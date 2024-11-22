AI¤Ë¤è¤ë²èÁüÀ¸À®¤Ï¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ø¡ªºÇ¿·¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖStable Diffusion V3.5¡×¤ò¡ÖMaisonAI¡×¤Ë¿·¤¿¤ËÅëºÜ
³ô¼°²ñ¼ÒOpenFashion¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½:¾åÅÄ Å°¡¢°Ê²¼OpenFashion¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖMaison AI¡Ê¥á¥¾¥ó¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤Î²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖStable Diffusion V3.5¡×¤ò¥Äー¥ë¤ËÄÉ²ÃÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥æー¥¶ー¤ÏMaisonAI¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê²èÁüÀ¸À®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒOpenFashion¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈAI¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖMaison AI¡Ê¥á¥¾¥ó¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ê¸¾Ï¡¦²èÁüÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¢Éþ¾þÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç´û¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹âÀÇ½AI¥â¥Ç¥ë¡ÖStable Diffusion V3.5¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ
»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÌò³ä¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âAI¤Ë¤è¤ë²èÁüÀ¸À®µ»½Ñ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖMaisonAI¡×¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä³Ø¹»¤Ç²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç½ÀÆð¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢AI¤Ë¤è¤ë²èÁüÀ¸À®µ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢MaisonAI¤Ï¿·¤¿¤Ë²èÁüÀ¸À®¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÀÇ½AI¥â¥Ç¥ë¡ÖStable Diffusion V3.5¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Î¥â¥Ç¥ëÄÉ²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢µì¥â¥Ç¥ë¡ÖStable Diffusion 3.0¡×¤ÏÄó¶¡½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢MaisonAIÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë²èÁü¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡ÖAI¥Ç¥¶¥¤¥óµ¡Ç½¡×¤È¡¢¿¦¼ï¤äÌò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¡×¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡MaisonAI¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.¡ÖStable Diffusion V3.5¡×¤Ë¤è¤ë²èÁüÀ¸À®ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ê¤é¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÊª¤ÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼µ²èÁü¤Î¾å¤¬µì¥â¥Ç¥ë¡ÖStable Diffusion 3.0¡×¡¢²èÁü²¼¤¬¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖStable Diffusion V3.5¡×¤Ç¤¹¡£Èæ³Ó¤¹¤ë¤È¡ÖStable Diffusion V3.5¡Ê²¼²èÁü¡Ë¡×¤ÎÊý¤¬¡¢Â¤Î¸þ¤¤ä´ØÀá¤ÎÆ°¤¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å¡Ûµìver¡§Stable Diffusion 3.0¡¡¡Ú²¼¡Û¿·ver¡§Stable Diffusion V3.5
¤µ¤é¤ËÉþ¤ÎÁÇºà´¶¤ä´é¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¤è¤êË¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ó¶á´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¹½¿Þ¤Ç¤â¡¢´é¤Î¥Ñー¥Ä¤¬Àµ³Î¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å¡Ûµìver¡§Stable Diffusion 3.0¡¡¡Ú²¼¡Û¿·ver¡§Stable Diffusion V3.5
£².¡ÖAI¥Ç¥¶¥¤¥óµ¡Ç½¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¹½Â¤²½
AI¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡Ê¢¨¡ËÆâ¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤¬¤è¤ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ä¤¹¤¯¡¢AI¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹½Â¤²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨AI¥Ç¥¶¥¤¥óÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²èÁü»öÎã¤È¡¢¤½¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òµºÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹
¡Ú²èÁüº¸¡§µì¥×¥í¥ó¥×¥È¡Û¾éÄ¹¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç²èÁü¤ÎÆÃÄ§¤¬Íý²ò¤·¤Å¤é¤¤
¡Ú²èÁü±¦¡§¿·¥×¥í¥ó¥×¥È¡ÛÍ×ÁÇÊÌ¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ
¿·¥×¥í¥ó¥×¥È¹½Â¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾åµ²èÁü¤Î¿·¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¤¢¤ë¡ÎÇØ·Ê¡Ï¤Î¹àÌÜ¤ò¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¤«¤é¡Ö³¹Ãæ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î²èÁüÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://maisonai.io/blogs/update/ver1-30)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¤¿34¼ï¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÉ²Ã
MaisonAI¤Ë¤Ï¡¢¿¦¼ï¤äÌò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¡×¤òÁ´Éô¤ÇÌó120¼ïÎàÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï³¤³°¸þ¤±»ö¶È¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢³¤³°¿Ê½Ð¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¹ñºÝËÇ°×¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ë34¼ïÎàÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ï¤³¤Á¤é(https://maisonai.io/blogs/guidebook/ai-agent-pro)
¡þ¿·ÄÉ²ÃAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/12284/table/155_1_8877de4816ef34754c93851be82ffff8.jpg ]
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î²èÁüÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¤ÎÅëºÜ¤«¤é¡¢AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄÉ²Ã¤Þ¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÀ¸À®AI¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇMaisonAI¤Î»È¤¤Êý¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¥â¡×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤½¤·¤ÆOpenFashion¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡ÖMaisonAI¡×¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¤Î³«È¯¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMaisonAI¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤âOpenFashion¼Ò¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ä²áµî¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://maisonai.io/blogs/update/ver1-30
¢£À¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖMaisonAI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦MaisonAI¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ê¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Ç30Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¼Â»ÜÃæ¡Ë
https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)
¡¦MaisonAI¥¬¥¤¥É¥Úー¥¸
¤è¤ê¾Ü¤·¤¤MaisonAI¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://maisonai.io/pages/guide
¡¦MaisonAI¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó
º£²ó¤ä²áµî¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://maisonai.io/blogs/update
¢£¡ÖMaison AI¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒOpenFashion¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖMaison AI¡Ê¥á¥¾¥ó¥¨ー¥¢¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Maison AI¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎChatGPT¥â¥Ç¥ëGPT-4o¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸À¸ìÍý²ò¤È²èÁü²òÀÏ¤ÎÎ¾Êý¤Ç¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¤ò´Þ¤àÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥Äー¥ë¥»¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢¶µ°éÍÑÅÓ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MaisonAI¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
£±.£´¤Ä¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¡§¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¥â¥Ç¥ë¤Ï¸½ºß4¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¡£ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².²èÁü²òÀÏ¡§²èÁü¤ÎÆâÍÆÀâÌÀ¤äÊ¸»úÇ§¼±¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±¤¬¼«Æ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¸úÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
£³.AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈPro¡§³ÆÀìÌç¿¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤Î¶ÈÌ³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£´.AI¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¸¾Ï¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒOpenFashion¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒOpenFashion
½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-1¥ïー¥ë¥ÉËÌÀÄ»³¥Ó¥ë12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO ¾åÅÄÅ°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»º¶È¤ÎAIX¡ÊAI¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
URL¡§https://jp.open-fashion.com/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÌÀ¤ÊÅÀÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://jp.open-fashion.com/pages/contact