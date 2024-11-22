Recept¤È¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¡¢e¥·ー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆVerifiable Credentials¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ò¼Â¾Ú
³ô¼°²ñ¼ÒRecept¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¥ ¾·ò¡¡°Ê²¼¡¢Recept¡Ë¤È¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼ Íµ»Ê¡¡°Ê²¼¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢Recept¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊ¬»¶·¿ID/¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¡ÊDID¢¨1 /VC¢¨2 ¡Ëµ»½Ñ´ðÈ×¡Öproovy¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖiTrust e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢VC¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Î¼ÂºßÀ¤ä¿¿ÀµÀ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¡¢VC¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¹¥ー¥à¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
DID/VCµ»½Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¹â¤¤¿®ÍêÀ¤«¤é¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä¸øÅªµ¡´Ø¡¢¶âÍ»¡¢°åÎÅ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´ÉÍý¤ä»ñ³Ê¾ðÊó¤Î¸¡¾Ú¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢º£¸å¤ÎÉáµÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢VCÈ¯¹Ô¼Ô¤Î¼ÂºßÀ¤ä¿¿ÀµÀ¡ÊÈ¯¹Ô¼Ô¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²Í¶õ¤ÎÁÈ¿¥¤äµ¶Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµ¤ÊVC¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¡¢VC¤Î¼õ¼è¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¸«È´¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¿®ÍêÀ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢VCÈ¯¹Ô¤Î¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÌÜÅª
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢VCÈ¯¹Ô¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¿®ÍêÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖiTrust e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ë¤è¤ëVCÈ¯¹Ô¼ÔÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢Recept ¡Öproovy¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ VC ¤Ø¤Î e¥·ー¥ë¡ÊÈ¯¹Ô¾ÚÌÀ¡Ë¤ÎÉÕÍ¿¤Èe¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Î³ÊÇ¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
e¥·ー¥ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¿È¸µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÎÈó²þ¤¶¤ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾µ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤Î iTrust e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢Adobe¼ÒÇ§Äê¥È¥é¥¹¥È¥ê¥¹¥È¡ÊAATL¡Ë¢¨3 ¤äMicrosoft¥ëー¥È¾ÚÌÀ½ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ëー¥ÈÇ§¾Ú¶É²¼¤Ë¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾ðÊó·ÐºÑ¼Ò²ñ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊJIPDEC¡Ë¢¨4 ¤Î¥È¥é¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹ÅÐÏ¿ ¢¨5 ¡ÊÇ§¾Ú¶É¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Ç§¾Ú¶É¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤¬¸·³Ê¤Ë¿³ºº¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Î¤ß¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢VC¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Ç¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Î¼ÂºßÀ¤ä¿¿ÀµÀ¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤â¡¢Recept ¤È¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·DID/VC¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤ä¿®ÍêÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Í¸ú´ü´Ö´ÉÍý¤ä¸°¡¦e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¹¹¿·¤Î±¿ÍÑ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ä¥¼¥íÃÎ¼±¾ÚÌÀ¢¨6 ¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿ VC¤Î±ÊÂ³À¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öproovy¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Recept¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Öproovy¡×¤Ï¡¢DID/VC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ´ðÈ×¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤äÃÄÂÎ¸þ¤±¤ËVC¤ÎÈ¯¹Ô¡¦¸¡¾Ú´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤¬VC¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öproovy¡×¤Ï¡¢EBSI¡ÊEuropean Blockchain Services Infrastructure¡Ë¤Î¹ñºÝÇ§¾Ú¤ò¥¢¥¸¥¢¤ÇÆóÈÖÌÜ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä»ñ³ÊÈ¯¹ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ë¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´ØÏ¢Web¥µ¥¤¥È¡§https://proovy.jp
¡ÖiTrust e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
iTrust e ¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤¬¸·³Ê¤Ë¿³ºº¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Î¤ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡Öe¥·ー¥ëÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤Ë e ¥·ー¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¾ÚÌÀ¤È²þ¤¶¤óÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥Çー¥¿¤Ë¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È¿¿ÀµÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ´ØÏ¢Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cybertrust.co.jp/signature-certificate
¢¨1¡¡DID (Decentralized Identifier) ¤È¤Ï¡¢Ê¬»¶·¿¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼±ÊÌ»Ò¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä¼çÂÎÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ë»ñ³Ê¾ðÊó¤Ï¡¢¼«¤é¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¡¢ÁªÂòÅª¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥æー¥¶ーÃæ¿´¤ÎÊ¬»¶·¿´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2¡¡VC¡ÊVerifiable Credentials¡Ë¤È¤Ï¡§¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¡£¸Ä¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î»ñ³Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¡¢Äó¼¨Àè¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Î¤ß¤òÁªÂòÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¼õ¤±¼ê¤Ï¤½¤Î¿¿µ¶¤ò´ÊÃ±¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨3¡¡AATL¤È¤Ï¡§¡ÖAdobe Approved Trust List¡×¤È¤·¤Æ¡¢Adobe¼Ò¤¬µá¤á¤ëÍ×·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÅÅ»ÒÇ§¾Ú¶É¤Î¥ê¥¹¥È¡£AATL¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÊÅÅ»ÒÇ§¾Ú¶É¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾ÍÑ¤ÎÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¡ÊÁÈ¿¥¡ËÌ¾¡¢½»½ê¡¢½ðÌ¾¼Ô¤Î¸ª½ñ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï½êÂ°Éô½ð¡Ë¡¢½ðÌ¾¼Ô¤Î»áÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅ»Ò½ðÌ¾¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤Ç¤¡¢ ËÜ¿Í¤¬½ðÌ¾¤·²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨4¡¡JIPDEC¤È¤Ï¡§°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¾ðÊóÍø³èÍÑ´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯À©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡¢ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÇ§¾Ú¶ÉÅù¤Î¿®ÍêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥È¥é¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹É¾²Á»ö¶È¡¢¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤È³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¡¦À¯ºöÄó¸À¡¢ÅÅ»Ò½ðÌ¾Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃÄêÇ§¾Ú¶ÈÌ³¤ÎÄ´ºº¡¢ISMSÅù¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¡£
¢¨5¡¡JIPDEC ¥È¥é¥¹¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹ÅÐÏ¿¡ÊÇ§¾Ú¶É¡Ë¤È¤Ï¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë JIPDEC ¤¬°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿®ÍêÀ¡Ê¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¢¨6¡¡¥¼¥íÃÎ¼±¾ÚÌÀ¤È¤Ï¡§¥¼¥íÃÎ¼±¾ÚÌÀ¤Ï¡¢¾ÚÌÀ¼Ô¤È¸¡¾Ú¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆó¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°Å¹æ¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Î¿¿¼ÂÀ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤»¤º¤ËÀµ³ÎÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼êË¡¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://recept.earth/
Recept¤Ï2023Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£´ÉÍý¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÖDID/VC¡×¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£DID/VC¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥Éµ»½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥Éµ¡Ç½¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅëºÜ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÉáµÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿µ»½Ñ´ðÈ×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î´ðÈ×¤òÂ¾»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¤È¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.cybertrust.co.jp/
¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¾¦ÍÑÅÅ»ÒÇ§¾Ú¶É¤È¤·¤Æ25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§¾Ú¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ê¥Ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«ー¥Í¥ëµ»½Ñ¤ä¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊOSS¡Ë¤ÎÃÎ¸«¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢ÁÈ¹þ¤ßÎÎ°è¸þ¤±¤ÎLinux/OSS¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ä¼ÂÀÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢IoT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡×¤ÎÀµ¤·¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ò¥È¡¢¥â¥Î¡¢¥³¥È¤Ë¿®Íê¤ò¡×¡£¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤ï¤ëÀìÌçÀ¡¦ÃæÎ©À¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
* ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼Ò¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¼Â¾ÚÆâÍÆ
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢e¥·ー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î»°¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤òÃæ¿´¤Ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1. VCÈ¯¹Ô¼Ô¤Ø¤Îe¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô
VCÈ¯¹Ô¼Ô¤ÎÈëÌ©¸°¤ËÁêÂÐ¤¹¤ë e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Î¾µ»½Ñ¤òÏ¢·È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤«¡¢µ»½ÑÌÌ¤ò´Þ¤á¡¢¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢º£²ó¼Â¾Ú¤Ç¤Ï VCÈ¯¹Ô¼ÔÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿ Recept ¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤Î iTrustÇ§¾Ú¶É¤«¤é°Ê²¼¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- VCÈ¯¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë Recept ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢VCÈ¯¹ÔÍÑ¤ÎÈëÌ©¸°¤¬ HSM(Hardware Security Module)¢¨1 ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¾Ú¶É¤È¤·¤Æ³ÎÇ§
- VCÈ¯¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë Recept ¤Ï¡¢e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¤òÇ§¾Ú¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½ÀÁ¡¢iTrust Ç§¾Ú¶É¤Ï¡¢Recept ¤ÎÅÐµÊí¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅù¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤Î¼ÂºßÀ¤È¿¿ÀµÀ¤ò¼«¤é¤Î CP/CPS¢¨2 ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿³ºº¡¦³ÎÇ§
- ÊÌÅÓ¡¢Recept ¤Ï¡¢Recept ¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¾å¤ÎHSMÆâ¤Ç¡¢VCÈ¯¹ÔÍÑ¤ÎÈëÌ©¸°¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ÚÌÀ½ñ½ðÌ¾Í×µá¡ÊCSR¡Ë¤òºîÀ®¤·¡¢Ç§¾Ú¶É¤Ë¿½ÀÁ¡£iTrustÇ§¾Ú¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CSRÆâ¤ÎVCÈ¯¹Ô¼Ô¾ðÊóÅù¤â³ÎÇ§¤Î¾å¡¢e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¡£Recept ¤Ï¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¤òRecept¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ECC_NIST_P256¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¸°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥¹¥È¤¬ Recept ¤ËÂÐ¤· e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Ë¤è¤ê¡¢VC¤Èe¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»½Ñ¤òÏ¢·È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2. VCÆâ¤Ëe¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ÎÄ´ºº¡¦¸¡¾Ú
VC ¼õ¼è¿Í¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ VC ¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Î¿¿ÀµÀ¤ò e¥·ー¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢VCÆâ¤Ë¡¢e¥·ー¥ë¤Î¸¡¾Ú¤ÇÍÑ¤¤¤ë e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼õ¼è¿Í¤¬Æ±¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢VC Æâ¤Ëe¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Recept ¤¬¸½ºßºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤ÎVC¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Ø¤Î¾ÚÌÀ½ñ¾ðÊó³ÊÇ¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- JSON-LD¡§proof¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Îx5c¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Ëe¥·ー¥ë¾ðÊó¤ò³ÊÇ¼
- SD-JWT¡§ JWT¥Ø¥Ã¥Àー¤Îx5c¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Ëe¥·ー¥ë¾ðÊó¤ò³ÊÇ¼
¾åµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Î³ÊÇ¼ÊýË¡¤Ç¤âÅ¬Àµ¤Ë¾ÚÌÀ½ñ¾ðÊó¤ò³ÊÇ¼¤·¡¢¼õ¼è¿Í¤Ë¼õ¤±ÅÏ¤»¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. e¥·ー¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿VC¤ÎÈ¯¹Ô
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë Recept ¤Ï¡¢e¥·ー¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿ ¡Öproovy ¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¾ÚÌÀ½ñVC¡× ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ± VC ¤Ï¡¢Recept ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥æー¥¶ーÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢VC¤ÎÄó¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¼õ¼è¿Í¤Ï¡¢½¾ÍèÆ±ÍÍ¤Ë VC¼«ÂÎ¤ÎÍ¸úÀ¤ä¿®ÍêÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎVC¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤Î¿¿ÀµÀ¤ä¼ÂºßÀ¤ò e¥·ー¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£e¥·ー¥ë¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢e¥·ー¥ëÍÑ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼º¸ú³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢VCÈ¯¹Ô¼Ô¤ÎÈëÌ©¸°¤Î´íËØ²½¤Ê¤É¡¢VCÈ¯¹Ô¼Ô¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«Åù¤â¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤ÎËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢VC¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¹¥ー¥à¤Î¸¡¾Ú¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¢¨1¡¡HSM¡ÊHardware Security Module¡Ë¤È¤Ï¡§Hardware Security Module¤È¤¤¤¦°ÂÁ´¤Êµ¡´ï¤Ç¡¢ÈëÌ©¸°¤òHSM¤ËÊÝ´É¤·ÉÔÀµ¤Ë³°Éô¤Ë¥³¥Ôー¤µ¤ì¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ò·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í°Ê³°¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸·³Ê¤ÊÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÅÅ»Ò½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨2¡¡CP/CPS¤È¤Ï¡§Certificate Policy¡Ê±¿ÍÑÊý¿Ë¡Ë/Certification Practices Statement¡Ê±¿ÍÑµ¬Äø¡Ë¡£Ç§¾Ú¶É¤Î±¿ÍÑÊý¼°¤ä¿®ÍêÀ¡¦°ÂÁ´À¤òÂÐ³°Åª¤Ë¼¨¤¹Ê¸½ñ¤Î¤³¤È¡£CP¤ÏÇ§¾Ú¶É¤¬ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Î±¿ÍÑÊý¿Ë¤òÄê¤á¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·ー¤Ç¡¢CPS¤ÏÇ§¾Ú¶É¤Î±¿ÍÑ¤ä¸°¤ÎÀ¸À®¡¦´ÉÍý¡¢ÀÕÇ¤¤Ê¤É¡¢¼Â»Ü¼ê½ç¤òÄê¤á¤¿Ç§¾Ú¶É±¿ÍÑµ¬Äø¡£