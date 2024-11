アクア☆マジック最新曲「GAME CHANGER」「AQUAの魔法」「神話」を収録したNEWマキシシングルCD「GAME CHANGER」2025年2月8日発売!!

株式会社バンダイナムコエンターテインメントB.LEAGUE B1西地区1位と好調な島根スサノオマジック!チームの活躍を後押しする、応援ソングを3曲リリース!

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、B.LEAGUE「島根スサノオマジック」のオフィシャルチアパフォーマンスグループ「アクア☆マジック」のニューマキシシングルCD「GAME CHANGER」を、2024年11月23日よりアソビストアにて予約受付開始いたします。

今回のニューシングル「GAME CHANGER」「AQUAの魔法」「神話」の3曲は、「パックマン」「鉄拳」「アイドルマスター」「太鼓の達人」「エースコンバット」「塊魂」「リッジレーサー」など、バンダイナムコエンターテインメントの歴代ゲーム音楽を制作しているバンダイナムコスタジオとバンダイナムコ研究所に所属するサウンドスタッフが楽曲提供。

普段は様々なゲームの世界にあわせて、幅広いカテゴリーの楽曲を制作しているスタッフが、島根スサノオマジックのますますの活躍とファンのみなさんが曲とともに熱心に応援する姿を想像しながら、それぞれの魅力を持つ楽曲を作りました。試合前のウォーミングアップ時から、試合終了後までの様々な場面で、「曲とともに、選手、ファンのみなさまの力が自然と湧いてくる」が3曲共通のテーマです。

さらに、ストリーミング配信でのみ公開されているアクア☆マジックの2ndシングル「GO!! SUSANOO MAGIC」も、ファン待望の初CD化。

このCDは、アクア☆マジックの新たな音楽パフォーマンスの世界を広げてくれるのはもちろんのこと、楽曲に触れる方みなさまに活力を与えてくれる応援ソングに仕上がっています。是非このCDでアクア☆マジックの新たな音楽の風と魅力をお楽しみください。

【商品概要】

商品名 「GAME CHANGER」

アーティスト名 アクア☆マジック

カテゴリー マキシシングルCD

収録内容

Tr-1 GAME CHANGER

Tr-2 AQUAの魔法

Tr-3 神話

Tr-4 GO!! SUSANOO MAGIC

Tr-5 GAME CHANGER -Instrumental-

Tr-6 AQUAの魔法 -Instrumental-

Tr-7 神話 -Instrumental-

Tr-8 GO!! SUSANOO MAGIC -Instrumental-

価格 2,500円(税込)

発売日 2025年2月8日(土)

JAN 4573608123359

品番 BNEI-00250

権利表記 (C)SHIMANE SUSANOO MAGIC

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【予約開始】 2024年11月23日(土)18:00(予定)

【予約サイト】 ASOBI STORE(https://shop.asobistore.jp/products/detail/209307-00-00-aqua_01)

【ASOBI STORE購入特典】

2024-25 SEASONメンバー 直筆サイン入り色紙(全10種) ※サイズ約12 cm×13cm

※ランダムでのお届けとなります。サインのメンバーは選べませんのであらかじめご了承ください。

※一度のご注文で10枚ご予約いただけた場合、全メンバー10名分のサイン(特典のお届け)を確約いたします。

※島根スサノオマジック ホームゲーム会場での販売分にはサイン色紙は付きません。

詳細を見る :https://asobinotes.bn-ent.net/news/977

CD「GAME CHANGER」予約特典会決定!

2024年12月21日(土)、22日(日)にCD予約特典会を実施いたします。

CD「GAME CHANGER」予約特典会

【日程】2024年12月21日(土)、22日(日)

りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON

第14節 島根スサノオマジック vs 群馬クレインサンダーズ 試合終了後

【特典会会場】

松江市総合体育館 2階ロビー

アクア☆マジック NEWマキシシングルCD 予約特典会会場

※予約特典会への参加には当日の観戦チケットも併せて必要です。

【予約特典】メンバー個別握手会&メンバー2ショット撮影会

※握手会と2ショット撮影のメンバーは抽選となります。任意のメンバーを選ぶことはできませんのであらかじめご了承ください。

※握手会と2ショット撮影のメンバーは同一メンバーです。

※お客様の携帯電話/スマートフォン等のカメラ機能/アプリおよびカメラを使用してスタッフが撮影いたします。

撮影可能な端末やカメラをご持参いただけなかった場合、撮影会には参加いただけません。

※撮影会は「メンバーとの2ショットのみ」となります。メンバーのみの撮影はできません。

【参加条件】

事前にASOBI STORE(https://shop.asobistore.jp/products/detail/209307-00-00-aqua_01)にて対象商品をご予約ください。

※ASOBI STOREでの商品購入には「アソビストアへの会員登録(登録無料)」が必要です。

※特典会参加ご希望日に応じた商品を選択のうえご予約ください。

「2024年12月21日 予約特典会参加権付(https://shop.asobistore.jp/products/detail/209307-00-00-aqua_06)」または「 2024年12月22日 予約特典会参加権付(https://shop.asobistore.jp/products/detail/209307-00-00-aqua_07)」

※特典会なし商品をご予約の場合、特典会には参加いただけません。

【制作者プロフィール】

「GAME CHANGER」

矢野 義人 (1996年ナムコ入社 現バンダイナムコスタジオ)

■主な担当タイトル

ソウルキャリバーVI DLC サウンドディレクター

サバイバルクイズシティ サウンドディレクター

太鼓の達人 VRだドン! サウンドディレクター

鉄拳、太鼓の達人など多数のゲームに楽曲提供

■代表曲

バンダイナムコグループ サウンドロゴデザイン

We are PAC-MAN! (パックマン公式テーマソング)

Fly away(太鼓の達人シリーズ)

夕映えプレゼント (TVアニメ アイドルマスター シンデレラガールズ)

■メッセージ

「選手たちの荒波のようなパワフルな動き、アクア☆マジックの華麗なダンスと歌、観客の方々の雷鳴のような熱い声援、この圧倒的熱量を楽曲に込めました。」

「AQUAの魔法」大久保 博 (1994年ナムコ入社 現バンダイナムコ研究所)

■主な担当タイトル

リッジレーサーシリーズ サウンドディレクター

鉄拳シリーズ コンポーザー

エースコンバットシリーズ コンポーザー

塊魂、電音部、アイドルマスターシリーズ等への楽曲提供多数

ミライ小町プロジェクト プロデューサー/ディレクター

■代表曲

Disco Ball (リッジレーサーズ)

The Decisive Blow (鉄拳8)

Ridge Racer - One More Win - (R4 -Ridge Racer Type 4)

Platinum White (電音部)

ゲンキトリッパー (アイドルマスターシリーズ)

■メッセージ

「まさに『AQUAの魔法』が風となって雲さえも超えてより高い空をみんなで目指す。そんな地域や、チームを応援するチアのための歌にしたいと思って制作しました。」

「神話」渡辺 量(2005年ナムコ入社 現バンダイナムコスタジオ)

■主な担当タイトル

エースコンバット7 サウンドディレクター

電音部 サウンドアドバイザー/コンポーザー

アイドルマスターシリーズ コンポーザー

リッジレーサーシリーズ コンポーザー

■代表曲

MUSIC♪ (アイドルマスター シャイニーフェスタ)

Destiny (アイドルマスター ワンフォーオール)

楽園 (アイドルマスター シンデレラガールズ)

You Are The Light (電音部)

PAC BABY (PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION2)

■メッセージ

「チームに関わる全ての皆様のこと、素晴らしき神話を持つ島根のこと。知れば知るほど高まっていったリスペクトと想いを、曲に込めました。ぜひ会場の皆様で一緒に歌っていただければ嬉しいです!」

バンダイナムコスタジオ 公式サイト(https://www.bandainamcostudios.com/)

バンダイナムコ研究所 公式サイト(https://www.bandainamco-mirai.com/)

【アクア☆マジックとは】

島根県松江市をホームタウンとするB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「島根スサノオマジック」オフィシャルチアパフォーマンスグループ。2010年に「島根スサノオマジック」創設と共に結成。

「アクア☆マジック」というチーム名は、「水の都・松江」を象徴する風景である「水」のラテン語「アクア(AQUA)」に、英語で「魔法」を意味する「マジック(MAGIC)」が由来。これまで、ホームゲームでのパフォーマンスや応援、県内各地でのイベント参加や交流活動などを中心に活動。

今シーズンもホームゲームでのパフォーマンスや県内外のイベントを通じて、島根スサノオマジックと山陰を笑顔と元気で全力で応援し、さらに盛り上げます。

■アクア☆マジック 公式ホームページ(https://www.susanoo-m.com/lp_page/aquamagic202425)

■楽曲

2021年10月 1stシングル「Shinin’ Magic」(https://nex-tone.link/A00091591)でデビュー

2022年4月 2ndシングル「GO!! SUSANOO MAGIC」(https://nex-tone.link/A00098807)リリース

2022年10月 3rdシングル「AND ONE」(https://nex-tone.link/2DashWtkR)リリース

2024年3月 シングルCD 「宿命/AND ONE」(https://shop.asobistore.jp/products/detail/195714-00-00-aqua_01) リリース

■アクア☆マジック公式X(https://twitter.com/_aqua_magic_)

■アクア☆マジック公式Instagram(https://www.instagram.com/aqua_magic_55)

■アクア☆マジックチャンネル(https://asobichannel.asobistore.jp/channel/aquamagic)