¡Ö¥ì¥´(R)¥¹¥Ôー¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ö¥ì¥´(R)¥·¥Æ¥£¡×¡Ö¥ì¥´(R)¥Ç¥å¥×¥í¡×¡Ö¥ì¥´(R)¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¡×¤«¤é¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é 1(R)»²ÀïÁ´10¥Áー¥à¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯Çä 2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï

レゴジャパン株式会社

レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、レゴグループと「Formula 1(R)(フォーミュラ 1(R))」との複数年にわたるパートナーシップの始まりとして、2025年から販売開始となる新しいコラボレーション製品のラインアップを発表します。これらの製品は、2025年11月21日(木)より開催される「FIA-F1世界選手権ラスベガス・グランプリ2024」にて初お披露目し、「レゴ(R)シティ」シリーズと「レゴ(R)デュプロ」シリーズの製品は2025年1月1日(水)から、「レゴ(R)スピードチャンピオン」シリーズは2025年3月1日(土)から、「レゴ(R)コレクターズ」は6月1日(日)から販売予定です。なお、これらの製品は、全国のレゴ(R)製品取り扱い店、オンライン店舗(※取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください)にて発売予定、先行予約等に関する詳細は、公式ホームページ、オフィシャルSNS等にて今後発信する予定です。

2025年からは、両ブランドのファンに対し、製品展開だけでなく、デジタルプラットフォームやグランプリ(TM)ウィークエンド中の参加型ファンゾーンを通じて、さまざまなコンテンツや体験を提供する予定です。

<レゴグループ クリエイティブ リード:ダニエル・ミーハン(Daniel Meehan)のコメント>

2025年に登場する素晴らしい製品ラインアップをついに発表できることを嬉しく思います。これらの製品がF1とレゴグループのファンに対し、クリエイティブな遊びの時間を提供するとともに、好きなレースの瞬間を再現したり、新たなシーンを生み出したりすることを期待しています。

<レゴグループ チーフ・プロダクト&マーケティングオフィサー:ジュリア・ゴールディン(Julia Goldin)のコメント>

私たちは革新性や創造性、そして未来の世代を鼓舞するというレゴグループの理念を共有するブランドであるF1とパートナーシップを結ぶことを非常に嬉しく思います。ともに、年齢を問わずファンの好奇心をかき立て、エンジニアリングとスピードへの情熱を育む製品を創り出していきます。このコレクションは、F1の興奮とレゴグループの無限の遊びの可能性をユニークに組み合わせており、初めてF1に参戦する全10チームの製品を展開します。私たちの目標は、家族でレゴ(R)ブロックの組み立てを一緒に楽しみ、モータースポーツへの情熱を分かち合うことであり、すべての人にとって本当に特別な体験を提供することを目指しています。

<Formula 1(R) チーフ・コマーシャル・オフィサー:エミリー・プレイザー氏(Emily Prazer)のコメント>

F1とレゴグループによるパートナーシップの始まりとなる製品ラインアップを発表できることを誇りに思います。この素晴らしい製品ラインアップは、ピットストップやチームガレージ、車そのものまで、F1の世界の要素を精巧なディテールで再現しています。私達は、この特別なパートナーシップの実現に対するファンの興奮を分かち合い、ファンの皆さんが製品を楽しむ姿を待ちきれません。

■レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。

レゴジャパン公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official/

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/

レゴジャパン公式LINE:@lego_japan

製品ラインアップ:https://www.lego.com/ja-jp/themes

■Formula 1(R)について

1950年に開始されたフォーミュラ 1(R)レースは、世界で最も権威のあるモーターレース競技であると同時に、最も人気の高い毎年開催のスポーツシリーズです。フォーミュラワン・ワールド・チャンピオンシップ・リミテッドは、フォーミュラ 1(R)の一員であり、FIAフォーミュラワン・ワールド・チャンピオンシップ(TM)の独占的商業権を保有しています。 フォーミュラ 1(R)は、リバティメディアコーポレーション(NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK)の子会社であり、フォーミュラワン・グループの子会社連動株式は同社に帰属します。 SF1のロゴ、F1フォーミュラ 1のロゴ、フォーミュラ 1、F1、FIA フォーミュラワン・ワールド・チャンピオンシップ、グランプリ、パドッククラブ、関連マークは、フォーミュラ1グループの企業であるフォーミュラワン・ライセンシング BV の商標です。無断複写・複製・転載を禁じます。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

<本件に関する一般消費者からのお問い合わせ先>

レゴ(R)コンシューマーサービス

URL: www.LEGO.com/service