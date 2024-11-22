¡Ø TEKKEN WORLD TOUR 2024 POP UP PIZZA STAND ¡Ù ¡¡¡¡´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª¡ª
¡Ø TEKKEN WORLD TOUR 2024 POP UP PIZZA STAND ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥¶¤ä¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢Å´·ý°ì¿§¤ÎÁõ¾þ¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥é¥ó¥À¥à¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¡¢¡ÉÅ´·ý¡É¥·¥êー¥º30¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥È¥íー¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ä¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï ¡ÉTEKKEN 8¡É ¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¥³ー¥Êー¤â¡ª¡ª¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¡¡ØTEKKEN WORLD TOUR 2024 POP UP PIZZA STAND¡Ù
¡¡¡¡¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¤Þ¤Á¤¢¤ï¤»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ20-10 MIYASHITA PARK South 2F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MAP¡§https://maps.app.goo.gl/QpeCsfwDhti7Lbwc6
¡¡¡¡¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡2024Ç¯11·î22Æü～12·î8Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡8:00 - 21:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー ÎÁÍý 20:00 ¥É¥ê¥ó¥¯ 20:30¡Ë
¡¡¡¡¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://collabo.animeshi.jp/tekken-popup-pizza-stand/1030_TK_pizza/
¡¡¡¡¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/tekken_pizza
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ó¥Üー¥Ì¥ô¥¡¥ê¥¨
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖTEKKEN World Tour¡×¤ËÊï¤¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÎÁÍý¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ô¥¶¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë / ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿É÷¥Ô¥¶¡¡¡¡1¥Ôー¥¹¡¡940±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ô¥¶¤Î²¦Æ»¡ª¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿É÷¤Î¥Ô¥¶¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¡¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
µí¤¹¤¸¤ÈÀÄ¥Í¥®¤Î¥Ô¥¶¡¡¡¡1¥Ôー¥¹¡¡940±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÅÌ£Á¹»Å¹þ¤ß¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥óÌë»ÔÉ÷¤Î¡¡¥Ô¥¶¡£´¨¤¤Åß¤òÌë»Ô¤ÎÇ®µ¤¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤»¡ª
¥é¥Õ¥Þ¥¸¥å¥óÉ÷¥Ô¥¶¡¡¡¡1¥Ôー¥¹¡¡940±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥ë¥³¤Î²°Âæ¥á¥·¤ò¥Ô¥¶¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥é¥Õ¥Þ¥¸¥å¥óÉ÷¥Ô¥¶¡£¥ì¥â¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡Ä¡ª
¥Ú¥«¥ó¥Ñ¥¤¡¡¡¡¡¡£±¸Ä¡¡770±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Û¥ê¥Çー¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥áー¥×¥ë¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¦¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡£±ÇÕ¡¡1,320±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡£±ÇÕ¡¡1,100±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª¥Ô¥¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÃíÊ¸ÆÃÅµ
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢TEKKEN 8¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ò
£±¾¦ÉÊÃíÊ¸¤´¤È¤Ë £±Ëç ¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¸ÂÄê100Ëç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Xmas Lili T-shirt¡¡White¡ÊS.M.L¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê100Ëç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Xmas Lili T-shirt¡¡BLACK¡ÊS.M.L¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê800¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬Åö¤¿¤ë!!¡¡¡¡¡¡¥é¥ó¥À¥à¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸
²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê800¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Seriesposter kitchen magnet
²Á³Ê¡§780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê200¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Chocolate Marshmallow¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨11·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤ÏX¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤)
¸ÂÄê150¥»¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Xmas & Happy New Year CARD
²Á³Ê¡§950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê200¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥È¥íーÉÕ¤¥¿¥ó¥Ö¥éー
²Á³Ê¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê200¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Perfect Blend Coffee
²Á³Ê¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ÂÄê200¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿È¬¤Î¶âÂÀÏº°»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨11·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤ÏX¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤)
¡ã¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡ä
¡¡¢¨ ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ ËÜ¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢EC¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊªÈÎÅù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£