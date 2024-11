¼õ¸³À¸¤ËÏ¯Êó!!¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÊÙ¶¯¤ËºÇÅ¬¤ÎBGM¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¼°!Ä¶½¸Ãæ!BEST STUDY MIX¡×¤¬12/25¤ËÈ¯Çä·èÄê!!

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

近年、大学、高校、中学と受験はますます競争が激化多様化し、受験生にとって集中力と効率的な勉強法が求められている。

そんな中、「東大は簡単だ」のキャッチフレーズでもお馴染みの人気受験漫画「ドラゴン桜」とコラボレーションしたCD「ドラゴン桜式!超集中!BEST STUDY MIX」が12/25に発売することが決定した。

本作は東大合格者を毎年多数輩出している渋谷教育学園幕張中学校・高等学校の全面協力のもと、同校の図書室や自習室で生徒が集中し学習している環境音をバイノーラルマイクで収録。

各シチュエーションで収録した音源を細かく整音、バランスをミックスしたトラックをDJシーザーによるノンストップミックスでシームレスに繋ぎ、超集中の世界に没入できるものとなった。

「ドラゴン桜」の作品内でも試験の本番力を鍛える為の手段として「試験を特別なものにしないよう、できる限り人のいる空間で勉強する。そうすることで普段通りのパフォーマンスを発揮できる。試験会場ではペンの音がうるさかったり、せき込む声も聞こえたり、色々な出来事と遭遇する。予期せぬことにも動揺しない為には多少の雑音の中で勉強することが効果的だ」と学校内の環境音の大切さを説いている。

受験生の御守り代わりともなるこの一枚。この画期的な環境音ノンストップMIXがどれくらいの受験生の集中の背中を押せるか、楽しみだ。

【商品情報】

「ドラゴン桜式!超集中!BEST STUDY MIX」

2024年12月25日(水)

SRCL-13099 \3,000(税込)

https://smr.lnk.to/BESTSTUDYMIX

●収録内容;

1時限目 「集中のリズム」

2時限目 「集中の風」

3時限目 「集中のシンフォニー」

4時限目 「集中の刻」

5時限目 「知識の集中」

6時限目 「集中の領域」 -

7時限目 「集中の波動」

8時限目 「深層の集中」

三田紀房

1958年生まれ、岩手県北上市出身。明治大学政治経済学部卒業。

代表作に『ドラゴン桜』『インベスターZ』『エンゼルバンク』『クロカン』『砂の栄冠』『アルキメデスの大戦』など。

『ドラゴン桜』で2005年第29回講談社漫画賞、平成17年度文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。

現在、「グランドジャンプ」にて『Dr.Eggs ドクターエッグス』を連載中。

公式サイト:三田紀房 OFFICIAL SITE https://mitanorifusa.com/

公式X(旧Twitter):https://x.com/mita_norifusa/

DJシーザー

https://twitter.com/DJ_caesar_AKIBA

07年よりキャリアスタート、楽曲を次々とショートMIXする斬新かつ画期的なDJスタイルを提唱しシーンの先駆者に。

2018年リリース「週刊少年ジャンプ50th Anniversary BEST ANIME MIX vol.1~3」三部作もロングヒット中。

2019年「機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX」リリース、オリコン週間アニメ初登場1位、総合デイリー2位という快挙を成し遂げる。

同作は続編リクエストが殺到し同年12月にvol.2発売、再び同チャート6位を記録。

2021年「スーパー戦隊シリーズ 45th Anniversary NON-STOP BEST MIX vol.1~2 by DJシーザー」リリース。2022年「仮面ライダー 50th Anniversary NON STOP DJ MIX」をDJ小宮有紗との共作でリリース。

FLOW THE FESTIVAL2024ぴあアリーナ、JUMP MUSIC FESTA横浜アリーナ、ガンダムフェス幕張メッセホールなど国内大型イベントに出演しつつ、

LA、アトランタ、パリ、シンガポール、ベトナム、上海、香港、インドネシア、韓国、ハワイ、カンボジア等の海外フェスへも多数招聘され世界規模で活躍中。