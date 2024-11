ALLDOCUBE¡ÖiPlay 60 mini Pro¡×256GB¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª11·î24Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï

Shenzhen Alldocube Science and Technology Co.,Ltd.iPlay 60 mini Pro(256GB)

ALDOCUBEのiPlay 60 mini Pro(8GB+128GBモデル)は今年日本で発売し、発売初日にAmazonと楽天市場でベストセラーランキングで1位を獲得し、今までの販売台数は15,000台を超えました。この度、多くのお客様からのご要望に応じて、256GBストレージのモデルが登場しました!

楽天市場およびAmazonにて、11月24日0:00から23:59まで初売り限定価格の20,999円(税込)で発売します。

キャンペーン詳細

発売日:2024年11月24日(日)

販売プラットフォーム:楽天市場、Amazon

発売限定価格:20,999円(税込)

特別セール期間:2024年11月24日(日)0:00~23:59(24時間限定)

詳細は、以下のリンクでチェックしてください~

Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DL5P6ZHD) Rakutenで購入(https://item.rakuten.co.jp/alldocube/iplay60minipro256gb/)

「iPlay 60 mini Pro」について

「iPlay 60 mini Pro」は、出張や旅行、Wi-Fiが利用できない場所でのコミュニケーション、仕事、遊びに理想的なデバイスです。8.4インチの小型タブレットにもかかわらず、4G通話機能を備えており、スマートフォンの代わりとして使うこともできます。

特徴

- 軽量・コンパクトなデザイン: コンパクトな8.4インチボディは、片手で簡単に操作できます。- 多機能搭載:デュアルバンドWi-Fi、GPSナビゲーション、Bluetooth 5.2をサポート。デュアルスピーカーで高音質を実現します。- 便利で安全なロック解除:顔認証によるスムーズで安全なロック解除ができます。- ゲーム体験の向上:ジャイロスコープセンサーが搭載でシューティングゲームやレーシングゲームが適しています。- 目に優しいディスプレイ:8.4インチIn-Cellディスプレイを採用、1920×1200の高解像度で鮮明な映像を実現します。光センサー搭載で自動輝度調整に対応できます。

ALLDOCUBE

ALLDOCUBEは、2004年に設立された中国発のテクノロジーブランドです。タブレットやノートPCを中心に、高品質で革新的な製品を提供し続けています。日本市場においても、その優れた性能とコストパフォーマンスで多くの支持を得ています。

最近の主な実績:

●2023年「Amazon販売事業者アワード」受賞

●2023年12月、日本の有名雑誌「週刊SPA!」に紹介

●2024年2月、タイムズスクエアでの広告キャンペーンを実施



公式SNSアカウント・LINE登録のご案内

ALLDOCUBEの最新情報やキャンペーン情報は、公式TwitterとLINEで配信中!フォロー&登録してお得な情報をチェックしよう!

●X(旧Twitter):https://x.com/AlldocubeJapan

●LINE:https://t.co/q6NA7qxpBN

●Facebook:https://www.facebook.com/alldocube

LINEに登録すると、限定クーポンや最新ニュースをいち早くお届けします!



お問い合わせ先

会社名: Shenzhen Alldocube Science and Technology Co., Ltd.

部署名: 海外マーケティング部

担当者: Olivia

メールアドレス: marketing@alldocube.com

電話番号: +86 13501907522

公式サイト: https://www.alldocube.com/jp