」認定式を挙行～大学職員の高度化を強化促進し、ナレッジワーカーとしての博士人材の育成・活用へ～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html・【岡山大学】技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html◆参考情報：岡山大学「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html ・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）をひとつの手段として大学を、社会を変えていく～文部科学省科学技術・学術政策局長らとの意見交換を実施～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002516.000072793.html・【岡山大学】文部科学省 広報誌「ミラメク」（note版）に岡山大学の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取り組みが紹介されました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002694.000072793.html◆参考情報：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002699.000072793.html[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-86fe66cd41e1169337b0-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-e2d2bb36ce75c11605a7-1.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-3a4e13cad8c7532200c2-2.jpg ] ＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース＞ https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf ＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）＞ https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf[画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-9619f88650dd11200ad2-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-dd4a6cfa1f873f6ac231-5.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-dd455c001b1701f93e6e-6.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-82277a8fc6440e5e7848-7.jpg ]◆本件お問い合わせ先＜シンポジウムに関する件＞ 有限責任監査法人トーマツ（運営事務局） https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/daigakukenkyuryoku/symposium_00001.html＜岡山大学の地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）に関する件＞ 岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議 （担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課） 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8442 E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像10: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-b4d5e7d1a3975e855adb-8.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/72793/2708/resize/d72793-2708-ec2017302faedc1dfe2f-9.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください