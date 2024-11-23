UTAITE½êÂ°¤Î²Î¤¤¼ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤­¤ß¤È¤Ô¤¢¡ª¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÂè5ÃÆ¡ØAMANOJAKU¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬11/23¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¸ø³«¡ª

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=fdDTbjvKeSw ]








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Lyrics¡§Funk Uchino, kemkemkemmy



Composed¡§Funk Uchino, Toshiya Hosokawa, ¤µ¤¤¤È¤¦ÎÃ



Arranged¡§Toshiya Hosokawa, ¤µ¤¤¤È¤¦ÎÃ



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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=0EHbpCFIyXA ]


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