¥Ûー¥à¥³¥ó¥Ó¥Ë(R)¡Ö£Ä£Ã£Í¥Ë¥³¥Ã¥ÈÈþ¿¼Å¹¡×³«Å¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Á´¹ñ¤Ç¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë£Ä£Ã£Í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó£Ã£Ï£Ï¡§ÀÐ¹õÌ÷µ¬¡Ë¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ä£Ã£Í¥Ë¥³¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶±ÑÉÒ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ûー¥à¥³¥ó¥Ó¥Ë(R)¡Ö£Ä£Ã£Í¥Ë¥³¥Ã¥ÈÈþ¿¼Å¹¡×¡ÊËÌ³¤Æ»ÃæÀî·´¡Ë¤ò¡¢11·î22 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ä£Ã£Í¥Ë¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢À¸³èÍÑÉÊ¡¦£Ä£É£ÙÍÑÉÊ¡¦¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨ ¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Å¹ÊÞ¤òËÌÆ»Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦´ØÅìÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î½ÐÅ¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç72Å¹ÊÞÌÜ¡¢£Ä£Ã£Í¥Ë¥³¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï113Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢£Ä£Ã£Í¥Ë¥³¥Ã¥ÈÈþ¿¼Å¹¤Ç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¤Þ¤Á¤ËÂç¤¤ÊÊØÍø¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤¯»È¤¦Æ»¶ñ¤ä»ñºà¡¢µ¨Àá¤Î¾¦ÉÊ¡¢°áÎÁ¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¢²È¶ñ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤âÂ·¤¦ÊØÍø¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤Î¤¢¤ë£Ä£Ã£Í¤ÎÂç·¿Å¹Åù¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
£±¡¥Å¹ Ì¾ £Ä£Ã£Í ¥Ë¥³¥Ã¥ÈÈþ¿¼ Å¹
£²¡¥½ê ºß ÃÏ ËÌ³¤Æ»ÃæÀî·´Èþ¿¼Ä®»úÈþ¿¼ 263 ÈÖÃÏ 4
£³¡¥Ï¢ Íí Àè TEL 0 1 65 62 1800 FAX 01 65 62 1801
£´¡¥Å¹ÊÞÌÌÀÑ Ìó 300 ÄÚ
£µ¡¥¼è°·ÉÊÌÜ : ²ÈÄíÍÑÉÊ¡¦ ¿©ÎÁÉÊ¡¦ ¥Ú¥Ã¥È¡¦±à·Ý¡¦¹©¶ñ¡¦¶âÊª¡¦°áÎÁ Åù
£¶¡¥Ãó¼ÖÂæ¿ô : 25 Âæ
£·¡¥³« Å¹ Æü 20 24 Ç¯ 11 ·î 22 Æü¡Ê¶â
£¸¡¥Å¹ Ä¹ Ì¾ ÃÝ¥±¸¶ ¸÷¡Ê¥¿¥±¥¬¥Ï¥é ¥Ò¥«¥ë¡Ë
£¹¡¥±Ä¶È»þ´Ö ¸áÁ° 9 »þ 00 Ê¬ ¸á¸å 8 »þ 00 Ê¬¡Ê 1 ·î 1 Æü¡¢ 1 ·î 2 Æü ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨¡Ö¥Ûー¥à¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Ï£Ä£Ã£Í³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£