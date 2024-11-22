¿¼ºî·òÂÀ ¹½À®¡¦±é½Ð¡ßSFÊ¸³Ø¡ß¿Íµ¤À¼Í¥¡¡SF¶õÁÛ²Ê³ØÏ¯ÆÉ·à¡Ö±§ÃèÀïÁè¡×Á´¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½ 2025Ç¯1·î¡¡Í³ÚÄ®¡¡I¡ÆM A SHOW¤Ë¤Æ³«ºÅ
2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)～1·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¡¢I¡ÆM A SHOW(Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢MA¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅìµþ¼çºÅ¡ÖSF¶õÁÛ²Ê³ØÏ¯ÆÉ·à¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¡×¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±§ÃèÀïÁè¡×¤Ï¡¢20À¤µª¤Î½é¤á¤Ë¡¢²ÐÀ±¿Í¤¬ÃÏµå¤ËÅþÍè¤·ÉðÎÏ¤Ç¿¯Î¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÃËÀ¤Ë¤è¤ë²ó¸ÜÏ¿¤Î·Á¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£SFºîÉÊ¤Î¸ÅÅµÅªÌ¾ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÜºî¤ò¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤Ë²óÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¾å±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢ÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¼ºî·òÂÀ¡£Ï¯ÆÉ·à¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Àµº¶Ê¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë±é½Ð¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¼¤À¤±¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤À¼Í¥¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ²ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¸ø±é³µÍ×
SF¶õÁÛ²Ê³ØÏ¯ÆÉ·à¡Ö±§ÃèÀïÁè¡×
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ähttps://rodokugeki.com/uchusenso
¡ã¸ø¼°X¡ä@voice_reading
<²ñ¾ì> Í³ÚÄ®¡¡I¡ÆM A SHOW
(¢©100-0006¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ¡¡Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÊÍ³ÚÄ®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¡ËÊÌ´Û7F)
¸¶ºî¡§H¡¦G¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¡¡ØTHE WAR OF THE WORLDS¡Ù
²»³Ú¡¦±éÁÕ¡§À¾ÀîÍµ°ì
¹½À®¡¦±é½Ð¡§¿¼ºî·òÂÀ
¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§MA¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°/¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅìµþ
½Ð±é¼Ô¡§³Æ¸ø±éÃËÀ3Ì¾¡¢½÷À1Ì¾¡¡¹ç·×4Ì¾¡¡¡¡¢¨²óÂØ¤ï¤ê¤Ç¤Î½Ð±é
ÃË£±¡¡¡¡»ä
½÷£±¡¡¡¡ºÊ¡¦Äï¡¦Â¾
ÃË£²¡¡¡¡Ë¤Ê¼¡¦¥ª¥°¥ë¥Óー¡¦Â¾
ÃË£³¡¡¡¡ËÒ»Õ¡¦¥Ø¥ó¥Àー¥½¥óÂ¾
<¸ø±éÆü»þ>
2025Ç¯1·î 9Æü(ÌÚ)19:00³«±é¡¡½Ð±é¡§¾¾ÅÄ³Ù ã¦Éô²Öô¥ »ÔÀîÂÀ°ì ³Þ´Ö½ß
2025Ç¯1·î10Æü(¶â)¡¡19:00³«±é¡¡½Ð±é¡§»ÔÀîÁó ÌùÅç¼ë²» ¼íÌîæÆ ¹â¶¶¹¼ù
2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¡¡13:00³«±é¡¡½Ð±é¡§²¬ËÜ¿®É§ °ÂÌî´õÀ¤Çµ ±ÊÄÍÂóÇÏ °æ¾åÏÂÉ§
2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¡¡19:00³«±é¡¡½Ð±é¡§²¬ËÜ¿®É§ ÅÚ²°Íû±û »ûÅçÆ×ÂÀ ´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±
2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¡¡13:00³«±é¡¡½Ð±é¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯ ¹¬Â¼·ÃÍý ÀÐÃ«½Õµ® È«ÃæÍ´
2025Ç¯1·î12Æü(Æü)¡¡19:00³«±é¡¡½Ð±é¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯ ¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤ ÅÚÅÄÎè±û Áý¸µÂóÌé
2025Ç¯1·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡¡12:30³«±é¡¡½Ð±é¡§½Å¾¾ÀéÀ² ÌîÃæ¤³¤³¤Ê ÃÝÆâ±É¼£ ¿ÀÈø¿¸°ìÏº
2025Ç¯1·î13Æü(·î¡¦½Ë)¡¡18:00³«±é¡¡½Ð±é¡§ÅÏÉô½¨ Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤ ¹»Ûê·ýÂÀÏ¯ »³Ãæ¿¿¿Ò
<¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â>
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡\8,000 (ÀÇ¹þ)
<È¯ÇäÆü>
2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)10:00