¡Ú12/4(¿å)¡¡¥¦¥§¥Ó¥ÊーÅÐÃÅ¡Û¡Ö2025Ç¯¤³¤½¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¥ê¥Ôー¥¿ーÁý²Ã¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬～YouTube¹¹ð¡ß¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ß¥á¥ë¥Þ¥¬～¡×¤ËIMAGICA IRIS ÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA GROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹À¥ ½ÓÆóÏº¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢WEBÆ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤òÁí¹çÅª¤ËÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA IRIS(ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¬ËÜ ÆØ»Ë¤Ï¡¢12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ00Ê¬¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö2025Ç¯¤³¤½¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤ ¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¥ê¥Ôー¥¿ーÁý²Ã¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬～YouTube¹¹ð¡ß¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ß¥á¥ë¥Þ¥¬～¡×(¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Òmtc.)¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¥Úー¥¸ :
https://mat-c.com/archives/events/webinar-20241204-imagicairis
¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×¡¡
～¥¦¥§¥Ó¥Êー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è～
¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢YouTube¹¹ð¤ä¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³Æ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÆÃÀ¤äÁê¾è¸ú²Ì¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÜµÒ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó»Üºö¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤¬½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤ÊÇä¾å¸þ¾å¤òÄÉµá¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¥ê¥Ôー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ°éÀ®¤ä¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¥ê¥Ôー¥¿ーÁý²Ã¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ërayout³ô¼°²ñ¼Ò ±ÝËÜ»á¡¢CRM¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ³ô¼°²ñ¼Òmtc. ËÌÂ¼»á¡¢YouTube¹¹ð»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA IRIS º¬ËÜ¤Î3Ì¾¤¬¡¢2025Ç¯¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á
¡¦Web¤Ç¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦Æ°²è¹¹ð¤Î¸ú²Ì²þÁ±¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦LTV¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¾Ò²ð¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA IRIS
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º¬ËÜÆØ»Ë¡¡
¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦·à¾ì±Ç²è¡¦TVCM¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÔ½¸»Å¾å¤ò¥»ー¥ë¥¹¤È¤·¤ÆÃ´Åö¡£2015Ç¯¤ËÆ°²è¹¹ðÀ©ºî»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2019Ç¯¤Ë¥°¥ëー¥×Æâ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¹¹ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¦³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA IRIS¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
³«ºÅ³µÍ×¡¡
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö2025Ç¯¤³¤½¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¥ê¥Ôー¥¿ーÁý²Ã¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～YouTube¹¹ð¡ß¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ß¥á¥ë¥Þ¥¬～¡×
¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆü»þ¡§2024Ç¯12·î4Æü(¿å) 13:00～14:30
ÇÛ¿®ÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://mat-c.com/archives/events/webinar-20241204-imagicairis¡¡
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Òmtc.
³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA IRIS
Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅªÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë»ö¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¤Î¤³¤³¤í¤òÆ°¤«¤¹¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁüµ»½Ñ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA IRIS
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º¬ËÜ ÆØ»Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0022¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî»°ÃúÌÜ9ÈÖ7¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁü¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢³Æ¼ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅù¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¶ÈÌ³¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÅù¤òÍøÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¶È¡¢¹¹ðÂåÍý¶È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî
URL¡§https://www.imagica-iris.co.jp/
note¡§https://note.com/imagicairis
³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA GROUP
1935Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿·¤¿¤Ê¡È±ÇÁü¡É¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¡É¶Ã¤¤È´¶Æ°¡É¤òÍ¿¤¨¤ë±ÇÁü¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.
¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6879¡¡¥¤¥Þ¥¸¥«G¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ä¹À¥ ½ÓÆóÏº
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©105¡¾0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß°ìÃúÌÜ14ÈÖ2¹æ
¡¦ÁÏÎ©¡§1935Ç¯2·î18Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§33²¯6É´Ëü±ß
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢±ÇÁüÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢±ÇÁü¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÅù¤ò±Ä¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¤ÎÅý³ç
¡¦URL¡§https://www.imagicagroup.co.jp/
¡¦note¡§https://www.note.imagicagroup.co.jp/
¡¦X¡§https://twitter.com/IMAGICAGROUP