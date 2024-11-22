2025Ç¯01·î17Æü(¶â)¡¡AndTech¡¡WEB¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Î³«È¯¤È¹â¶þÀÞÎ¨ºàÎÁ¤Ø¤Î±þÍÑ¡×Zoom¥»¥ß¥Êー¹ÖºÂ¤ò³«¹ÖÍ½Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ«»³¡¡ÀµÉ×¡¢°Ê²¼ AndTech¡Ë¤Ï¡¢R&D³«È¯»Ù±ç¸þ¤±Zoom¹ÖºÂ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºòº£¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ëÍµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤Î¹Ö»Õ¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÍµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ ¡×¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ª¥¦·Ï¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î³«È¯¤È¹â¶þÀÞÎ¨¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡ª
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢2025Ç¯01·î17Æü³«¹Ö¤òÍ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://andtech.co.jp/seminars/1efa1630-7475-6f70-a177-064fb9a95405
LiveÇÛ¿®¡¦WEB¥»¥ß¥Êー¹Ö½¬²ñ¡¡³µÍ×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¥Æー¥Þ¡§¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Î³«È¯¤È¹â¶þÀÞÎ¨ºàÎÁ¤Ø¤Î±þÍÑ
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯01·î17Æü(¶â) 13:00-17:00
»² ²Ã Èñ¡§45,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ ÅÅ»Ò¤Ë¤Æ»ñÎÁÇÛÉÛÍ½Äê
U¡¡R¡¡L ¡§https://andtech.co.jp/seminars/1efa1630-7475-6f70-a177-064fb9a95405
WEBÇÛ¿®·Á¼°¡§Zoom¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢URL¤òÁ÷ÉÕ¡Ë
¥»¥ß¥Êー¹Ö½¬²ñÆâÍÆ¹½À®
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¡ー¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¹Ö»Õー
µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¡¡ ¿·ÁÇºà¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü / ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡ ¾¾Àî¡¡¸øÍÎ¡¡»á
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ëÃÎ¼±¤ä²ò·è¤Ç¤¤ëµ»½Ñ²ÝÂê
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Î´ðÁÃ¡¢¹çÀ®ÊýË¡
¹â¶þÀÞÎ¨¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó¤Î³èÍÑË¡¡¢¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶µ»½Ñ¤È±þÍÑ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¼õ¹Ö·Á¼°
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¡WEB²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖLiveÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¡²½³Ø¡¢ÁÇºà¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¿©ÉÊÊñÁõ¡¢·úºà¤Ê¤É¡¢
¡¡Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎR&D¤òÃ´¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤ò¤½¤í¤¨¡¢¡Öµ»½Ñ¹Ö½¬²ñ¡¦¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ö¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡×¡Ö½ÐÈÇ¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÇÉ¸¯¡×
¡¡¡Ö»Ô¾ìÆ°¸þÄ´ºº¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö»ö¶È³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢´õË¾¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¡¦»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡https://andtech.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡µ»½Ñ¹Ö½¬²ñ°ìÍ÷
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¤Î£×£Å£Â¹ÖºÂ¥»¥ß¥Êー¤òËè·îÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/seminars/search
¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡½ñÀÒ°ìÍ÷
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢½ñÀÒ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/books
¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
·Ð¸³¼ÂÀÓËÉÙ¤ÊÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/business-consulting
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡¹ÊóPRÃ´Åö ÀÄÌÚ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr¡üandtech.co.jp¡Ê¡ü¤ò@¤ËÊÑ¹¹¤·¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
²¼µ¥×¥í¥°¥é¥àÁ´¹àÌÜ¡Ê¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ú¹Ö±é¼ç»Ý¡Û
¢¨¸½ºß¡¢¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ËºÇ¿·¤Î¤´¹Ö±é¼ç»Ý¤ò¤´ºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¼¡Âè¡¢ËÜ¥Úー¥¸¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Ï¡¢Ìµµ¡Êª¤òÍµ¡¥Ý¥ê¥ÞーÃæ¤Ë¥Ê¥Î¥áー¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¿·ÁÇºà¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸÷³Ø¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹â¶þÀÞÎ¨ºàÎÁ¤Ï¡¢¥¤¥ª¥¦²½¹çÊª¡¢¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¢¤ò¥Ý¥ê¥Þー¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÏÀ®¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤ó¤ÀÍµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ª¥¦·Ï¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò¡¢¥Á¥¿¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î³«È¯¤È¹â¶þÀÞÎ¨¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¢¨¸½ºß¡¢¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ËºÇ¿·¤Î¤´¹Ö±é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¼¡Âè¡¢ËÜ¥Úー¥¸¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Î´ðÁÃ
¡¡1-1 Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1-2 Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Î¹çÀ®ÊýË¡
2.¥Á¥ªー¥ë´ð´ÞÍ¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¡¡2-1 ¥Á¥ªー¥ë´ð´ÞÍ¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó¤Î¹çÀ®¤ÈÆÃÄ§
¡¡2-2 ¹â¶þÀÞÎ¨¥½¥Õ¥È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤È±þÍÑ
¡¡2-3 ¼«¸Ê½¤ÉüºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À
3.¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¤ÈÍµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ø¤Î±þÍÑ
¡¡3-1 ¥Óー¥º¥ß¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¤ÎÆÃÄ§¤È²ÝÂê
¡¡3-2 ¥Ç¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥È·¿¥·¥é¥ó¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°ºÞ¤Ë¤è¤ë¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¤È±þÍÑ
¡¡3-3 »ÀÌµ¿åÊª¤Ë¤è¤ë¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¤È±þÍÑ
4.¥Á¥¿¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶¤ÈÍµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ø¤Î±þÍÑ
¡¡4-1 ½Å¹çÀ¥Á¥¿¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¹çÀ®
¡¡4-2 ¥Á¥¿¥Ë¥¢¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¸÷²Í¶¶ÇöËì¤Ø¤Î±þÍÑ
5.¹â¶þÀÞÎ¨Íµ¡Ìµµ¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºàÎÁ¤Î¤Þ¤È¤á
¡Ú¼Áµ¿±þÅú¡Û
¡Ú¹Ö±é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¹â¶þÀÞÎ¨¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥·¥ë¥»¥¹¥¥ª¥¥µ¥ó¤Î³èÍÑË¡¡¢¥Ê¥ÎÎ³»ÒÊ¬»¶µ»½Ñ¤È±þÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ö±é¼Ô¤ÎºÇ¶á¤Î¸¦µæ»öÎã¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å