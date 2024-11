Ä°¤¯¤È²¿¤«¤òÁÏ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡©404 Not Found¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¥ìー¥Ù¥ë 404.RADIO¤¬»ÏÆ°¡ª

404.RADIO 始動!

一般社団法人 渋谷あそびば制作委員会

404 Not Foundを企画・運営する一般社団法人渋谷あそびば制作委員会は、2024年11月22日、404 Not Found 内のスタジオ、404 STUDIOからお届けするポッドキャストレーベル「404.RADIO」(ヨンマルヨンドットラジオ)をスタートいたします。

渋谷サクラステージ4Fに位置するインディークリエイターの創造拠点「404 Not Found」は、「渋谷の空き地」をテーマに様々なジャンルのクリエイターが集い、コンテンツやイベントを創り出していく場所です。7月25日のオープン以来、世代や国籍などを超え、たくさんのクリエイターの方々にご来場いただいており、日々バラエティに富んだクリエイション活動が行われています。



このたび404 Not Found 内に設けられたスタジオ、404STUDIOからお送りするポッドキャストプログラムのラインナップが決定し、新たなポッドキャストレーベル「404.RADIO」として配信していく運びとなりました。

AIRFOOTWORKS初の冠番組『AIRFOOTWORKS Road To Got Talent』

11月22日から配信をスタートするのは2タイトル。1タイトル目は、世界最大のオーディション番組『America’s Got Talent』で審査員兼番組総合プロデューサーのサイモン・コーウェル氏からゴールデンブザーを獲得し、世界中から注目を集める鉄棒パフォーマンスユニット、AIRFOOTWORKSの初の冠番組、その名も『AIRFOOTWORKS Road To Got Talent』。技術力・芸術力・精神力、そのすべてにおいてパフォーマーとして常に高みを目指し続ける彼らの活動の舞台裏を全公開!?と言っても過言ではないほど、その唯一無二のパフォーマンスが出来上がるまでの挫折や苦労を洗いざらい語っていただきます!

さらに、AIRFOOTWORKSのメンバー4人の、ステージでは見せないゆるい空気感もそのままお届け!誰もまだ挑戦したことがない&見たことがない究極のパフォーマンスを追求し続ける素顔の彼らと出会えるプログラム『AIRFOOTWORKS Road To Got Talent』にぜひご期待ください!

WIRED小谷知也氏によるカルチャートークプログラム『NEWVIEW NEW TALKROOM』

そして2タイトル目は、『WIRED』日本版のエディター・アット・ラージを務め、WIRED Sci-Fiプロトタイピング研究所の所長でもある小谷知也氏によるカルチャートークプログラム、『NEWVIEW NEW TALKROOM』。空間コンピューティングプラットフォーム、STYLYの提供でお送りするこの番組では、テクノロジー領域における様々な手法を駆使して作品制作や創作活動を行っているアーティストの方々をお招きし、未来の世界やカルチャーについて話題を展開していきます。Apple Vison Proを始めXRデバイスの進化がもたらすライフスタイル、カルチャー、そしてアーティストの表現の変化とは?個性豊かなアーティストたちがそれぞれの視座で予見する未来の世界に、リスナーをいざなっていきます。



その他、404 Not Found を訪れたお客様と一緒に作る音楽プログラム、『プレイリスト404』も近日配信予定!

アーティスト・クリエイターの創作活動の舞台裏やひたむきな想いを発信することで、リスナーの皆さんの「何かを創りたい!!」という気持ちを後押ししていく。そんな「404. RADIO」の個性豊かなプログラムの数々に、ぜひご期待ください!

【プログラム概要】

AIRFOOTWORKS Road To Got Talent

「America's Got Talent」出場で世界にその名を轟かせたAIRFOOTWORKS。

彼らの次なる目標は真のGot Talentとして”未だかつて誰も見たことのないショー”を創り上げること!!そんな大きな目標に挑み続ける4人の日々を世界に発信するポッドキャスト番組です。

毎回リーダーの上西隆史とメンバー1人で収録。また、パフォーマンスやショーに関わるクリエイターを招くゲスト回も予定。

11月22日配信の第1回では、AIRFOOTWORKS 4人全員が集合!「America's Got Talent」に挑んだメンバーたちが、なぜAIRFOOTWORKS加入に至ったのか、その経緯を今まで語られていなかったエピソードと共に振り返ります。

番組URL:https://x.gd/Zdoyk

パーソナリティー AIRFOOTWORKS

日本が生み出した世界初のAIRDANCE(エアダンス)ユニット。

今年8月、世界のトップクラスのパフォーマーだけが出場できる、世界最大のオーディション番組「America's Got Talent」に出場。審査員兼番組総合プロデューサーのサイモン・コーウェルから異例とも言えるゴールデンブザーを獲得。世界で注目を集める。 重力を感じさせず、まるで空中を歩いているかのようなパフォーマンスはその技術力、芸術性で鑑賞者をその独特な世界観に引き込む。

NEWVEW NEW TALKROOM

空間コンピューティングを始めとする3次元空間でのクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する世界同時多発プロジェクト「NEWVIEW」でお送りするカルチャートークプログラム。『WIRED』日本版のエディター・アット・ラージ 小谷知也氏がテクノロジーを駆使した作品制作や創作活動を行っているアーティストの方々をお招きし、対話を通じて未来の世界を予見する新しい視点(NEW-VIEW)を発見していくポッドキャスト番組です。11月22日配信の第1回は、ゲストにメディアアーティストの谷口暁彦さんが登場。

多摩美術大学の准教授も勤めながら、ユニークなアート作品の制作や、ミュージックビデオの制作など精力的に活動している谷口さんに、作品制作の裏側や、空間コンピューティングの現在について伺っていきます。

番組URL:https://x.gd/Us6lw

ナビゲーター 小谷知也

編集者。『WIRED』日本版エディター・アット・ラージ。中央大学法学部政治学科卒業後、主婦と生活社を経て『エスクァイア日本版』シニアエディターを務めたのち、2009年に独立。『BRUTUS』『GQ JAPAN』等のライフスタイル誌で編集・執筆に携わる一方、『WIRED』日本版に11年の立ち上げから参画。18年、『WIRED』副編集長に就任。20年、「WIRED Sci-Fiプロトタイピング研究所」所長就任。23年より現職。

プレイリスト404

404 Not Foundに訪れた人たちと一緒に作る共創型音楽紹介ポッドキャスト。

パーソナリティーは、404 Not Foundに来た人誰でもOK!!

内容は、パーソナリティーがプレイリストに入れたい1曲を自分自身の声で紹介するだけ。

収録したエピソードと曲を交互に並べ、404 Not Foundオリジナルのプレイリストを作成します。

22日配信の回では、番組プロデューサーが番組を作った理由をおすすめの1曲と共に紹介。

さらに、渋谷で働くクリエイターたちがプレイリストに入れたい曲を紹介するエピソードも同時配信。それぞれのクリエイターたちが多種多様な音楽への想いを語ります。

番組URL:https://x.gd/6ywWP



■404.RADIOについて

「404.RADIO」は「聴くと何かを創りたくなる」をテーマに、渋谷の一角にできたクリエイターのあそびば「404NotFound」が企画・制作・配信する音声コンテンツレーベルです。

クリエイターが創作の裏側を語ったり、創作物への愛を語ることで、 聴いている人に「何かを創りたい!!」と思っていただけるような、 あらゆるクリエイターのためのポッドキャスト番組を順次配信していきます。

アーティスト、パフォーマー、さらには404 Not Foundに訪れたクリエイターたちが飛び込みでパーソナリティーを務めるあらゆるジャンルのコンテンツがラインナップされ、今後新たな番組も追加予定です。

クリエイターが作るクリエイターのための音声コンテンツを、渋谷の新たな情報発信拠点である404 Not Found内のスタジオ、404STUDIOから発信していきます。

■404 Not Found について

渋谷サクラステージ4Fにオープンしたインディクリエイターのためのクリエイション拠点です。ゲーム、アート、音楽、フードなど様々なカルチャー領域で活動するインディクリエイターの聖地を目指し、展示イベントやワークショップ、音楽ライブや期間限定レストランなど、多様な企画を開催する中で、クリエイターの創作活動の支援やクリエイター同⼠の共創の機会を創出していきます。約150平方メートル のフロアには幅10m超のLEDが設置されたイベントスペース、物販・カフェスペース、キッチン&レストランスペース、配信スタジオが展開され、クリエイターのジャンルにとらわれない創作活動を実現していきます。

公式サイト:https://www.404shibuya.tokyo/

■NEWVIEWについて

NEWVIEWプロジェクトは、3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティとして、2018年1月に始動しました。ファッション、音楽、映像、グラフィック、イラストレーションなど、都市空間におけるカルチャーを体現するクリエイターとともに、リアルと空想を越境する次世代のカルチャー/ライフスタイル体験をデザインする実験を仕掛ける。国内外でのレクチャーやミートアップを通じて次世代のXRクリエイターの発掘・育成・交流を推進します。

公式サイト:https://newview.design/

■STYLYについて

株式会社STYLYは、「Spatial Computing = 空間を身にまとう」時代における空間レイヤープラットフォーム「STYLY(スタイリー)」を提供する会社です。XRを主軸としたテクノロジーにより、ヒトや企業のクリエイティビティを解放し、新たな文化・産業の創出によって人類の進化に貢献することを目指しています。

公式サイト:https://styly.inc/