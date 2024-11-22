ZEROTOKYO¤Î´ÇÈÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSOUNDGATE¡ÙÂçËºÇ¯²ñ¤ò³«ºÅ¡ª

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- EVENT INFO
2024.12.21(ÅÚ) SOUNDGATE ÂçËºÇ¯²ñ
OPEN 23:00
HP : https://zerotokyo.jp/event/soundgate-daibounenkai1221/
DOOR : \4,000-
FASTPASS TICKET : \3,500- (Í¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à)
¡ÚZAIKO¡Ûhttps://zerotokyo.zaiko.io/e/soundgate-daibounenkai1221
¡ÚZ HALL¡Û
ÀÐÌîÂîµå / ÂçÂô¿°ì / º½¸¶ÎÉÆÁ / DJ EMMA / Chrumi B2B Ririko
VJ¡§H2KGRAPHICS
¡ÚBOX¡Û
Gohlem / Kazuki Sasaki B2B Shuta / ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Á¥ç¥³¥ê¥Ã¥Ä / maikoo / Lina Ogata / cicori / Kotti / NOIA / Minoru
¡ÚENTER¡Û
- Presented by Riggin¡Ç Dragon -
Kan Takagi / ¶äºÂ¤¿¤±Æâ (DJ FUMIYA¡ÚRIP SLYME¡Û,SU) / K.Motoyoshi(R) / Rio (Homie Homicide) / GEN(INCLUSIVE)