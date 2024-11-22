Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¸úÎ¨¸þ¾å¤Î¤¿¤áÀìÍ­ ShredStream ¤ò¹½ÃÛ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¥Ö¥í¥Ã¥¯¹¹¿·¤Î¼Â¸½

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»²¹Í - Low Latency Block Updates (Shredstream) by Jito Labs: https://docs.jito.wtf/lowlatencytxnfeed/
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- solv ¸ø¼°¥É¥¥å¥á¥ó¥È: https://solv.epics.dev/ja
- GitHub: https://github.com/EpicsDAO/solv
- Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
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