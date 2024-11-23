KAMITSUBAKI STUDIO新プロジェクト「少女革命計画」より心世紀×罪十罰 初の全体曲「現世回帰」MVが公開！

株式会社THINKRillust:咲の字。(PHASESTUDIO）

KAMITSUBAKI STUDIOの新プロジェクト「少女革命計画」より、クロスシンガーユニット心世紀（しんせいき）とVシンガーユニット罪十罰（つみとばつ）の全員歌唱曲「現世回帰」がリリースされました。

また、2024年11月23日(土)19:00より、少女革命計画公式YouTubeチャンネルにてオリジナルMVが公開されます。

■心世紀×罪十罰 初の6人歌唱となる全体曲がデジタルシングルリリース

「少女革命計画」は、音楽×物語の新レーベル。

KAMITSUBAKI STUDIOの次世代の才能達、バーチャルとリアルを越境するXtuberユニット「心世紀」とバーチャルシンガーユニット「罪十罰」を中心に、複数のアーティストとコンポーザーによる音楽とリンクする物語が展開されていくプロジェクトです。

「現世回帰」は作詞に真崎エリカ、作編曲には水野谷 怜を迎え、注目を集めるIP関連楽曲を数多く手がける二人のタッグでお届けする1曲。

失われた記憶と自らの存在の意味を問いながらも、再会を願う心を描く、「少女革命計画」のアンセム的な一曲に仕上がっています。

■心世紀 × 罪十罰「現世回帰」楽曲情報

2024年11月20日(水)リリース



歌唱：心世紀 × 罪十罰

作詞：真崎エリカ

作編曲：水野谷 怜

■配信＆ストリーミング

https://GIRLS-REV-PROJECT.lnk.to/RETURN-TO-THIS-WORLD

■ミュージックビデオ

2024年11月23日(土) 19:00よりプレミア公開

https://youtu.be/ONXTyljpNqw

Director: まるいち(PHASESTUDIO) https://x.com/yasai0827

Character Design: PALOW.（PHASE STUDIO） https://x.com/PALOW_

Illustration: 咲の字。(PHASESTUDIO）https://x.com/saki_noji

Illustration Assistant: みる貝 https://x.com/ShellF999

PAN:D https://x.com/pandniconico_

Live2dAnimator: 臼水 https://x.com/usumizu_Q

Graphic Design: Katagiri Mitsuki https://x.com/Katagiri_329

Production Manager: Riki Itabashi（PHASE STUDIO）

Producer: Sosuke Watanabe（PHASE STUDIO）

Special Thanks:ぐらふぃー(PHASESTUDIO) https://x.com/_Graffy

しらま(PHASESTUDIO) https://x.com/sirama_

MITUKI https://x.com/chocolateXV

Production: PHASE STUDIO

■「少女革命計画」とは

「少女革命計画」は、音楽×物語の新レーベル。

KAMITSUBAKI STUDIOの次世代の才能達、

バーチャルとリアルを越境するXtuberユニット「心世紀」とバーチャルシンガーユニット「罪十罰」を中心に、複数のアーティストとコンポーザーによる音楽とリンクする物語が展開されていく謎多き新プロジェクトです。

■少女革命計画 アーティストプロフィール

■心世紀（しんせいき）

現実と仮想が交差するエモーショナルなサウンドが特徴の心世代ポップミュージック

リアルとバーチャルという二層の狭間から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは超新星の光を纏い、眠らない夜を駆け抜ける。

●佳鏡院（かきょういん） 左

X(旧Twitter)：https://x.com/kakyoin_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC0w13AZfaxfatdHdF-bhN3Q

●御莉姫（おりひめ） 中央

X(旧Twitter)：https://x.com/orihime_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPzB4ROWho13wC9ngTCz1hA

●硝子宮（がらすみや） 右

X(旧Twitter)：https://x.com/garasumiya_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCzArdRlyB498Ksl8BIiD6ZA

■罪十罰（つみとばつ）

仮想世界に響く歌声で罪の烙印を刻むアグレッシブなダンスチューン

遥か遠くバーチャルの深淵から声を届ける、3人組のガールズシンガーユニット。少女たちは密約を交わし、終わらない夜に微睡む。



●美古途（みこと） 左

X(旧Twitter)：https://x.com/mikoto_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1GH6W6CzBUCR_3oHegiBGw



●夕凪機（ゆうなぎ） 中央

X(旧Twitter)：https://x.com/yunagi_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9tOWVNzMaXDD5SxKP1zAug



●氷夏至（ひなげし） 右

X(旧Twitter)：https://x.com/hinageshi_gr

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTZyqEU7dSXbc4b-NBolgMg

■少女革命計画 公式Webサイト・SNS

公式Webサイト：https://girlsrevolutionproject.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/girls_rev_pj

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営：株式会社THINKR https://thinkr.jp/）

■株式会社深化 企業概要

「深化（FUKAIKA）」は、「KAMITSUBAKI STUDIO」のバーチャルアーティストをはじめとして、類まれなる才能を持つアーティスト・IPとその熱狂的なファンに支えられてきたクリエイティブスタジオ「THINKR」との協業を行い、Web3時代のIP開発を行うストーリープロトタイピングカンパニーです。

KAMITSUBAKI STUDIOのプロデューサーであるPIEDPIPERが創業者となり立ち上げた「深化(FUKAIKA)」は「ストーリープロトタイピング」「NFT」「メタバース」「独自エコシステム」「デジタルフィギュアブランド」におけるプロトタイピングを行う組織として活動して参ります。

「深化（FUKAIKA）」に関する詳細の続報は、公式Webサイトを是非チェックしてください。

公式サイト：https://fukaika.com/ja/