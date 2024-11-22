¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÂè34ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª

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]ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡ÙÊüÁ÷¾ðÊó2024Ç¯4·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤¼¤ó10:00～¡¡ÊüÁ÷³«»ÏËè½µÆüÍË¤´¤¼¤ó10:00～¡¡¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¢¤é¤¹¤¸¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥¥é¥¥é¥³ー¥Ç¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ï¤¿¤·¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¤½¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¡ª¤µ¤¡¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ò¤ß¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð¡¢¥¢¥¤¥×¥ê¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª¡©»äÎ©¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹³Ø±à¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄ¶õ¤Ò¤Þ¤ê¤ÈÀ±Àî¤ß¤Ä¤¡£¥¢¥¤¥×¥ê¤ËÆ´¤ì¤ë¤Ò¤Þ¤ê¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤ª¤È¤â¤À¤Á¤ò£±Ëü¿Í¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡ª¤Ç¤â¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¥¥ó¥Á¥çー¤·¤£¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤Þ¤ê¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º¥¢¥¤¥×¥ê¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©¿ÆÍ§¤Î¤ß¤Ä¤¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤À¤±¤É¡¢¤ß¤Ä¤¤Ë¤â¤Ê¤Ë¤ä¤é¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä ¡£¤Ò¤ß¤Ä¤òÊú¤¨¤¿¤Ò¤Þ¤ê¤È¤ß¤Ä¤¡¢£²¿Í¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ªSTAFF¸¶ºî¡§¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¡¿¥·¥ó¥½¥Õ¥£¥¢´ÆÆÄ¡§Æ£ºé½ß°ì¡¢»³¸ý·òÂÀÏº¥Áー¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Park Chi Man ¡¢ Nam Sung Min ¡¢Choi Hun Cheol ¡¢ Shin Gi 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]¡ú¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥²ー¥àµ¡¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¥«ー¥É¥²ー¥à¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥²ー¥à¥¹¥¿ー¥È¡¦ÄÉ²Ã¤Ç100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¥«ー¥É1ËçÇÛ½Ð¢£²ÔÆ°»þ´ü¡§2024Ç¯4·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡²ÔÆ°Í½Äê¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¢£¥²ー¥à¸ø¼°HP¡Ê¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹¡Ë¡§http://aipri.jp/¢£SNS¡§¥²ー¥à¸ø¼°X(¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡¦¥¢¥¤¥×¥ê¥Ðー¥¹)¡¡@T_ARTS_PRETTY[²èÁü13: https://prtimes.jp/i/137178/34/resize/d137178-34-443cc2e0082492471856-12.jpg ]ËÜ³Ê¥³¥¹¥á´á¶ñ¤Ê¤É´ØÏ¢´á¶ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¥Ö¥ì¥¹¡Ê2¼ï¡Ë¡¡¤Ò¤Þ¤ê¥â¥Ç¥ë¡¿¤ß¤Ä¤¥â¥Ç¥ë¡Ù¡Ê³Æ2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Û¤«¢£È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯3·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£¶ºÐ～¢£¼è¤ê°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¡Êtakaratomymall.jp/¡ËÅù¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§¡¡¡¡(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¡¡¡¡(C) £Ô£Ï£Í£Ù¢£´á¶ñHP¡§ www.takaratomy.co.jp/products/himitsunoaipri/[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/137178/34/resize/d137178-34-b96c9e984718ab6524cd-13.jpg ]¡Ö¤Ò¤Þ¤ê¡×¡Ö¤ß¤Ä¤¡×¤Ê¤É¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤âÈ¯Çä¡ª¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¡Ë¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¤Ò¤Þ¤ê¡¿¤ß¤Ä¤¡Ù¡Ê³Æ3,289±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Û¤«¢£È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯3·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§£¶ºÐ～¢£¼è¤ê°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡× ¡Êtakaratomymall.jp/¡ËÅù¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§¡¡(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / APÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¡¡¢£¾¦ÉÊHP¡§ https://www.takaratomy-arts.co.jp/serch-items/?url=65b09094a4362[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/137178/34/resize/d137178-34-ea26f1d1053fa3ec4c27-12.jpg ]¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¡¦±ÇÁü¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó / syn Sophia / ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ / 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