¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û GINZA¡¡¿Íµ¤ºîÉÊ¥È¥Ã¥×£³¤òÈ¯É½¡ª
¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/60756/159/resize/d60756-159-c0aa1b0b37ab64840499-0.png ]¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û GINZA¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë14¤Î¿åÁåºîÉÊ¡¡Åö´Û¤Ë¤Ï¿Íµ¤ºîÉÊ¥È¥Ã¥×£³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â·×14¤Î¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿åÁå¤ÎÂ¤·ÁÈþ¡¢¸÷¤È¹á¤ê¡¢²»¤Ç±é½Ð¤µ¤ì¤ë¶õ´Ö±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤òÍ¥²í¤Ë±Ë¤°¶âµû¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¤´´Õ¾Þ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Íµ¤ºîÉÊ¥È¥Ã¥×£³¤Ï¡¢²Æ¤Î´ë²èÅ¸³«ºÅ»þ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§6/29～9/26¡¡Áí¿ô¡§3,875Ì¾¡¡¢¨¤Ò¤È¤ê3ºîÉÊÁªÂòÀ©¡Ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/60756/159/resize/d60756-159-97e589317789be405d43-1.jpg ]¡ü¿Íµ¤ºîÉÊÂè£±°Ì¡¡¿·¶âµûÉÊÉ¾¡¡2,045É¼¡È¶âµû¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î´Õ¾Þ¤¬¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¡É¿åÌÌ¤Þ¤Ç´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¶âµû¤¿¤Á¤ò¡¢¾å¤«¤é´Õ¾Þ¤¹¤ëºîÉÊ¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï24´ð¤Î¿åÁå¤¬ÊÂ¤Ó¡¢24¼ïÎà¤Î¶âµû¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶âµû´Õ¾Þ¤¬¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¾¸Í»þÂåÅö»þ¤Ï¡¢¶âµû¤ò¾å¤«¤é´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡È¶âµû¤ò¾å¤«¤é¸«¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê´Õ¾ÞÊýË¡¤Ç¡¢¶âµû¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¶âµû¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿åÁå¤Î¤Ê¤«¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¹¥¤¤Ê°ìÉ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/60756/159/resize/d60756-159-d08fb7cb787bb8a50d61-2.jpg ]¡üÂè£²°Ì¡¡²Ö³¡²ÖÉñ¡¡1,386É¼¡ÈÌµ¿ô¤Î²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¡É2024Ç¯²Æ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤«¤éÅ¸¼¨¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î¿·ºî¡£¿åÁåºîÉÊ¡È²Ö³¡¡É¤¬ÊÂ¤Ö¶õ´Ö¤òÍÍ¡¹¤Ê²Ö¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´ÖºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¾å¤«¤é²Ö¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ÊË×Æþ¶õ´Ö¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¡¢±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶âµû¡ß²Ö¤ÎÍ¥Èþ¤ÊºîÉÊ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/60756/159/resize/d60756-159-dc8b79103f7bb97855c6-3.jpg ]¡üÂè£³°Ì¡¡¶âµû¤Î²óÏ¡¡981É¼¡ÈÀº×û¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤¬¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¡É»û¼Ò·úÃÛ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë²óÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö·¿¤ÎºîÉÊ¡£¶âµû¤¬±Ë¤°Ãì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¶õ´Ö¤Î¸«¤¨Êý¤¬½Ö´Ö¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½©¤Î´ë²èÅ¸¤Ï11·î27Æü¤Þ¤Ç¡ª¡Ö¶âµû±Ë¤°¸¸ÁÛ½©Ìë¡×[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/60756/159/resize/d60756-159-213a0622ced80169ff1e-4.png ]¥¨¥â¤¤½©¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î±Ç¤¨¶õ´Ö¡ªº£Ç¯¤Ï¿Íµ¤¤ÎÄóÅô¥ê¥¦¥à¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥ó¥¿¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢Í©¸¼¤ÎÈþ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ä¹ÈÍÕ¡¢Èà´ß²Ö¤Ê¤É¤Î½©¤Î²Ö¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬½©¿§¤Î¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡·Ý½Ñ¤Î½©¤¬ÅþÍè¡ªÅìµþ¤Î¥¢ー¥È½ä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¸¸ÁÛ¡¢¶âµû¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£½©¤Î´ë²èÅ¸¡Ö¶âµû±Ë¤°¸¸ÁÛ½©Ìë¡×11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç Åß¤Î´ë²èÅ¸¡¡11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë³«»ÏÍ½Äê»ÜÀß³µÍ×»ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¥¢ー¥È¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û GINZA ¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§ART AQUARIUM MUSEUM GINZA¡ËÆþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡WEB¥Á¥±¥Ã¥È 2,500±ß¡¡https://ticket.artaquarium.jp/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅöÆü·ô 2,700±ß¡ÊÅöÆü·ô¤Ï¶äºÂ»°±Û¿·´Û9³¬¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡Ë½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¶äºÂ»°±Û¿·´Û8³¬¡ÊÆþ¸ý¤Ï9³¬¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-6-16¡Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦´Ý¤ÎÆâÀþ¡¦ÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¶äºÂ±Ø¡×Ä¾·ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¡Ö¶äºÂ°ìÃúÌÜ±Ø¡×¡Ê9ÈÖ½Ð¸ý¡Ë¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡ÖÅì¶äºÂ±Ø¡×¶äºÂ±ØÊýÌÌÃÏ²¼ÄÌÏ©·ÐÍ³ÅÌÊâ2Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦JR¡ÖÍ³ÚÄ®±Ø¡×¡ÊÃæ±û¸ý¡¦¶äºÂ¸ý¡Ë¤è¤êÅÌÊâ9Ê¬ ±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡10¡§00～19¡§00¡ÊÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ËºÇ½ªÆþ¾ì¼õÉÕ 18¡§00µÙ´ÛÆü¡¡¡¡¡¡¶äºÂ»°±Û¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë¡Ê²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù¤Ë¤è¤êÉÔÄê´ü¤ÇµÙ´Û¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¸ø¼°HP¡¡¡¡ http://artaquarium.jp/¸ø¼°SNS¡¡¡¡Instagram¡¡https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TikTok¡¡¡¡ https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Facebook¡¡ https://www.facebook.com/artaquariumofficial¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://twitter.com/artaquarium_jp¤´Ãí°Õ»ö¹à¡¡¥Ù¥Óー¥«ー¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª²ÙÊªÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«ー¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKiranah Resort´ë²è¡¦À©ºî¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAmuseum Parks±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAmuseum Parks¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¡¡¶äºÂ»°±Û