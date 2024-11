タワーレコード株式会社NO MUSIC, NO LIFE._REDLINE DREAM BAND

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、12月に幕張メッセで開催されるイベントREDLINE FINALをきっかけに結成されたREDLINE DREAM BANDから18名(参加メンバーは次頁参照)が登場。このポスターは、11月29日(金)より、全国のタワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で順次掲示します。

REDLINEは2010年に始動したライブイベント。2013年には恵比寿リキッドルームでの10days開催、2014年zepp tour、2019年の10周年を記念した公演は幕張メッセで行うロックフェスとしては異例の即日完売を記録し、その際には出演者全員がステージに集合しNMNLポスターの制作も行われています。

そして今年も15周年&REDLINE FINALとして本イベントが開催されます。ジャンルの枠を超えこれまでも数多くのイベントを開催、今や現在のライブシーンをけん引するまでに成長したREDLINE。そのFINALを記念してSiMのMAHを中心に、ラウドロック、パンク、メロディクシーンを支えてきた第一線のバンドたちが集結、REDLINE DREAM BANDとしてオリジナル楽曲を制作、イベント前日の12月6日(金)に配信されることも決定しました。

さらに今回この楽曲をイベント当日2日間会場限定・枚数限定で、今年発生した能登の震災・大雨被害支援を目的にタワーレコードと共同でCD化し販売することも決定。売上金は、一部費用を除き全額が能登の支援のために日本赤十字社に寄付されます。

I Know I’ll see you again

So I won’t call it the end.

また集まれるとわかっているから

俺はこれを「終わり」とは呼ばない

(REDLINE ALL THE FINAL 2024)

「NO MUSIC, NO LIFE.」サイト

https://nomusicnolife.jp/

■会場限定チャリティ作品概要

アーティスト:REDLINE DREAM BAND

タイトル:REDLINE

配信日:2024年12月6日(金)

販売会場:2024年12月7日(土)、8日(日)

幕張メッセREDLINE FINAL会場

TOWER RECORDSブースにて販売します

※お一人様2枚までの購入とさせていただきます。

価格:1,000円(税込)

REDLINE DREAM BAND『REDLINE』

■会場特典

2024年12月7日(土)、8日(日)に幕張メッセで開催されるREDLINE ALL THE FINAL会場内TOWER RECORDSブースでREDLINE DRAM BANDのCDをご購入の方に「NO MUSIC, NO LIFE.」、能登支援デザインのポストカードを差し上げます。

<ポスター参加アーティスト> ※順不同

MAH from SiM

JESSE from The BONEZ / RIZE

Kj from Dragon Ash / The Ravens

Jean ken Johnny from MAN WITH A MISSION

Masato from coldrain

AG from NOISEMAKER

Kenta Koie from Crossfaith

N∀OKI from ROTTENGRAFFTY

NOBUYA from ROTTENGRAFFTY

KAITO from Paledusk

Jose from TOTALFAT

笠原健太郎 from Northern19

Joey from EGG BRAIN

Suga from dustbox

GEN from 04 Limited Sazabys

DAIDAI from Paledusk

YD from Crystal Lake

CHIYO from SPARK!!SOUND!!SHOW!!

REDLINE DREAM BANDから参加の18名