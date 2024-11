¡Ú¹ñÆâ½é½ÐÅ¹¡Û¼¡À¤Âå¥È¥¤¡õ¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×ËÜÆü11·î22Æü¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社リトプラ

“そのアソビが、夢中をつくる”がコンセプトの国内初出店となるトイ&プレイパーク「タカラトミープラネット イトーヨーカドーアリオ亀有(https://litpla.com/takaratomyplanet/)」が、本日11月22日(金)にオープンいたしました。

長年にわたり人々の“夢中”を生み出し続けるタカラトミーのおもちゃの世界観をデジタルの力で拡張した“次世代のアソビ”8種が家族でお楽しみいただけます。

まるでおもちゃの世界に入り込んだかのような、没入感あふれる体験をお届けいたします。

■「ロッチ」コカドさん・中岡さん、枡田絵理奈さんがアトラクションを体験!

オープンに先がけて11月20日に開催された記者発表会および内覧会に、特別ゲストとして「ロッチ」のコカドケンタロウさん、中岡創一さん、アナウンサーの枡田絵理奈さんが登場。ひと足はやいクリスマスプレゼントGETを目指して、「無限∞黒ひげ危機一発」や「リカちゃん おえかきデザインコレクション」で子どもたちと一緒に対決したり、「冒険!アニアキングダム」で協力してミッションに挑んだりと、 “次世代のおもちゃ遊び”を存分にお楽しみいただきました。

■パーク概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/28192/table/227_1_c1eab0d6c6814987f782998e9e64c5e3.jpg ]

■アトラクション紹介

広大な海や流星群が広がる宇宙など、幻想空間をプラレールと一緒に旅しよう!「プラレール ファンタジーワールド」

砂の形に合わせて地形が変化する”未来の砂遊び”を、トミカやアニアと一緒に楽しもう!「トミカ&アニア サンドアドベンチャー」

自分の手でデザインした世界に1台だけのトミカで、白熱のカーレースに参戦!「トミカ デザインレーシング」

リカちゃんのお洋服をデザインしてファッションショーに挑戦!「リカちゃん おえかきデザインコレクション」

アニアの世界に巻き起こる試練の数々にみんなで力を合わせて立ち向かい、平和なアニアキングダムを取り戻そう!「冒険!アニアキングダム」

パークのフロアに描かれた道路に、子どもたちの描いたトミカやプラレールが登場!「トミカ&プラレール デジタルストリーム」

パーティ-ゲームの定番「黒ひげ危機一発」がデジタル立体映像になって登場!無限に現れる「樽」に剣を刺して黒ひげを助けよう!「無限∞黒ひげ危機一発」

ベイブレードの軌跡を光で彩る、次世代のベイバトルを体験しよう!「ベイブレードXRスタジアム」

■タカラトミープラネットについて

「タカラトミープラネット」は、「トミカ」「プラレール」「リカちゃん」などタカラトミーのおもちゃの世界観にリトルプラネットのXR技術(Extended Reality…現実世界と仮想世界を融合する技術)が融合した新業態のトイ&プレイパークです。「そのアソビが、夢中をつくる」をコンセプトに、世界中で愛されるタカラトミーのおもちゃの魅力をデジタルでさらに拡張したイマーシブ(没入型)なアソビ体験を提供します。

公式サイト:https://litpla.com/takaratomyplanet/

LINE: https://lin.ee/2LBAVn5

Instagram: https://www.instagram.com/takaratomyplanet/

■株式会社リトプラについて

代表者:代表取締役CEO 後藤 貴史

住所:東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立:2016年9月

事業内容:デジタルテーマパーク事業、アソビクリエイト事業

URL:https://corp.litpla.com/

(C) TOMY (C)Litpla Inc. (C) Ito-Yokado Co., Ltd. All rights reserved.

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO