¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥Ý¥¹¥¿ー°Õ¸«¹­¹ð¥·¥êー¥ºREDLINE DREAM BANDÅÐ¾ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò

NO MUSIC, NO LIFE._REDLINE DREAM BAND

¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×°Õ¸«¹­¹ð¥·¥êー¥ººÇ¿·ÈÇ¤Ë¡¢12·î¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈREDLINE FINAL¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿REDLINE DREAM BAND¤«¤é18Ì¾¡Ê»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Ï¼¡ÊÇ»²¾È¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢11·î29Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ª¤è¤ÓTOWER RECORDS miniÁ´Å¹¤Ç½ç¼¡·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£


REDLINE¤Ï2010Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï·ÃÈæ¼÷¥ê¥­¥Ã¥É¥ëー¥à¤Ç¤Î10days³«ºÅ¡¢2014Ç¯zepp tour¡¢2019Ç¯¤Î10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤¦¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂ¨Æü´°Çä¤òµ­Ï¿¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë½¸¹ç¤·NMNL¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÀ©ºî¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â15¼þÇ¯&REDLINE FINAL¤È¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢º£¤ä¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿REDLINE¡£¤½¤ÎFINAL¤òµ­Ç°¤·¤ÆSiM¤ÎMAH¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¯¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿Âè°ìÀþ¤Î¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡¢REDLINE DREAM BAND¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤µ¤é¤Ëº£²ó¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü2Æü´Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¡¦Ëç¿ô¸ÂÄê¤Ç¡¢º£Ç¯È¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐ¤Î¿ÌºÒ¡¦Âç±«Èï³²»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤È¶¦Æ±¤ÇCD²½¤·ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£Çä¾å¶â¤Ï¡¢°ìÉôÈñÍÑ¤ò½ü¤­Á´³Û¤¬Ç½ÅÐ¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



I Know I¡Çll see you again


So I won¡Çt call it the end.



¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é


²¶¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤



¡ÊREDLINE ALL THE FINAL 2024¡Ë





¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥µ¥¤¥È¡¡¡¡


https://nomusicnolife.jp/






¢£²ñ¾ì¸ÂÄê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ºîÉÊ³µÍ×


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§REDLINE DREAM BAND


¥¿¥¤¥È¥ë¡§REDLINE


ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë


ÈÎÇä²ñ¾ì¡§2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)¡¢8Æü(Æü)


ËëÄ¥¥á¥Ã¥»REDLINE FINAL²ñ¾ì


TOWER RECORDS¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹


¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


²Á³Ê¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)





REDLINE DREAM BAND¡ØREDLINE¡Ù

¢£²ñ¾ìÆÃÅµ


2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)¡¢8Æü(Æü)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëREDLINE ALL THE FINAL²ñ¾ìÆâTOWER RECORDS¥Öー¥¹¤ÇREDLINE DRAM BAND¤ÎCD¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¡¢Ç½ÅÐ»Ù±ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£




¡ã¥Ý¥¹¥¿ー»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È>¡¡¢¨½çÉÔÆ±


MAH from SiM


JESSE from The BONEZ / RIZE


Kj from Dragon Ash / The Ravens


Jean ken Johnny from MAN WITH A MISSION


Masato from coldrain


AG from NOISEMAKER


Kenta Koie from Crossfaith


N¢ÏOKI from ROTTENGRAFFTY


NOBUYA from ROTTENGRAFFTY


KAITO from Paledusk


Jose from TOTALFAT


³Þ¸¶·òÂÀÏº from Northern19


Joey from EGG BRAIN


Suga from dustbox


GEN from 04 Limited Sazabys


DAIDAI from Paledusk


YD from Crystal Lake


CHIYO from SPARK!!SOUND!!SHOW!!



REDLINE DREAM BAND¤«¤é»²²Ã¤Î18Ì¾