¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFLORIC¡ÙÂè4ÃÆ³«ºÅ·èÄê¡ªZAMNA SOUNDSYSTEM¤¬ÅÐ¾ì

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- EVENT¡¡INFO
2024.12.14(ÅÚ)
FLORIC at ZEROTOKYO
OPEN 23:00
HP¡§https://zerotokyo.jp/event/floric-at-zerotokyo1214/
DOOR¡§\4,000-
FASTPASS TICKET¡§\3,500-¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡Ë
U-23 CAMPAIGN(23ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç25»þ¤Þ¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì)¡§\2,000-
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/floric-at-zerotokyo1214
¡ÚZ HALL¡Û
ZAMNA SOUNDSYSTEM / MASANORI MORITA¡ÊSTUDIO APARTMENT¡Ë
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- ARTIST INFO
ZAMNA SOUNDSYSTEM
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