¡Ú¹ñÆâ½é½ÐÅ¹¡Û¼¡À¤Âå¥È¥¤¡õ¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×ËÜÆü11·î22Æü¥ªー¥×¥ó¡ª
¡È¤½¤Î¥¢¥½¥Ó¤¬¡¢Ì´Ãæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¹ñÆâ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¥È¥¤¡õ¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¥¢¥ê¥ªµµÍ(https://litpla.com/takaratomyplanet/)¡×¤¬¡¢ËÜÆü11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¡¹¤Î¡ÈÌ´Ãæ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç³ÈÄ¥¤·¤¿¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥½¥Ó¡É8¼ï¤¬²ÈÂ²¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¥³¥«¥É¤µ¤ó¡¦Ãæ²¬¤µ¤ó¡¢ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤µ¤ó¤¬¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¡ª
¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¤¬¤±¤Æ11·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ª¤è¤ÓÆâÍ÷²ñ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¡¢Ãæ²¬ÁÏ°ì¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ò¤ÈÂ¤Ï¤ä¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈGET¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµ¸Â¡ç¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ä¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¤ª¤¨¤«¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÂÐ·è¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖËÁ¸±¡ª¥¢¥Ë¥¢¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤ê¤È¡¢ ¡È¼¡À¤Âå¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÍ·¤Ó¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñー¥¯³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28192/table/227_1_c1eab0d6c6814987f782998e9e64c5e3.jpg ]
¢£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¾Ò²ð
¹Âç¤Ê³¤¤äÎ®À±·²¤¬¹¤¬¤ë±§Ãè¤Ê¤É¡¢¸¸ÁÛ¶õ´Ö¤ò¥×¥é¥ìー¥ë¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤è¤¦¡ª¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥ïー¥ë¥É¡×
º½¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÏ·Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡ÉÌ¤Íè¤Îº½Í·¤Ó¡É¤ò¡¢¥È¥ß¥«¤ä¥¢¥Ë¥¢¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ö¥È¥ß¥«¡õ¥¢¥Ë¥¢ ¥µ¥ó¥É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×
¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿À¤³¦¤Ë1Âæ¤À¤±¤Î¥È¥ß¥«¤Ç¡¢ÇòÇ®¤Î¥«ー¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¡ª¡Ö¥È¥ß¥« ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ìー¥·¥ó¥°¡×
¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ËÄ©Àï¡ª¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó ¤ª¤¨¤«¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¥¢¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë»îÎý¤Î¿ô¡¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¥¢¥Ë¥¢¥¥ó¥°¥À¥à¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¡ª¡ÖËÁ¸±¡ª¥¢¥Ë¥¢¥¥ó¥°¥À¥à¡×
¥Ñー¥¯¤Î¥Õ¥í¥¢¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Æ»Ï©¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥È¥ß¥«¤ä¥×¥é¥ìー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥È¥ß¥«¡õ¥×¥é¥ìー¥ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥êー¥à¡×
¥Ñー¥Æ¥£-¥²ー¥à¤ÎÄêÈÖ¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ©ÂÎ±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ªÌµ¸Â¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÖÃ®¡×¤Ë·õ¤ò»É¤·¤Æ¹õ¤Ò¤²¤ò½õ¤±¤è¤¦¡ª¡ÖÌµ¸Â¡ç¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×
¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤Îµ°À×¤ò¸÷¤ÇºÌ¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ù¥¤¥Ð¥È¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥ÉXR¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×
¢£¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ß¥«¡×¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥ê¥È¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎXRµ»½Ñ¡ÊExtended Reality¡Ä¸½¼ÂÀ¤³¦¤È²¾ÁÛÀ¤³¦¤òÍ»¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¤Î¥È¥¤¡õ¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¥¢¥½¥Ó¤¬¡¢Ì´Ãæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¤¿¥¤¥Þー¥·¥Ö¡ÊË×Æþ·¿¡Ë¤Ê¥¢¥½¥ÓÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://litpla.com/takaratomyplanet/
LINE¡§ https://lin.ee/2LBAVn5
Instagram¡§ https://www.instagram.com/takaratomyplanet/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥È¥×¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¸åÆ£ µ®»Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1¡¡¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì9³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯»ö¶È¡¢¥¢¥½¥Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥È»ö¶È
URL¡§https://corp.litpla.com/
(C) £Ô£Ï£Í£Ù¡¡(C)Litpla Inc.¡¡(C) Ito-Yokado Co., Ltd. All rights reserved.
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO