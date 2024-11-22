¡ÚºÇ°ÂÃÍ0±ß¤Î¸ÅÃå²°¡Û¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¤¬Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE¡Ê¥¹¥êー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡Ê·î¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡×¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TSURUOKA CLOTHING STORE
ºÇ°Â0±ß¤Î¸ÅÃå²°¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡ÊÄÌ¾Î¥Ä¥ë¥¯¥í¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¸ÅÃå¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ó¥ó¥Æー¥¸¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅìµþÁÒ¸Ë¤Ë¤Æ¸·Áª¤·¡¢ºÇ°ÂÃÍ0±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¼è¤ê°·¤¤ÅÀ¿ô3,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
0±ß¾¦ÉÊ¤âËèÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿À¤ò¹ÍÎ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢0±ß¾¦ÉÊ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1Æü1ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¹Æâ¤Ë¤Þ¤¼¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊõÃµ¤·µ¤Ê¬¤Ç¤ªÃµ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ä¥ë¥¯¥í¡×¤¬THREE¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢½©ÅßÊª¤âÂ·¤¨¤Æ¤è¤ê¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£¸ÅÃå¹¥¤¤Î³§ÍÍ¡¢¤¼¤ÒTHREE4FÆÃÀß²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÖTSURUOKA CLOTHING STORE¡Ê¥Ä¥ë¥ª¥«¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡Ë¡×
-ÆüÄø¡¡2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡Ê·î¡Ë
-»þ´Ö¡¡10:00～19:00
-²ñ¾ì¡¡THREEËÜ´Û4F ÆÃÀß²ñ¾ì
¢¨¸½¶â¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢PayPay¡¢QUICPay¡¢iD¡¢¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
-Instagram¡¡@tsuruokaclothingstore(https://www.instagram.com/tsuruokaclothingstore/)
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE(¥¹¥êー)³µÍ×
2023Ç¯4·î25Æü¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë³¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°á¡¦°å¡¦¿©¡¦½»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡£
ËÜ´Û1F～4F¤Ï¾¦¶ÈÅï¡¢5F～13F¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¿¹±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～20:00¡¡¢¨°ìÉô°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßTHREE¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õー¥É¡¦Ç¯Ëö¥Õー¥É¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤êÃæ¤Ç¤¹¡ª
ÀÄ¿¹¸©½éÅÐ¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ä¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬Á´Éô¤Ç41¼ïÎàÂç½¸·ë¡£
¤¼¤Ò°Ê²¼URL¤«¤é¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.three-aomori.jp/christmas-yearend-takeout-2024/