¡Ú¥»ー¥ë¡Û11·î22Æü¤è¤ê¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¡×¤¬³«ºÅ¡ªºÇÂç75¡óOFF¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÚÄ¹ Ä¾¿Í¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓPlayStation(R)Store¤Ë¤Æ¡Ô¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¡Õ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ô¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¡Õ¼Â»ÜÃæ¡ª
ËÜÆü11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¤Î¥²ー¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¥»ー¥ë¤ò¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈPlayStation(R)Store¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç·¿¥»ー¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡É¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥Ïー¥È¤«¤é3¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ë¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯
¢§¥»ー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥»ー¥ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.compileheart.com/dl/sale/
¥»ー¥ë´ü´Ö ¡§11·î22¡Ê¶â¡Ë00¡§00¡¡～¡¡12·î2Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢§ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
¡Ø¥¢ー¥¯¥ª¥Ö¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡Ù
¥»ー¥ë²Á³Ê ¡Ú75%OFF!!¡Û\1,760¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§\7,040 (ÀÇ¹þ)
ÂÐ±þµ¡¼ï PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)
¥¸¥ã¥ó¥ë ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
CERO ¡ÖB¡×¡Ê12ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.compileheart.com/aoa/
¸¢ÍøÉ½µ (C)COMPILE HEART
¢¡¥²ー¥àÆâÍÆ
¹ÓÇÑ¤·¤¿ÂçÃÏ¤ò¿ÍÎàÂ¸Â³¤Î´õË¾¤ò¤«¤±¤ÆÃµº÷¤¹¤ëRPG¡£
¸ÄÀ¤¢¤ëÃç´Ö¤äÁõÈ÷¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÀï½Ñ¤òÊÔ¤ß½Ð¤»¤ëÀïÎ¬Åª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡£
Ãµº÷¤ä¥Ð¥È¥ë¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ÇµòÅÀ¤ò¼«Í³¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢»ÜÀß¸ú²Ì¤ÇËÁ¸±¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇ¤â½¼¼Â¡£³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¼¡Âè¡£
¡Ø¥Õ¥§¥¢¥êー¥Õ¥§¥ó¥µー ¥¨¥Õ¡¡ADVENT DARK FORCE¡Ù¡Ø¥Õ¥§¥¢¥êー¥Õ¥§¥ó¥µー ¥¨¥Õ¡¡ADVENT DARK FORCE¡¡for Nintendo Switch¡Ù
¥»ー¥ë²Á³Ê¡¡PlayStation(R)4ÈÇ¡Ú60%OFF!!¡Û\2,640¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§\6,600 (ÀÇ¹þ)
Nintendo Switch(TM)ÈÇ¡Ú50%OFF!!¡Û\2,310¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§\4,620 (ÀÇ¹þ)
ÂÐ±þµ¡¼ï PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)
¥¸¥ã¥ó¥ë RPG
CERO ¡ÖC¡×¡Ê15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È PlayStation(R)4ÈÇ¡§https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/
Nintendo Switch(TM)ÈÇ¡§https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/switch/
¸¢ÍøÉ½µ (C)COMPILE HEART
¢¡¥²ー¥àÆâÍÆ
ÀÄÇ¯¥Õ¥¡¥ó¥°¤Ï¡¢½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¥Æ¥£¥¢¥é¤ò½õ¤±¤ë¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥°¤Ï¼Ù¿À¤È½÷¿À¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë――
¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬Ê¬´ô¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯Íí¤á¤¿Å¸³«¤ËÃíÌÜ¡ª
¡Ø°µÅÝÅªÍ·µº ¥à¥²¥ó¥½¥¦¥ë¥º£Ú¡Ù
¥»ー¥ë²Á³Ê ¡Ú30%OFF!!¡Û\3,696¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§\5,280 (ÀÇ¹þ)
ÂÐ±þµ¡¼ï Nintendo Switch(TM)
¥¸¥ã¥ó¥ë °µÅÝÅªRPG
CERO ¡ÖD¡×¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.compileheart.com/mugen/z/switch/
¸¢ÍøÉ½µ (C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART / Cocone Corporation
¢¡¥²ー¥àÆâÍÆ
2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø°µÅÝÅªÍ·µº ¥à¥²¥ó¥½¥¦¥ë¥ºZ¡Ù¤¬¡¢Nintendo Switch(TM)¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¥¥ã¥é¥á¥¤¥¯¤ä¡¢¤ä¤ê¤³¤ßÍ×ÁÇ¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊÔÀ®¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÃç´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò¤â¤Ä¼ç¿Í¸ø¤È¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤¿¡Ö°µÅÝÅª¡×¤Ç¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤ÊÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£