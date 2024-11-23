株式会社V、一般社団法人メタシアター主催VR演劇 「ハムレット」衣装を販売開始

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株式会社V


株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、一般社団法人メタシアター（本社：東京都中央区、代表：早川悟司、以下メタシアター）によるVR演劇作品「ハムレット」公演の主要キャラクター衣装「ハムレット」「クローディアス」「オフィーリア」の販売を2024年11月23日より開始したことをお知らせいたします。


■販売情報

商品名：メタシアター　VR演劇「ハムレット」ハムレット衣装


対応アバター：桔梗、しなの、キプフェル、水瀬、墨惺（＋head）


価格：各1,800 円（税込）
販売ページ：https://vworld.booth.pm/items/6306395






商品名：メタシアター　VR演劇「ハムレット」クローディアス衣装


対応アバター：桔梗、しなの、キプフェル


価格：各1,800 円（税込）


販売ページ：https://vworld.booth.pm/items/6312607






商品名：メタシアター　VR演劇「ハムレット」オフィーリア衣装


対応アバター：桔梗、しなの、キプフェル


価格：各1,800 円（税込）


販売ページ：https://vworld.booth.pm/items/6312608





■公演詳細


公演名：VR演劇ハムレット


公演期間：2024年11月23日（祝）、11月29日（金）～12月1日（日）


公演回：23日（祝）21:00～、29日（金）22:00～、
30日（土）13:00～/19:00～、12月1日（日）19:00～


会場：総合芸術劇場Dramapia PLAY HALL(VRChatワールド)
https://vrchat.com/home/world/wrld_a226c691-864f-4fd0-a01e-10e6443f97af/info


公演会場内で衣装のディスプレイをご覧いただけます




本公演は日本シェイクスピア協会の後援のもと「ハムレット」をVRChat上で上演いたします
https://sites.google.com/view/vr-hamlet24


■クリエイタークレジット


■会社概要

会社名：株式会社V


所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階


代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰


事業内容：メタバース/VR/XR等先端技術領域における事業支援・開発、自社サービスの開発・運営


URL：https://v-inc.jp/