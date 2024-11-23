【岡山大学】「Challenge万博2024-大学発シーズ・スタートアップがつくる未来社会-」に出展 岡山大学発研究シーズを紹介

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 11月 23日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-91f20278f05e45e6f3df-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2024年10月31日から11月1日にかけて東京で開催された「Challenge万博2024-大学発シーズ・スタートアップがつくる未来社会-」に出展し、本学発の研究シーズについて紹介しました。 Challenge万博は関西イノベーションイニシアティブ（KSII）と株式会社三井住友銀行により、2025年大阪・関西万博で世界から注目を集める関西地域の主要大学と全国各地域の大学発スタートアップが一堂に会し、世界を変えるポテンシャルを秘めたディープテックスタートアップ・シーズを紹介することを目的に開催されています。4回目となる今回は、関西地域を中心に26の大学が参加し、中国・四国地域からは唯一、本学が出展しました。 展示ブースでは、本学発ベンチャー認定企業・株式会社ハイドロヴィーナスが開発した革新的な潮流発電技術「Hydro-VENUS」を紹介しました。Hydro-VENUSは、従来のプロペラ方式を用いず、半円柱型の振り子を水流で振動させ、その運動エネルギーを電力に変換する世界初の技術です。この方式は、漂流物やゴミの巻き込みリスクが少なく、シンプルな構造で耐久性が高く、コストを抑えた設計となっています。また、振り子の緩やかな動きは水生生物への影響が少ないため、環境に優しい点も特長です。 また、プレゼンテーションも行われ、ハイドロヴィーナスの上田剛慈代表取締役社長が登壇し、「水のエネルギーを生かす社会へ」と題して講演。同社の技術について説明した後、「日本の沿岸には原発20基分に相当する潮流エネルギーが眠っている。潮流発電によって、持続可能なエネルギー供給と環境保護に貢献したい」と語り、同社が実現を目指すビジョンを来場者に強く訴えました。 岡山大学では、スタートアップ・ベンチャー創出本部が窓口となり、技術シーズ・ビジネスプランの事業化に向けたアドバイスや経営相談先の紹介など、起業に関するさまざまな支援を行っています。ベンチャー企業設立にご興味をお持ちの教職員・学生の皆さんは、どうぞお気軽にご相談ください。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とハイドロヴィーナスの取組にご期待ください。 なお本情報は、2024年11月11日に岡山大学から公開されました。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-6a7e1896316bafe9bed2-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-63562ccce1cea013fbf8-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-cb6b69ab738e1f6f416f-3.jpg ]◆参 考・Challenge万博2024-大学発シーズ・スタートアップがつくる未来社会- https://ksii.jp/event/challenge-expo-2024/・株式会社ハイドロヴィーナス https://hydrovenus.co.jp/・岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域（工） 比江島研究室 https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~hiejima/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 https://venture.okayama-u.ac.jp/・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口 https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/◆参考情報・【岡山大学】岡山大学発ベンチャー認定企業の株式会社ハイドロヴィーナス『HIROSHIMA GREEN OCEAN BUSINESS BUILD 2024』に採択～瀬戸内海の潮流発電プロジェクトで新事業開発に挑む～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002668.000072793.html・【岡山大学】岡山大学発ベンチャー・株式会社ハイドロヴィーナスが「U-START UP KANSAI 2024」にてNEDO賞を受賞 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002510.000072793.html・【岡山大学】岡山大学発ベンチャーの株式会社ハイドロヴィーナスが、EY Japan主催のアクセラレータープログラムで「Innovation賞」を受賞！ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002193.000072793.html・【岡山大学】岡山大学発ベンチャー企業2社がJ-Startup WEST選定企業に選ばれました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001774.000072793.html・【岡山大学】令和5年度岡山大学発ベンチャー称号授与式を挙行 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001751.000072793.html[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-b7c78c86d8e05427e172-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-fbab778f1634ba1613f2-5.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-0b921e0b3245a3cf5868-6.jpg ]◆本件お問い合わせ先 株式会社ハイドロヴィーナス 〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾394-28 E-mail：info◎hydrovenus.co.jp ※@を◎に置き換えています https://hydrovenus.co.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています。 https://venture.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年8月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002391.000072793.html[画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-af3f2cc35e86202e4477-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2707/resize/d72793-2707-dca819f7461e9fbfa9bf-8.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html