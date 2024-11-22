¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£¿Ü²ì»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÛÇ¯´Ö47Ëü¸ÄÇä¤ì¤ë¡ªÁÏ¶È50Ç¯¤ÎÁÚºÚ¥áー¥«ー¤¬Ìç³°ÉÔ½Ð¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤ëÌ¾Êª¥³¥í¥Ã¥±¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÅÐ¾ì
²£¿Ü²ì»Ô¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¾åÃÏ ¹îÌÀ¡Ë¤Ï»°ÉÙ²°¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÆâÅÄ ÁÚ¼·Ïº¡Ë¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò¡¢³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤Æ½ÐÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/128894/245/resize/d128894-245-001d23f0981148e09a29-0.png ]»°ÉÙ²°¾¦»ö¤È¤Ï[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/128894/245/resize/d128894-245-0da98b03c7a16f1b24d7-0.jpg ]1973Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶ÈÌ³ÍÑ¥³¥í¥Ã¥±¡¦¥á¥ó¥Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÚºÚ¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¡¢Åìµþ¡¢´ØÅì·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤ªÅ¹¤È¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÀÞ»æÉÕ¤¤Ç¤¹¡£1999Ç¯¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÄ¾Çä½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤ò¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤ë²£¿Ü²ì¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î£±¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾¡§»°ÉÙ²°¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ£¸ÃúÌÜ£±£·－£²£·ÂåÉ½¼Ô¡§ÆâÅÄ ÁÚ¼·ÏºÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê´óÉí³Û¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/128894/245/resize/d128894-245-c2af7f4192cca18bc634-0.png ]ÎäÅà¤Î¤Þ¤ÞÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¡¢¥½ー¥¹¤Ê¤·¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÍñÉÔ»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Óー¥Õ¡¢¥«¥ìー¡¢¥á¥ó¥Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°ÉÙ²°¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥È¥³¥í¥Ã¥± 20¸Ä 1.2kg¡§´óÉí³Û5,000±ßhttps://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akfj001/»°ÉÙ²°¤µ¤ó¤Î¥Óー¥Õ¥³¥í¥Ã¥± 20¸Ä 1.2kg¡§´óÉí³Û5,000±ßhttps://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akfj019/[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/128894/245/resize/d128894-245-230c58450025f76b6fa0-0.png ]»°ÉÙ²°¤µ¤ó¤ÎËÜµ¤¤Î¥«¥ìー¥³¥í¥Ã¥±20¸Ä 0.8kg¡§´óÉí³Û5,000±ßhttps://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akfj017/»°ÉÙ²°¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥Ä 20¸Ä 1.8kg¡§´óÉí³Û6,000±ßhttps://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akfj015/¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥½ー¥È¤·¤¿¤â¤Î¤äÄê´üÊØ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½ÐÉÊ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤Û¤«¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡¢¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡¢JREMALL¡¢ANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç½ÐÉÊÃæ¡£¡Ú²£¿Ü²ì»Ô Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÛÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÉáÃÊ¤«¤Ê¤êÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»°ÉÙ²°¤µ¤ó¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ÏÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ²æËý¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È³°¤·¤Æ¥Ð¥¯ ¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª»°ÉÙ²°¤µ¤ó¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹ÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¾Ð ¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ä¾ÇäÅ¹¤¬³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢²È¤Î¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼Â¤Ï»°ÉÙ²°¤µ¤ó ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¾×·âÅª²á¤®¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö¤â¤Ï¤ä»ä¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡ª¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/128894/245/resize/d128894-245-72a052096669f69fe95a-0.jpg ]¡Ú»°ÉÙ²°¾¦»ö ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÛÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ªÆù²°¤µ¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î»Ö¡¦Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò¼é¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ÎÍÍ¤ËºÇ¸å¤Ï¡¢ ¿Í¤Î¼ê¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼êºî¤ê´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÆù²°¤µ¤ó ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/128894/245/resize/d128894-245-79bd171bc655cfba82e8-0.jpg ]¡ã»°ÉÙ²°Ä¾Çä½ê¤´¾Ò²ð¡ä½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ£¸ÃúÌÜ£±£·－£²£·ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-838-3405¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµþÏÑ¥Õ¥§¥êーµ×Î¤ÉÍ¹Á¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬