¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤Ï¥·¥ã¥Á¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¡ÊÄ´Û¸å¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¸«¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿¡¡¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/7398/1554/resize/d7398-1554-5a15653f18757cb452cd-0.png ]¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢ÊÄ´Û¸å¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó ¥ª¥ë¥«¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«Êü¤·¡¢¥·¥ã¥Á¤ò´Ö¶á¤ÇÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥½¥Æー¤òÅº¤¨¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥½ー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖÊ¼¸Ë¸©»ºµí¤Î¥íー¥¹¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÃ¢ÇÏ·Ü¤Î´Ý·Ü¥íー¥¹¥È¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤È¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤ò¹ë²÷¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶ñÂ¼Ñ¤Ê¤É¡¢ÎÁÍýÄ¹¼«Ëý¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌÓ³ª¤ä±ÀÃ°¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¤È¤é¤Õ¤°¡¢¡ÖÆù¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô°Ì¥Ø¥ì¤ò»È¤Ã¤¿Ã¸Ï©µí¤ÎßîÀ½¤Ê¤É¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Îµû²ðÎà¤äÊ¼¸Ë¸©»º¤Î¸·Áª¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡¦¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó ¥ª¥ë¥«¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¥à¡× ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§´ü ´Ö ¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë»þ ´Ö ¡§ÊÄ´Û¸å³ÆÆü18¡§00～20¡§00ÎÁ ¶â ¡§¡ã¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë13,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸6,500±ß¡¿ÍÄ»ù(4ºÐ～¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ)3,900±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¥ªー¥·¥ã¥ó¥¨¥ê¥¢¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë12,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸6,000±ß¡¿ÍÄ»ù(4ºÐ～¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ)3,600±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÎÁ¶â¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡¡¢¨3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁÈÎÇä³«»Ï¡§11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë12¡§00～ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.kobesuma-seaworld.jp/guide/event/3375/¢¨¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¿åÂ²´Û¤ÎÆþ´Û·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¿©»ö¤Î¤ßÉÔ²Ä¡Ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/7398/1554/resize/d7398-1554-7785f16a611a80865a17-1.png ]¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó ¥ª¥ë¥«¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¥à ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×½ÉÇñ´ü´Ö ¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨12·î26Æü(ÌÚ)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÆâ ÍÆ ¡¡ ¡§¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó ¥ª¥ë¥«¥¹¥¿¥Ç¥£¥¢¥à ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ãÄ«¡¦Í¼2¿©ÉÕ¡äÎÁ ¶â ¡§¥éー¥¸¥Ä¥¤¥ó¡¡3Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡¡£±Ì¾ÍÍ31,410±ß～¡¡¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þÈÎÇä³«»Ï ¡§11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§00～ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://www.kobesuma-seaworld.jp/hotel/special-news/christmasdinner2024/¡ã¤´½ÉÇñÆÃÅµ¡ä¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥ÉÆþ´ÛÌµÎÁ¡Ê¤´ÅþÃåÆü¿åÂ²´Û³«´Û～¤´½ÐÈ¯Æü¿åÂ²´ÛÊÄ´Û¤Þ¤ÇÆþ´Û²ÄÇ½¡Ë¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×½ÉÇñ´ü´Ö¡¡ ¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨12·î26Æü(ÌÚ)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÆâ ÍÆ ¡¡ ¡¡ ¡§¥·¥§¥Õ¤¬Â£¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー¥×¥é¥ó¡ãÄ«¡¦Í¼2¿©ÉÕ¡äÎÁ ¶â ¡¡¡¡ ¡§¥·ー¥ïー¥ë¥É¥¢¥¯¥¢ 3Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡¡£±Ì¾ÍÍ61,200±ß～¡¡¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥×¥ì¥ß¥¢¥¥ó¥°¥¢¥¯¥¢¡¡2Ì¾ÍÍ1¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡¡£±Ì¾ÍÍ59,760±ß～¡¡¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þÈÎÇä³«»Ï¡¡ ¡§ÈÎÇäÃæÈÎÇä¥µ¥¤¥È ¡§https://www.kobesuma-seaworld.jp/hotel/special-news/christmasdinner2024/ ¡ã¤´½ÉÇñÆÃÅµ¡ä¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥ÉÆþ´ÛÌµÎÁ¡Ê¤´ÅþÃåÆü¿åÂ²´Û³«´Û～¤´½ÐÈ¯Æü¿åÂ²´ÛÊÄ´Û¤Þ¤ÇÆþ´Û²ÄÇ½¡Ë¡ã¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡ä¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ê¥°¥é¥¹¡Ë¡¦ÌÓ³ª¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È»ÅÎ©¤ÆÀ»Ìë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¦¥é¥ë¥É¤òÅ»¤Ã¤¿Ã¸Ï©»°Ç¯¤È¤é¤Õ¤°¡¦ÅÆ¤È¥Õ¥©¥ï¥°¥é¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¡¦Ãö¤Û¤ÛÆù¤Î¥³¥ó¥½¥á¡¦¥ª¥Þー¥ë¥¨¥Ó¤È¥È¥ê¥å¥Õ¡¡±ÀÃ°¤Î¥¢¥á¥ê¥±ー¥Ì¡¦Ã¸Ï©µí¥Ø¥ì¤Î½Ö´ÖßîÀ½¡¦çõ¡¡¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¡ã¤ª»ÒÍÍ¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡ä¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ªー¥É¥Ö¥ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¦¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡¦¥ª¥Þー¥ë¥¨¥Ó¤Î¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë¡¦¹üÉÕ¤±üÃ°ÇÈ·Ü¤Î¥íー¥¹¥È¡¦´Ý°¦¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/7398/1554/resize/d7398-1554-8eb9e11bd2d1434b86f1-2.png ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/7398/1554/resize/d7398-1554-83a42de5929e122ce8e1-3.png ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/7398/1554/resize/d7398-1554-bf52a4bfa32651bfd545-4.png ]¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅªÍÎ¼°¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ËÌ¤Î·ÞÉÐ´Û¡¦»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¡¢Áí¹ç³¤ÍÎ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î»ÜÀß±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¼õÂ÷»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ2-3-4¡¡S-GATEÂç¼êÄ®ËÌ5FÁÏÎ©¡§1958Ç¯8·î27Æü»ñËÜ¶â¡§1²¯±ßÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æ ¹¬ÍºTEL¡§03-5209-4121¡ÊÂåÉ½¡ËURL¡§https://www.granvista.co.jp/Facebook¡§https://www.facebook.com/granvista.co.jpX¡§https://x.com/granvistaTWInstagram¡§https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/7398/1554/resize/d7398-1554-5ca9c5c58ad8e3630cd1-6.jpg ]¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥·¥ã¥Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥·¥ã¥Á¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥·¥ã¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶µ°é¥¾ー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¡ÖEducation¡Ê¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÈÍ·¤Ó¡ÖEntertainment¡Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¿åÂ²´Û¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Î¥°¥ëー¥×»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Ì¾¾Î¡§¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É½êºßÃÏ¡§¢©654-0049 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¼ãµÜÄ®1ÃúÌÜ3-5ÁÏÎ©¡§2024Ç¯6·î1ÆüµÙ´ÛÆü¡§ÉÔÄêµÙ±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～18¡§00¡¡¢¨»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¢¤êTEL¡§078-731-7301URL¡§https://www.kobesuma-seaworld.jp/X¡§https://x.com/Kobe_SumaSeaInstagram¡§https://www.instagram.com/kobe_sumasea/