¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÂè34ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª

第34話「ヒカリノコトバ」あらすじ&先行カット11月24日(日)ごぜん10:00から放送の、アニメ『ひみつのアイプリ』第34話あらすじ&先行カットをご紹介いたします!第34話 「ヒカリノコトバ」【脚本】吉岡南都【絵コンテ】佐藤マコト【総作画監督】Cha Sang Hoon<あらすじ>いよいよ第4回アイプリグランプリの決勝戦。その日、ひまりは夢を見た。幼い日の記憶。砂浜でプリうさのムギちゃんと遊んでいる。目を覚ましたひまりは、「スターアイプリになる!」と張り切る。だが、どこかいつもと様子がちがう。そして、決勝戦の直前。ひまりは倒れてしまう。気合いが入り過ぎて、熱を出してしまったようだ。そんなひまりを介抱するつむぎ。優勝は、ひまりかつむぎか。波乱つづきだった今回のグランプリ。果たして、どんな結末が待ち受けているのか……?作品基本情報作品タイトル『ひみつのアイプリ』放送情報2024年4月7日(日)ごぜん10:00~ 放送開始毎週日曜ごぜん10:00~ テレ東系列6局ネットにて放送あらすじひみつの扉を開いたら、メイクにネイル、キラキラコーデにオシャレして、ひみつのわたしに大変身!それがアイドルプリンセス『アイプリ』!さぁ、みんなもひみつの世界に飛び込めば、アイプリになれちゃうかも!?私立パラダイス学園に入学した主人公・青空ひまりと星川みつき。アイプリに憧れるひまりの夢は、おともだちを1万人つくること!でも人見知りでキンチョーしぃのひまりには、ちょっとむずかしいかも…… 。そんなひまりが思いがけずアイプリデビューすることに!?親友のみつきにも言えない『ひみつ』ができちゃった!だけど、みつきにもなにやら『ひみつ』があるようで…… 。ひみつを抱えたひまりとみつき、2人のアイプリがはじまります!!STAFF原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア監督:藤咲淳一、山口健太郎チーフディレクター:Park Chi Man 、 Nam Sung Min 、Choi Hun Cheol 、 Shin Gi Chuelシリーズ構成:市川十億衛門キャラクター原案:梨本裕美(シンソフィア)キャラクターデザイン:永野佑貴CGディレクター:柳川智音楽:森いづみ(bransic)音響監督:小沼則義アニメーション制作:OLM・Dongwoo A & ECAST青空ひまり:藤寺美徳星川みつき:平塚紗依鈴風つむぎ:久保ユリカ一条寺サクラ:日比優理香二階堂タマキ:鈴木杏奈三ツ葉アイリ:徳井青空四之宮リンリン:和多田美咲真実夜チィ:大地葉音楽主題歌: P丸様。 「いっちょくせんだいさくせん!」公式サイト・公式SNS公式サイト:https://aipri.jp/anime/公式X:@PrettySeriesPR(https://twitter.com/PrettySeriesPR)YouTube:@PrettySeriesPR(https://www.youtube.com/@PrettySeriesPR)Instagram:@prettyseriespr(https://www.instagram.com/prettyseriespr)TikTok:@prettyseries_pr(https://www.tiktok.com/@prettyseries_pr)▼推奨ハッシュタグ「#アイプリ」、「#ひみつのアイプリ」異なるニーズに応える2つのアミューズメントゲームが同時展開!★ゲーム『ひみつのアイプリ』■タイトル:『ひみつのアイプリ』■プラットフォーム:アミューズメントゲーム機■ジャンル:新感覚ライブ体験ゲーム■プレイ料金:1プレイ100円(税込)~(カード1枚~配出)■稼動時期:2024年4月4日(木)より順次稼動予定■コピーライト:(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会★ゲーム『アイプリバース』■タイトル:『アイプリバース』■プラットフォーム:アミューズメントゲーム機■ジャンル:キャラクター育成カードゲーム■プレイ料金:100円(税込)でゲームスタート・追加で100円(税込)ごとにカード1枚配出■稼動時期:2024年4月4日(木)より順次稼動予定■コピーライト:(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会■ゲーム公式HP(ひみつのアイプリ・アイプリバース):http://aipri.jp/■SNS:ゲーム公式X(ひみつのアイプリ・アイプリバース) @T_ARTS_PRETTY本格コスメ玩具など関連玩具が登場!(発売元:株式会社タカラトミー)■商品名:『ひみつのアイプリブレス(2種) ひまりモデル/みつきモデル』(各2,970円(税込))ほか■発売日:2024年3月30日(土)■対象年齢:6歳~■取り扱い場所:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等■コピーライト: (C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会 (C) TOMY■玩具HP: www.takaratomy.co.jp/products/himitsunoaipri/「ひまり」「みつき」などのぬいぐるみも発売!(発売元:株式会社タカラトミーアーツ)■商品名:『ひみつのアイプリ ぬいぐるみ ひまり/みつき』(各3,289円(税込))ほか■発売日:2024年3月30日(土)■対象年齢:6歳~■取り扱い場所:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」 (takaratomymall.jp/)等■コピーライト: (C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会 ■商品HP: https://www.takaratomy-arts.co.jp/serch-items/?url=65b09094a4362