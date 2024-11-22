20Âå¤Û¤É¡Ö¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¡×»²²Ã°ÕÍß¥¢¥ê¡ªEXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¡©¡Ö¤Þ¤À°û¤ß²ñ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡ª¡×¡ØABEMA Prime¡Ù¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Prime¡Ù¤ò11·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë9»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://abema.tv/video/title/89-66
2024Ç¯11·î21Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¤ªÅ·µ¤¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ëµï¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤ÊµÈËÜ·Ý¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤äÀéÄ»¤Ê¤É¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëEXIT¤¬Âè5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª½ÐÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖËèÆü³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Á¤ÏÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤±¤É¡¢¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤Ï¥¤¥ä¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¶õµ¤¤¬Åà¤êÉÕ¤¯¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Åö¤Î·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ò²ñÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¦¾ì¤ò¥Ô¥ê¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¿¦¾ìËºÇ¯²ñ¤Ø¤Î»²²Ã°ÕÍß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤ÇÉ¡×¤Ï54.1¡ó¤È¤ª¤è¤½È¾¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î20Âå～30Âå¤Î½Ð±é¼Ô¤ËÌä¤¦¤È¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÁ´À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¡¢20Âå¤¬Â¿¤¯¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¤µ¤ó¤Ï¡ÖZÀ¤Âå¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡£·ó¶á¤µ¤ó¤Ï¡ÖËºÇ¯²ñ¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡ª30Âå¤ä40Âå¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊüÁ÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤â¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êhttps://abema.tv/video/title/89-66¡Ë
¢£¡ØABEMA Prime¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢º£¤Î»þÂå¤é¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¸ÀÏÀ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁíÀª70¿Í¡£¿§¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤ÄÏÀµÒ¤¿¤Á¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ç¿·¤·¤¤µÄÏÀ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§Ëè½µ·î～¶âÍË Ìë9»þ～Ìë11»þ ¡¡¢¨À¸ÊüÁ÷
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
½Ð±é¡§
EXIT¡Ê·ó¶áÂç¼ù¡¢¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¡Ë
°ÂÌîµ®Çî
ÃÓß·¤¢¤ä¤«
»³ÆâË¨
Yuna
Ê¿ÀÐÄ¾Ç·
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£