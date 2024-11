¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¢ºÇÂç£´Ëü±ßÁêÅö¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤­¡Ö¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡ßSNOOPY(TM) 2025 ¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ë¥åー¥¤¥äー¥»¥Ã¥È¡×¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン特設ページ:https://www.dominos.jp/topics/collaboration(https://www.dominos.jp/topics/collaboration)

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(代表取締役:ジョシュア・キリムニック、CEO:マーティン・スティーンクス、本社:東京都品川区、以下:ドミノ・ピザ)が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2024年12月30日(月)から2025年1月12日(日)まで、ドミノ・ピザとSNOOPY(TM)がコラボした「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」を数量限定で販売します。内容は、「ピザ2枚」と「サイド2品」、さらに最大で合計4万円相当おトクになる「クーポンブック2025」に加えて、皆さまにハッピーを届けたいとの思いから「SNOOPY(TM)」とコラボした「オリジナルトートバッグ」を加えた合計4点。また、「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」を購入してくださった方の中から、ランダムで100名様に超激レアな「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」が当たります!

2024年の年始に販売したセット、「ドミノの”福は内”袋」は、抽選受付開始初日で15万件を超える応募となる、大反響をいただきました。新年のピザパーティーやお祝いにもぴったりな豪華セットは、先着順・完全予約制で先着40,000個の数量限定となります。応募は11月23日(土)より開始となり、なくなり次第受付終了となるので、お早めに!

- 新年のお祝いにぴったりな豪華セットはSNOOPY(TM)コラボトートバッグ付き!最大4万円相当おトクなクーポンで、2025年もおトクにドミノ・ピザを楽しもう♪

お好きなピザ2枚とサイドメニュー2品、「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM)コラボ オリジナルトートバッグ」、「最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025」がセットになった超おトクでハッピーな4つの特典がセットになった「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」は、先着40,000個限定、完全予約制での販売となるので、ご応募はお早めに!

■「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」内容

特典1:シンプルレンジのSサイズピザ2枚

ドミノ・ピザ創業の1985年より販売されているロングセラーの看板商品「ドミノ・デラックス」や、不動の人気を誇る「マルゲリータ」などシンプルレンジ(旧ハッピーレンジ)の中からお好きなSサイズピザ2枚を選んでいただけます。なお、少しのアップグレード料金で他の種類のピザやサイズも選択が可能です。

特典2:サイドメニュー2品

ピザのサイドメニューとして定番の「ポテトフライ」はもちろん、「骨付きフライドチキン」や「ジューシーからあげ」など、おいしい人気のチキンや、コーンポタージュなど人気のサイドメニューからお好きな2品を選んでいただけます。なお、少しのアップグレード料金で他の種類のサイドメニューも選択が可能です。

特典3: ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM)コラボ オリジナルトートバッグ1点

2025年も皆さまにハッピーを届けたい、との想いから初のSNOOPY(TM)コラボが実現しました。ここでしか手に入らないオリジナルトートバッグは、モノトーンで大人かわいいデザインと普段使いしやすいサイズなのが嬉しい、ヘビロテ間違いなしのプレミアムグッズ。愛犬のお散歩バッグやオフィスでのサブバッグとして活躍すること間違いなしです!

ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM)コラボ オリジナルトートバッグ

素材:キャンパス生地

サイズ:W160×120(mm)

特典4:最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025 1冊

「毎月使える!ピザ全品50%OFF」や、「毎月使える!ピザBENTO 100円OFF」、ドミノ・ピザの大人気のメニュードミノシェイクがおトクの楽しめる「お好きなシェイク50円引き」など、2025年6月まで使える超おトクなクーポンをぎゅっと1冊にまとめました。さらに、ランダムで100個だけ、激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」の当選券が同梱されています!

激レア特典:毎日着たい、激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」が100名に当たる!

なんと、「クーポンブック2025」には、100名様限定で激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」と引き換えが可能な当選券が入っています!

アイボリーカラーが肌馴染みよく毎日でも着たくなる非売品の「スウェットパーカー」。バックプリントには、「Life is Better with Pizza(ピザがあれば人生はもっと素敵に)」のメッセージとおいしそうなピザ、そして スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウンが一緒に描かれ、フロントにはピザを運ぶSNOOPY(TM)のワンポイントが描かれています。「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」でしかゲットできない激レアパーカーなので、「クーポンブック2025」の中身は細部まで要チェックです!

「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) コラボデザインパーカー」

素材:コットン生地

サイズ:Mサイズのみ

※「スウェットパーカー」受け取り方法は、特設ページ(https://www.dominos.jp/topics/collaboration)をご確認ください。

- 11月23日(土)10時より専用ページにて応募受付開始先着順での販売となり、なくなり次第受付終了となるのでお早めの応募がおすすめです。

「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」のご応募は、11月23日(土)10時より専用ページにて行います。応募時に「お持ち帰り」もしくは「デリバリー」を選択し、「受け取り店舗」を決めてお申し込みください。登録いただいたメールアドレス宛に12月5日(木)以降に専用の購入コードをお送りしますので、2024年12月30日(月)から2025年1月12日(日)までの期間内に購入コードを使用して「受け取り店舗」へご注文ください。

応募受付期間:

2024年11月23日(土)10:00~2024年12月4日(水)23:59

購入コード配信:

2024年12月5日(木)~2024年12月6日(金)

購入・受け取り期間:

2024年12月30日(月)~2025年1月13日(月)

「ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット」概要

商品名:ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM) 2025 ハッピーニューイヤーセット

応募受付期間:2024年11月23日(土)10:00~2024年12月4日(水)23:59

購入・受け取り期間:2024年12月30日(月)~2025年1月12日(日)

内容:下記4点をセットにして販売

1.シンプルレンジ(旧ハッピーレンジ)のお好きなSサイズピザ2枚

2. お好きなサイドメニュー2品 ※選べるサイドメニューより2品

3. ドミノ・ピザ×SNOOPY(TM)コラボ オリジナルトートバッグ 1つ

4. 最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025 1冊

特設ページ:https://www.dominos.jp/topics/collaboration

価格:

<お持ち帰り> 4,599円~(税込)

<デリバリー> 4,999円~(税込)

※ご応募時に、デリバリーまたはお持ち帰りをお選びいただきます。選択後に、変更できません。

※お申込み完了後のキャンセル・変更はできません。

※ご購入可能な期間内にご購入いただけない場合、ご予約した権利は消滅します。

※ハッピーニューイヤーセットはネット注文限定となります。

※応募はお一人様1回までとなります。複数回申込いただいた場合は、当選権が無効となりますのでご注意ください。

※入力事項の詳細は、参加フォームにてご確認ください。入力項目はいずれも必須となります。

※ご応募内容に不備・誤り・虚偽等があった場合、その他当社が不正行為と判断した場合、当該応募・当選を無効とさせていただく場合がございます。

※ドメイン拒否、pcメール拒否をしていると、当選した場合に当社からの連絡メールを受け取れません。当社ドメインからのメールを受信できるよう設定の確認をお願い致します。

※参加方法、応募条件の詳細は、特設ページをご覧ください。

『PEANUTS』について

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、ピザデリバリー用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新と、ピザライスボウル、ピザBENTOといった新しいピザの提案を続け、日本の宅配ピザ業界で売上・店舗数No.1として業界を牽引しています。2024年9月に創業39周年を迎え、私たちが目指すのは、お客様が幸せを感じる日々の「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いをすること。新たに「いい日、ドミの日。(TM)」を掲げ、味も素材もとことんこだわった、とびきりおいしい1枚を真心こめてお届けします。

【クレジット表記、及び一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン カスタマーサポート https://www.dominos.jp/feedback-form