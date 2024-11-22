¡ÚPOWER¡î GEAR¡Û½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞÈ¯Çäµ­Ç°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º»³²¬ ÂÙÊåÅê¼ê¤ò·Þ¤¨12·î7(ÅÚ)¥Èー¥¯¥·¥çー¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê/¥À¥Ö¥ë¥¤ー¥°¥ë·ÃÈæ¼÷Å¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥Ñ¥ïー¥É¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò

POWER¡î GEAR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー»³²¬ÂÙÊåÁª¼ê(@yamaokataisuke__official)

¥Ñ¥ïー¥É¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ý»³¡¡¿·ÂÀÏº)¤Î¿·¶½°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ーPOWER¡î GEAR(¥Ñ¥ïー¥É¥®¥¢¡Ë¤Ï¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDouble Eagle ·ÃÈæ¼÷Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢POWER¡î GEAR(¥Ñ¥ïー¥É¥®¥¢)·ÀÌó¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º»³²¬ ÂÙÊå¡Ê¤ä¤Þ¤ª¤« ¤¿¤¤¤¹¤±)Åê¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞÈÎÇäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º »³²¬ ÂÙÊå Åê¼ê


À¥¸ÍÀ²²Ã ÍÍ(@setoharu_golf)

¡ÚÆü»þ¡Û


12·î7Æü(ÅÚ) 13:00～16:00


¡Ú¾ì½ê¡Û


¥À¥Ö¥ë¥¤ー¥°¥ë·ÃÈæ¼÷Å¹ ÆÃÀß²ñ¾ì


¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û


°ìÉô


13:00¡¡»³²¬Áª¼êÅê¼ê ¥Èー¥¯¥·¥çー


13:30 £²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ


ÆóÉô


14:30 »³²¬Áª¼êÅê¼ê ¥Èー¥¯¥·¥çー


15:00 £²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ



»Ê²ñ¡§¥´¥ë¥Õ¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¥¸ÍÀ²²Ã ÍÍ





¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡¦ÆÃÅµ¡Û


11·î29Æü(¶â)11¡§00 ～


Double Eagle ·ÃÈæ¼÷Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï



£±.POWER¡î GEAR¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¹ØÆþ¤Ç¡¢»³²¬ ÂÙÊå Åê¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤òÀèÃå30Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È



£².POWER¡î GEAR¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹+ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ£³Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¤­¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç»³²¬ ÂÙÊå Åê¼ê¥Èー¥¯¥·¥çーºÂÀÊ·ô+Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤òÀèÃå20Ì¾ÍÍ



£³.POWER¡î GEAR¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹+ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ5Ëü±ß¡ÊÀÇÈ´¤­¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç»³²¬ ÂÙÊå Åê¼ê¥Èー¥¯¥·¥çーºÂÀÊ·ô+¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥­»£±Æ¤òÀèÃå10Ì¾ÍÍ



OPA ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ PHOSTA/¥´ー¥ë¥É¡¡\27,500

OPA ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ PHOSTA/¥·¥ë¥Ðー¡¡\27,500


Double Eagle ·ÃÈæ¼÷Å¹

¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û


Double Eagle ·ÃÈæ¼÷Å¹



ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì£³ÃúÌÜ£¹－£±£¹


Vort·ÃÈæ¼÷ Maxim 1F


TEL¡§03-5464-3431



±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～20:00



¥¢¥¯¥»¥¹
JR¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö·ÃÈæ¼÷±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬



https://www.double-eagle-golf.com/pages/shop-list





POWER ¡î GEAR(¥Ñ¥ïー¥É¥É¥®¥¢)


Ìµ¸Â¤ÎÎÏ¡¢Ìµ¸Â¤Î·ò¹¯¤Ø


POWER¡ëGEAR¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ËÌµ¸Â¤Î·ò¹¯¤È³èÎÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë·ò¹¯¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼Á¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£



¥Ñ¥ïー¥É¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò


¢©106-0032¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ2ÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ


TEL ¡§03-6427-1620 ¡¡FAX ¡§03-6427-1620



¥ª¥ó¥é¥ó¥¹¥È¥¢


https://powered-gear.com/


YouTube


https://www.youtube.com/@powered_gear_official


Instagram


https://www.instagram.com/powered_gear_official/