³ÚÅ·¡ÖShow !t¡×¤Ë¤Æ¡ÖpopIn Aladdin 2¡×¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹ÈÎÇäÃæ¡£³ÚÅ·¥Þ¥é¥½¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï66,800±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
³ÚÅ·»Ô¾ì¡ÖShow !t¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¡ª
Âç¿Íµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖpopIn Aladdin 2¡×¤ò66,800±ß¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¤´Äó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00 ～ 11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë01:59
Ì¤»ÈÍÑÉÊ¤ò²ó¼ý¤·¡¢³°Áõ¤ò¸ò´¹¡õÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤ÎÉÊ¼Á¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖpopIn Aladdin 2¡×¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÊÉ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ºß¸Ë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
popIn Aladdin 2
Ì¤Íè¤ÎÊÉ¤ò¼Â¸½¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥ê¤¬Â¿¿ôÅëºÜ
¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ ¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Êë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢ popIn Aladdin¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÀ¸³è¶õ´ÖÂÎ¸³¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
YouTube ¡¢ Netflix ¡¢ Hulu ¡¢ AbemaTV ¡¢ U-NEXT ¡¢ DAZN ¡¢ Paravi ¤Ê¤É
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
ÊÉ»þ·×¡¦ÈþÉ÷·Ê¡¦¥Òー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥á¥â¥êー¥º¡¦¤¤»¤«¤¨»þ·×¡¦Moon Light¤Ê¤É
¡Ú¥¥Ã¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
³Ø½¬¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤Î¡©¡¦À¤³¦¤Î³¨ËÜ¡¦Åù¿ÈÂçÆ°Êª¿Þ´Õ¡¦¤¦¤´¤¯ÂÀÍÛ·Ï¡¦YouTube Kids¤Ê¤É
popIn Aladdin¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
1. ¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Âç²èÌÌ
Å·°æ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ë¡Ö¹âÀÇ½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡×¤È¡Ö¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ ¥³ー¥É¥ì¥¹¤ÇÃÖ¤¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤²è´üÅª¤Ê3in1¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ÎÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢popIn Aladdin¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¤¥ó ¥¢¥é¥¸¥ó¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¹©»ö¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±¼è¤êÉÕ¤±
ÀßÃÖ¤Ë¤Ï²ÈÄíÍÑ¤Î°ú³Ý¥·ー¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÉ²Ã¹©»ö¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ÅÅ¸»¤Ï°ú³Ý¥·ー¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¡¢ÊÌÅÓÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£ Å·°æ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿²¼¼¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤ä¥³ー¥É¤ÎÇÛÃÖ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3. Ì¤Íè¤ÎÊÉ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ ¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Êë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢ popIn Aladdin¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÀ¸³è¶õ´ÖÂÎ¸³¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
8¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡¦Çã¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÂç²èÌÌ
¥¹¥¯¥êー¥óÉÔÍ×¤Ç¹â²è¼Á¤Î¥Õ¥ëHD±ÇÁü¤òÂç²èÌÌ¤ÇÅê±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Ë°ú³Ý¥·ー¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ç¡¢Çã¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÂç²èÌÌ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã»¤¤ÀßÃÖµ÷Î¥¤Ç¤âÂç²èÌÌ
Ã»¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÃÖµ÷Î¥¤¬ÊÉ¤«¤éÃ»¤¯¤Æ¤â¡¢Á¯ÌÀ¤ÊÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÂç²èÌÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡££´¾ö¤Î¤ªÉô²°*¤Ç¤â60¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê±ÆÌÌ¤ò¸«¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ø¤È¡¢¾å²¼º¸±¦¡¢µ¤·Ú¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿±ÇÁü¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£*ÀßÃÖµ÷Î¥¤Ï1.2£í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´¤Æ¤Î´Ö¼è¤ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È
¡ÖÉô²°¤¬¶¹¤¤¤«¤éÂç²èÌÌ¤ÏÌµÍý¡×¤ò²ò·è¡ª popIn Aladdin 2 ¤Ê¤é 4 ¾ö¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤â¸«¤ä ¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ç 60 ¥¤¥ó¥Á¡¢ 6 ¾ö¤Î¤ªÉô²°¤ÇÌ´¤Î 100 ¥¤¥ó¥Á¤¬¼Â¸½¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉô²°¤Ï¡©
¡¦YouTube¤äNetflix¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ä¡¢Ï¿²èÈÖÁÈ¤â¸«¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ¶¤¨¤ÎÂç²èÌÌ
¿Íµ¤¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡¢¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Âç²èÌÌ¡¢¤³¤ì¤ÏpopIn Aladdin¤¬¼Â¸½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Æ¥ì¥ÓÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä´¸÷¡¦Ä´¿§ £±ËüÄÌ¤ê
Ä´¸÷¡¦Ä´¿§¤Ï 1 ËüÄÌ¤ê¡£¤´¼«Âð¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ ¤ª¹¥¤ß¤Î¿§ 4 ¼ïÎà¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¿²¼¼¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¡¢¾ï ÌëÅô¤â°ìÈ¯¤ÇÅÀÅô²ÄÇ½¡£
¡¦¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÎ×¾ì´¶
À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬°¦¤¹¤ë¥Ïー¥Þ¥ó¥«ー¥É¥óÀ½¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AirPlayÂÐ±þ¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£8W¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¡¢Å·°æ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¡¢²÷Å¬¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¼«Æ°¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½
Aladdin Timer¡Ê¥¢¥é¥¸¥ó¥¿¥¤¥Þー¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä«¤Ë¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤¤ÌÜ³Ð¤á¤ò±é½Ð¡£Ìë¤Ë¤Ï²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢°ìÆü¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥ß¥éー¥ê¥ó¥°Åê±Æ
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ß¥éー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Apple¼ÒÀ½ÉÊ¤È°ìÉô¤ÎAndroidÃ¼Ëö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¥Ö¥é¥ó¥É¡§popIn Aladdin
¥¹¥¿¥¤¥ë¡§ popIn Aladdin 2
Éô²°¥¿¥¤¥×¡§¿²¼¼
¾¦ÉÊ¤ÎÀ£Ë¡¡§47.6Ä¹¤µ x 47.6Éý x 14.5¹â¤µ cm
ÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤Ç¸Î¾ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþÆü¤è¤ê°ìÇ¯´Ö¤ÏÊä½þÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¾å¤Î¸í¤ê¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤Ê¤É¡¢°ìÉôÊÝ¾ÚÅ¬ÍÑ³°¤Î¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º°ìÅÙ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁ÷¤êÄº¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£