【アオペラ -aoppella!?-】3周年イベントBlu-rayが2025年4月2日に発売決定！ アニメイトにて2025年2月2日まで期間限定予約セット受付中
株式会社マーベラス（代表取締役社長：佐藤 澄宣／所在地：東京都品川区）による、「青春」×「アカペラ」がテーマの音楽原作プロジェクト『アオペラ -aoppella!?-』（以降、『アオペラ』）は、2024年4月6日（土）に飛行船シアターで開催された3周年記念イベント『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』のダイジェスト映像を収録したBlu-ray『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』通常版／豪華版を、2025年4月2日（水）に発売します。
■3周年記念イベントの熱狂がよみがえる！
Blu-rayは通常版・豪華版ともに、木村 良平、逢坂 良太、KENN、柿原 徹也、小野 友樹、豊永 利行、濱野 大輝、仲村 宗悟、小野 賢章、増元 拓也の豪華キャスト陣によるトークイベントや朗読劇、そしてここでしか見られない特典映像を収録！ また、YouTubeで配信中の「【ストーリームービー 2章】（第1話～第12話）」フルボイス版も収録しています。
さらに、2025年春に開催予定となるイベントの先行抽選申込券を封入！ イベントの詳細は、今後公式サイトや公式X（@aoppella(https://x.com/aoppella)）にて発表予定です。
【ストーリームービー 2章】
https://www.youtube.com/watch?v=IX_NIgZzANU&list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB(https://www.youtube.com/watch?v=IX_NIgZzANU&list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB)
▼商品概要
【通常版】
●商品名：『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』通常版
●発売日：2025年4月2日（水）
●価格：\8,800（税抜価格 \8,000）
●品番：MJBD-40277
●JANコード：4535506402776
●内容：
1）本編ディスク1枚+CD1枚
- 本編ディスク
『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』ダイジェスト映像
＜出演者＞※敬称略
昼の部：木村 良平、逢坂 良太、KENN、柿原 徹也、小野 友樹、豊永 利行、濱野 大輝、仲村 宗悟、増元 拓也
夜の部：木村 良平、逢坂 良太、KENN、柿原 徹也、小野 友樹、豊永 利行、仲村 宗悟、小野 賢章
【ストーリームービー 2章】（第1話～第12話）のフルボイス版
- CD
3周年トークイベント内で公開した『Voice to Voice -3rd Anniversary- ver.』
2）ブロマイド2枚（34種よりランダム封入）
3）特製ブックレット
4）2025年春開催予定イベントの先行抽選申込券（初回生産特典）
※画像は「ブロマイド（全34種）」のメッセージ入り（レア）の見本です。
【豪華版】
●商品名：『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版
●発売日：2025年4月2日（水）
●価格：\16,500（税抜価格 \15,000）
●品番：MJBD-40278
●JANコード：4535506402783
●内容：
1）『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』通常版
2）ブロマイド34枚（34種コンプリート）
3）『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』朗読劇台本
4）2025年春開催予定イベントの先行抽選申込券（豪華版特典）
※2025年春開催予定イベントの先行抽選申込券は、
通常版パッケージ内と豪華版パッケージ内にそれぞれ1枚ずつ封入されています。
▼期間限定予約セット
- 通常版……57mmハート缶バッジ（17種から1種ランダム）
- 豪華版……76mmハート缶バッジ（17種から1種セレクト）
「アニメイト」にて、2025年2月2日（日）23：59まで期間限定セット受付中！
◎「アニメイト通販」はこちらからご確認ください。
https://www.animate-onlineshop.jp/
★予約URL★
- 通常版：
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』通常版 期間限定予約セット[57mmハート缶バッジ付（17種から1種ランダム）]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007824/
- 豪華版：
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 鈴宮 壱]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007807/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 丹波 燐]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007808/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 雁屋園 道貴]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007809/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 四方 ルカ]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007810/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 宗円寺 雨夜]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007811/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 是沢 舞斗]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007812/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 綾瀬 光緒]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007813/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 紫垣 明]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007814/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 宗円寺 朝晴]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007815/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 猫屋敷 由比]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007816/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 深海 ふかみ]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007817/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 春宮 永臣]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007818/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 柊迫 侃]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007819/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 大里 帆波]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007820/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 反郷 粋]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007821/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 雛乃 秀]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007822/
【Blu-ray】イベント 『アオペラ -aoppella!?- 3rd Anniversary Party』豪華版 期間限定予約セット[76mmハート缶バッジ付 伊佐 良和]
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3007823/
▼アニメイト池袋本店限定特典
- ポストカード
2025年4月2日（水）より、アニメイト池袋本店にて商品をご購入頂いたお客様に「ポストカード」をお渡しいたします。
※期間限定予約セットも対象となります。
※期間限定予約セットの予約期間は2025年2月2日（日）23：59までとなります。予めご了承ください。
※池袋本店限定特典につきましては、通販でのご予約またはご購入は、
対象店舗での商品受取り（店舗受取り）をご希望されましても、本施策は対象外となります。
※特典は在庫が無くなり次第終了いたします。
▼ポスタージャックキャンペーン
2025年4月2日（水）より、ポスタージャックキャンペーン開催店舗にて商品をご購入頂いたお客様に「B2告知ポスター」をお渡しいたします。
※期間限定予約セットも対象となります。
※期間限定予約セットの予約期間は2025年2月2日（日）23：59までとなります。予めご了承ください。
※実施対象店舗には、アニメイト通販を含みます。
※特典は在庫が無くなり次第終了いたします。
◎ポスタージャック開催店舗はこちらからご確認ください。
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112351
※発売日、仕様、特典、キャンペーン内容等は都合により予告なく変更する場合がございます。
■3Dライブで販売予定の新グッズを公開！
2025年1月4日（土）～1月5日（日）に開催される3Dライブ『アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～』にて、イベント当日に物販コーナーで販売を予定している第2弾グッズについて、新たに追加されるグッズを公開しました。
年始のイベントにちなみ、メンバー総勢17人がおめでたい晴れ着姿で登場！
リルハピは「桜」、FYA'M'は「牡丹」、VadLipは「菊」と、グループごとに異なる晴れ着の花柄デザインにもご注目ください。
▼販売予定グッズ第2弾（晴れ着ver.）
●トレーディング缶バッジ 晴れ着ver. 全17種／\450(税込)
●アクリルスタンド 晴れ着ver. 全17種／各\1,650(税込)
●トレーディングファッショナブルカード 晴れ着ver.（2枚入り） 全34種／\600(税込)
●トレーディングクリアカード 晴れ着ver. 全17種／\550(税込)
●みんなで運だめし！アオペラおみくじ -トレーディングステッカー付- 全17種／\500(税込)
▼3Dライブ 開催概要
●タイトル：「アオペラ -aoppella!?- 1st Playlist ～音和と奏ヶ坂の合同学園祭でーすよ♪～」
●開催日：2025年1月4日（土）～1月5日（日）
●公演時間：※同日共通
＜昼の部＞
開場 12：00～
開演 13：00～
＜夜の部＞
開場 17：00～
開演 18：00～
●会場：豊洲PIT
〒135-0061
東京都江東区豊洲6丁目1-23
●出演者
リルハピ【都立音和高校アカペラ部】
鈴宮 壱（CV：木村 良平）
丹波 燐（CV：逢坂 良太）
雁屋園 道貴（CV：KENN）
四方 ルカ（CV：柿原 徹也）
宗円寺 雨夜（CV：前野 智昭）
FYA'M'【私立奏ヶ坂中学高等学校アカペラ部】
是沢 舞斗（CV：小野 友樹）
綾瀬 光緒（CV：豊永 利行）
紫垣 明（CV：浦田 わたる）
宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）
猫屋敷 由比（CV：濱野 大輝）
深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）
●チケット購入お申し込みサイト：
https://l-tike.com/aoppella-3dlive/
■TOKYO MXにて特番放送決定！
2024年12月25日（水）22：00～22：30に、TOKYO MXにて、特別番組の放送が決定しました！
2025年1月4日～5日にひかえる3Dライブ情報をメインに、初出しとなるアオペラ最新情報もたっぷりとお届け！
出演者情報などの詳細は、今後公式サイトや公式X（@aoppella(https://x.com/aoppella)）等にてお知らせいたします。ご期待ください！
『アオペラ -aoppella!?-』作品概要
『アオペラ -aoppella!?-』は、「青春」×「アカペラ」をテーマにメディアミックスで展開していく、音楽原作プロジェクトです。
■現在、公式YouTubeにて「ストーリームービー2章」を公開中！
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIo4E1KYClOlRqfK60aYef4FUM5nw1osB
<<ストーリー>>
----あの日、少年たちは魅了された。
目の前に立つのは、自分達と同じ普通の高校生。華美な衣装もない。
楽器のセットもない。
それなのに、彼らが口を開けた瞬間、変幻自在のハーモニーが溢れ出し、観客は熱狂する。
「僕たちも、あんな風に歌いたい！輝きたい！」
アカペラ≪無伴奏歌唱≫に魅入られた高校生たちが目指す、
高校生限定アカペラコンテスト『アオペラ』
遥かな高みを目指す、彼らの演奏が今、始まる----！
都立音和高校アカペラ部「リルハピ」メンバー
鈴宮 壱（CV：木村 良平）
丹波 燐（CV：逢坂 良太）
雁屋園 道貴（CV：KENN）
四方 ルカ（CV：柿原 徹也）
宗円寺 雨夜（CV：前野 智昭）
私立奏ヶ坂中学高等学校アカペラ部「FYA'M'」メンバー
是沢 舞斗（CV：小野 友樹）
綾瀬 光緒（CV：豊永 利行）
紫垣 明（CV：浦田 わたる）
宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）
猫屋敷 由比（CV：濱野 大輝）
深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）
都立蓮雀高校アカペラ部「VadLip」メンバー
春宮 永臣（CV：内田 雄馬）
柊迫 侃（CV：小野 賢章）
大里 帆波（CV：花江 夏樹）
反郷 粋（CV：八代 拓）
雛乃 秀（CV：増元 拓也）
伊佐 良和（CV：武内 駿輔）
『アオペラ -aoppella!?-』最新情報はこちらをチェック
◆公式サイト
https://www.aoppella.com/
◆公式X
https://x.com/aoppella
◆公式You Tubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/aoppella
◆公式TikTok
https://www.tiktok.com/@aoppella_official
(C)aoppella project