¡ÚDIOR¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥á¥ó¥º¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£@¡ÉGQ MEN OF THE YEAR 2024¡É in PARIS
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥á¥ó¥º¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¡£
2024Ç¯11·î20Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÉGQ MEN OF THE YEAR 2024¡É ¥¢¥ïー¥É¤Ë¥¥à¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤Ã¤¿¥á¥ó¥º¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥Ã¥ー¡¦¥é¥Ö¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥É¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥ã¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¤¥à¥Ùー¥ë¡¢¥Î¥Ï¥à¡¦¥¨¥¸¥§¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) Getty
¥é¥Ã¥ー¡¦¥é¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯¥Õ¥©ー¥ë ¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¦ー¥ë¤È¥·¥ë¥¯¤Î¥·¥çー¥ë¥«¥éー¥¿¥¥·ー¥É¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥×¥êー¥Ä¥Î¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ë¥¯¥¿¥¥·ー¥É¥Ù¥ë¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó¥ô¥£¥ë¡×¥íー¥Õ¥¡ー¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Getty
¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥É¡¦¥µ¥ó¡á¥¸¥ã¥ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¦ー¥ë¤È¥·¥ë¥¯¤Î¥Ôー¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¥¿¥¥·ー¥É¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¥«¥éー¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ö¥íー¥Á¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«ー¥í¡×¥Àー¥Óー¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Getty
¥¸¥ã¥ó¡¦¥¤¥à¥Ùー¥ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¦ー¥ë¤È¥·¥ë¥¯¤Î¥Ôー¥¯¥É¥é¥Ú¥ë¥¿¥¥·ー¥É¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¥«¥éー¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ë¥¯¥Ü¥¦¥¿¥¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥ì¥¶ー¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥«ー¥í¡×¥Àー¥Óー¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Getty
¥Î¥Ï¥à¡¦¥¨¥¸¥§¤Ï¡¢2024Ç¯¥Õ¥©ー¥ë ¥á¥ó¥º¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¢¥¤¥³¥ó¥º¡×¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ö¥ëー¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÅ»¤¤¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¶ー¤Î¡ÖB33¡×¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷DIOR @KimJonesStudio #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://www.dior.com