¥·¥êー¥ºÎß·×500ËüÉôÆÍÇË! ¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù6´¬¤¬2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä³«»Ï

スターツ出版株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-7c30906862c400fca518-0.jpg ]『鬼の花嫁 6』作画:富樫じゅん 原作:クレハ、726円(本体:660円+税)、ISDN 978-4-8137-6377-2【ストーリー】人間とあやかしが共生する日本。あやかしの頂点に立つ鬼、鬼龍院玲夜の花嫁となった平凡な高校生・柚子。家族にないがしろにされながら育ってきた柚子の人生は、玲夜との出会いで大きく動き出す。【6巻あらすじ】「お前を独占するのは 俺だけでいい」 人間との親睦パーティーに出席した柚子と玲夜。 そこで玲夜は、玲夜を敵視する 陰陽師・津守幸之助と再会し、 警戒心を強める。 一方、玲夜に想いを寄せる蛇の花嫁・梓は、 柚子が玲夜の花嫁だと知り、 嫉妬心を燃え上がらせる。 それを知った津守は梓に目を付け――? 津守に唆された梓は柚子を呼び出す。 柚子は無理やり車に乗せられ、 連れ去られてしまい――!? 大ヒット和風あやかしシンデレラストーリー、待望の第六巻!!【POP UP SHOP開催】【「鬼の花嫁」新商品】グッズ販売を実施します『鬼の花嫁』コミックス6巻に合わせて、2つのPOPUPSHOPを開催いたします。1.紀伊國屋書店新宿本店 POP UP SHOP ※期間:2024年11月22日(金)~12月8日(日)詳細:https://novema.jp/article/starts/oninohanayome/goods202409k2.TSUTAYA POP UP SHOP ※期間: 2024年11月22日(金)~詳細:https://novema.jp/article/starts/oninohanayome/goods202409t※開催書店の情報はサイトをご確認ください※各店舗在庫には限りがございます。あらかじめご了承下さい。◆特典イメージ[画像2: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-a5adc7c8c976eb062111-10.png ]◆グッズ新商品(一例)[画像3: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-ebeaab0b78d5010eaea0-10.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-496d91a2823d90372396-10.png ]◆紀伊國屋書店新宿本店 POP UP SHOPグッズ新商品のみを2,200円(税込)お買い上げごとに、ポストカード(全2種)をランダムで1枚プレゼント!◆TSUTAYA POP UP SHOP新規描き下ろしを使用したグッズをはじめ、魅力的な新作アイテムが盛り沢山! また、対象商品2,200円(税込)ご購入ごとにノベルティポストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼント。◆特典イメージ[画像5: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-bbcdc0d39cba99279e6b-0.png ]◆グッズ新商品(一例)[画像6: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-b334c1822b635f1d4a0b-0.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-d0fbc95d390df47a2d21-0.png ]【書店特典情報】◆特典情報 https://www.no-ichigo.jp/article/starts/oninohanayome/topics202411『鬼の花嫁』小説・コミックス6巻をご購入いただいた方にプレゼント!各書店にて様々な特典をご用意しています。実施店舗は以下をご確認ください。初回限定特典のため、数量限定、無くなり次第終了となります。特典の配布状況は各店舗によって異なる場合がございます。各書店、一部店舗を除きます。詳細は各店舗へお問い合せください。◆アクリルパネル付き書籍販売対象書籍とアクリルパネルをセット料金にてご購入いただけます。< 実施書店 > アニメイト[画像8: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-f5579488723e43aa4366-0.png ]◆カラーポストカード < 実施書店 > こみらの![画像9: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-ea3ac9b971e18f9ef17d-0.png ]◆アクリルコースター付き書籍販売対象書籍とアクリルコースターをセット料金にてご購入いただけます。 < 実施書店 > 書泉[画像10: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-31ddcb8822c502f1e79a-0.png ]◆カラースクエアポストカード < 実施書店 > TSUTAYA[画像11: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-7d3b6ca795809517e5fd-0.png ]◆豪華メタル&ホロ加工付きカード< 実施書店 > https://novema.jp/article/starts/oninohanayome/list-2024115巻発売の際実施した、『鬼の花嫁』キャラ総選挙で1~3位に選ばれたキャラを、富樫じゅん先生が描き下ろし!豪華メタル&ホロ加工付きのカード特典(※名刺サイズ・計3種)にして配布します! ※1冊ご購入につき1枚、ランダム配布を予定[画像12: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-b6d81d269c1b4075ab30-0.jpg ]※画像左から◆モノクロポストカード < 実施書店 > 未来屋書店◆モノクロポストカード < 実施書店 > アニメイト◆カラーA6ペーパー < 実施書店 > 書泉[画像13: https://prtimes.jp/i/607/1879/resize/d607-1879-aee7077953387f499119-0.jpg ]◆キャラ総選挙結果ページはこちらhttps://novema.jp/article/starts/oninohanayome/senkyoresult2024◆書店特典情報はこちらhttps://www.no-ichigo.jp/article/starts/oninohanayome/topics202411◆お問い合せ先:スターツ出版株式会社 広報担当 佐々木 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp